Braun’dan para iade garantili iddialı kampanya

Kullanıcıların hayatlarını iyileştirmeye odaklanarak bu yönde ürünler geliştiren Braun yine ses getirecek iddialı bir kampanyanın duyurusunu yaptı. Buna göre "Memnuniyet Garantili Kampanya" kapsamında Braun 9 Serisi ürünlerinden memnun kalmayanlar 30 gün içerisinde para iadesi alabilecekler.

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En hesaplı tıraş makineleri

Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılabileceği kampanya, 1 Kasım 2016 - 1 Ocak 2017 tarihleri arasında faturalı olarak satın alınan ve üründen memnun kalmayan tüketicileri kapsayacak. İlgili tarihler arasında dileyen herkes 30 gün içerisinde cihazı iade edebilme hakkına sahip olacaklar.

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Braun tıraş makinesi fiyatlarını gör!

SyncroSonic teknolojisi ile tıraş makinelerinde çığır açan Yeni Braun 9 Serisi, sakal tıraşını görevden bir deneyime taşıyarak mükemmeliyetçi erkeklerin beğenisini kazanıyor. 5 farklı kesme aparatı ile dakikada 40 bin çapraz kesme hareketi sunan SyncroSonic teknolojisi, yapılan testler sonucunda 3 günlük sakallarda dahi üstün performans sergilemeyi başarıyor.