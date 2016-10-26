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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Braun’dan para iade garantili iddialı kampanya

P&G markası Braun, dünyanın en etkili tıraş makinesi sloganıyla yola çıkan Yeni Braun 9 Serisi ürünlerinde para iadeli "Memnuniyet Garantili Kampanya"sını duyurdu.
2 yıl
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1
9
Diğer Ev Elektroniği
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kullanıcıların hayatlarını iyileştirmeye odaklanarak bu yönde ürünler geliştiren Braun yine ses getirecek iddialı bir kampanyanın duyurusunu yaptı. Buna göre "Memnuniyet Garantili Kampanya" kapsamında Braun 9 Serisi ürünlerinden memnun kalmayanlar 30 gün içerisinde para iadesi alabilecekler.
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Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılabileceği kampanya, 1 Kasım 20161 Ocak 2017 tarihleri arasında faturalı olarak satın alınan ve üründen memnun kalmayan tüketicileri kapsayacak. İlgili tarihler arasında dileyen herkes 30 gün içerisinde cihazı iade edebilme hakkına sahip olacaklar.
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SyncroSonic teknolojisi ile tıraş makinelerinde çığır açan Yeni Braun 9 Serisi, sakal tıraşını görevden bir deneyime taşıyarak mükemmeliyetçi erkeklerin beğenisini kazanıyor. 5 farklı kesme aparatı ile dakikada 40 bin çapraz kesme hareketi sunan SyncroSonic teknolojisi, yapılan testler sonucunda 3 günlük sakallarda dahi üstün performans sergilemeyi başarıyor.

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tuilde 2 yıl en beğenilen
Bu reklam icin vergi odeniyor mu?

Surekli braun övme haberleri, herkesin aklinda soru birakan braun cekislisleri!
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kmesne 2 yıl
Bide 959 tl oldugunu soyleseydiniz keske
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tuilde 2 yıl en beğenilen
Bu reklam icin vergi odeniyor mu?

Surekli braun övme haberleri, herkesin aklinda soru birakan braun cekislisleri!
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dr20mouse 2 yıl
Ben 2 yıl önce cruzer 6 clean shave modelini aldım iki yıl boyunca sorun çıkarmadan kullandım. Şimdi bıçağını değiştireyim artık dedim ama yedek başlık bulamadım bulduklarımda 110 lira ben makineyi 115'e almıştım zaten. Kendi sitesinde 39 tl diyor ama satın alma linki yok. Bu yönünü sevmedim alanlar bunu düşünerek alsın yedek başlığı var mı diye baksın. Allahtan kardeşim okul gezisi için almanya ya gidecek orda bakacak başlık varsa başlık yoksa yeni makine alacak.
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mu5tafa 2 yıl
İyi gibi..
youtu.be/...
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Xtrud 2 yıl
İnsan okuyucuya nezakaten bu bir reklamdır yazar en azından...
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serafon 2 yıl
3 günlük değil de 15 günlük ya da en azından haftalık sakalı alıyorsa ben ona iyi derim ;)
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kesbi 2 yıl
Reklamları okudunuz şimdi haberler.
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demirparcasi 2 yıl
Yine kesin sakala 6 serisi bende var ancak sakal düzeltme çok uzayan sakalı kısaltmaya yarıyor. Ne kadar denesem de geriye kesin biraz kesilmemiş sakal bırakıyor ve jiletle almak gerekiyor.
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NovaTHOR 2 yıl
Reklamlar reklamlar reklamlar....
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