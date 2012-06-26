Box OneCloud, Google Play'de yayında

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Android platformunda uygulamalar arası dosya trasferi ve dosyaları buluta saklamak oldukça kolay bir işlem olsa da belge düzenleme adına hangi uygulamanın kullanılacağı büyük bir soru işareti durumunda.
Bulut depolama servisi Box, Android’teki en iyi üretkenlik uygulamalarını bir araya getirdiği OneCloud’u yayınladı. Hali hazırda OneCloud’ta yer alan entegrasyonlara yakın bir zamanda yaklaşık 50 adet uygulama daha eklenecek. Bu entegrasyonlar arasında Open Office, iAnnotate, Breezy, CloudOn, docusign gibi popüler uygulamalarda yer alıyor. Ek olarak, Dolphin Browser’ı gibi pek beklenmeyen entegrasyonlar da bu listede yer almakta. OneCloud’un üstünde Dolphin Browser’ı kullananlar bu sayede bir Pdf dosyasını gezinme esnasında buluta yükleyebilecekler.
OneCloud’un Android uygulamasının, Mart ayında yayınlanan iOS uygulamasına göre daha iyi uyum sağladığı açıkça görülüyor. Bu durumun nedeni ise Android'de uygulamalar arası dosya paylaşımının daha kolay olması gerçekleşmesi. Box’ın an itibarıyla OneCloud’u da bünyesinde barındıran Android uygulaması geçtiğimiz yılın Eylül ayında yayınlanarak 2,5 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bu rakamın OneCloud ile daha da artması oldukça muhtemel gibi görünüyor.
Basit bir uygulamadan ziyade bulut alanına güvenli bir biçimde veri transferi sağlama aracı olan OneCloud’a Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.theverge.com/2012/6/25/3115925/box-onecloud-android-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle