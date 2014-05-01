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Botanicula'nın iPad sürümü Appstore'daki yerini aldı

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Botanicula'nın iPad sürümü Appstore'daki yerini aldı
Machinarium'un yaratıcısı Amanita Design'in point and click oynanışına sahip macera oyunu Botanicula'nın iPad sürümü Appstore'daki yerini aldı.

Sanatsal görselleri ve etkileyici sesleriyle eşsiz bir deneyim sunan Botanicula, bizleri farklı özelliklere sahip 5 kafadarın hikayesine ortak ediyor. PC sürümündeki içeriği tabletlere taşıyan iPad sürümü, tek bir dokunuşla rahatlıkla kontrol edilebiliyor. 

iOS 4.3 ve üzeri yazılıma sahip iPad'lerde çalışan Botanicula'ya aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz. Bu arada oyunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da belirtelim.


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drfree1 5 yıl
Super oyun muzikleri ve ortami harika pc de oynamistim boyle kaliteli guzel oyun az kesinlikle oynsyin ins android e de gelir
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Apple Specialist 5 yıl
**** bakalım nasıl bir şeymiş.
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