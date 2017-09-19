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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Braun traş makineleri ile sonbahara yeni tarzınızla girin

Braun,yeni sezona bakımlı ve yeni stiliniz ile girmeye yardımcı oluyor. Braun 3 serisi ile zorlu sakalları bile kesebilir, Braun MGK 3080 ile sakalınıza her türlü şekli verebilirsiniz.
1 yıl
3,5b
1
6
Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
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P&G grubunun markası Braun, sonbahar tarzınız içinBraun Series 3 tıraş makinesi ve çoklu bakım setleri ile kişisel bakımınıza yardımcı oluyor. Braun'un 3 serisi traş makinesi ile zorlu sakalları kesebilir ve  IPX7 sertifikalı koruması ile cihazı kolaylıkla su altında temizleyebilirsiniz. Braun MGK 3080 seti ile de bakımlı ve stil bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Braun 3 Serisi / BT3010 (349 TL)

Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları bile etkili bir biçimde tıraş edebiliyor. Çok daha verimli ve rahat bir tıraş için birbirinden tamamen bağımsız olarak hareket eden üçlü kesme sistemi ile her dokunuşta kısa ve uzun sakalları tıraş eden Braun Series 3’ün yüksek performansı üç günlük zorlu sakallarda test edildi. IPX7 sertifikalı Braun Series 3 suyun altında kolaylıkla temizlenebiliyor.

Braun MGK 3080 Erkek Bakım Seti (269 TL)

Günümüz erkeğinin saç ve sakalını aksesuar gibi kullanması trendi bu yılda artarak devam ediyor. Bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarlanan Braun MK3080 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MK3080 saç ve sakal alanında farklı stiller denemeyi vaad ediyor.

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Mert L. 1 yıl en beğenilen
Site ne hale geldi habere bak. Tamam reklamdan para kazanıyorsunuz eyvallah ta haber yapacak kadar da düşmeyin lütfen.
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Normandia_06 1 yıl
1 hafta sonra gillette makinesi hariç hepsini çöpe gönül rahatlığı ile atabiliyorsunuz... Almayın aldırmayın en adi en dayanıksız üretim serisi bu modeller :))
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Erwin-Rommel 1 yıl
Reklamlar...
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ozeba 1 yıl
Bu telefonun adi nasil okunuyor?
Haber metnine bakarsak "ayfon iks"
Apple'a bakarsa "ayfon ten"
Hangisi dogru?
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Mert L. 1 yıl en beğenilen
Site ne hale geldi habere bak. Tamam reklamdan para kazanıyorsunuz eyvallah ta haber yapacak kadar da düşmeyin lütfen.
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dr20mouse 1 yıl
Vay be geçen sene yıkama makineli 3090cc'yi 150₺'ye alışım aklıma geldi
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Abdülrezzak Gıllı Bacak 1 yıl
DHR : Donanım Haber Reklamcılık
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