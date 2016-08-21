Facebook’tan gençlere özel yepyeni bir uygulama: Lifestage

Facebook’un en genç ürün yöneticilerinden olan 19 yaşındaki Michael Sayman tarafından geliştirilen Lifestage'in hedef kitlesinde 21 yaş altı kullanıcılar yer alıyor. Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlardaki profil fotoğraflarının ve açıklama bölümünde yer alan metinlerin kişileri betimlemede yetersiz kaldığını düşünen Sayman, bu yüzden farklı bir mobil uygulama geliştirmeye karar verdiğini belirtiyor.

Video ve fotoğraf aracılığıyla gençlerin kendilerini tanıtmalarını sağlayan Lifestage’de ayrıca sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri paylaşarak insanların hakkınızda daha detaylı bilgi edinmelerini sağlayabiliyorsunuz. Örneğin dinlemekten keyif aldığınız müzikleri, bağımlısı olduğunuz yemekleri ve yapmaktan hoşlandığınız aktiviteleri video ve fotoğraf ile yayınlayabiliyorsunuz. Böylelikle başta okul arkadaşlarınız olmak üzere yaşıtlarınızla etkileşime geçmek çok daha kolay bir hal alıyor. Üstelik platformda eğer yaşça büyük kullanıcıya denk gelirseniz kolaylıkla engelleyerek şikayet edebilirsiniz.

genç nüfusa gözünü diken Facebook, Instagram Hikayeler ile başlattığı misillemelerine yeni uygulamasıyla devam ediyor. Aslında genel mantık itibariyle kısmen Snapchat'e benzetilen Lifestage'e ileride getirilmesi muhtemel filtre ve efektlerle rekabetin arttırılacağı düşünülüyor. Şimdilik sadece uygulamanın Android sürümünün de yakın zamanda mağazadaki yerini alacağı belirtiliyor. Kulislerde konuşulanlara göre Snapchat’in elinde bulundurduğuFacebook, Instagram Hikayeler ile başlattığı misillemelerine yeni uygulamasıyla devam ediyor. Aslında genel mantık itibariyle kısmen Snapchat'e benzetilen Lifestage'e ileride getirilmesi muhtemel filtre ve efektlerle rekabetin arttırılacağı düşünülüyor. Şimdilik sadece iOS platformu için yayınlanan uygulamanın Android sürümünün de yakın zamanda mağazadaki yerini alacağı belirtiliyor.