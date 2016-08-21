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Facebook’tan gençlere özel yepyeni bir uygulama: Lifestage

Facebook’un daha çok lise ve üniversite öğrencilerini hedef alarak geliştirdiği yeni mobil uygulaması Lifestage ile okul arkadaşlarınızla birlikte farklı bir sosyal ağ deneyimine hazır olun.
2 yıl
7,8b
1
11
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Facebook’un en genç ürün yöneticilerinden olan 19 yaşındaki Michael Sayman tarafından geliştirilen Lifestage'in hedef kitlesinde 21 yaş altı kullanıcılar yer alıyor. Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlardaki profil fotoğraflarının ve açıklama bölümünde yer alan metinlerin kişileri betimlemede yetersiz kaldığını düşünen Sayman, bu yüzden farklı bir mobil uygulama geliştirmeye karar verdiğini belirtiyor.
Video ve fotoğraf aracılığıyla gençlerin kendilerini tanıtmalarını sağlayan Lifestage’de ayrıca sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri paylaşarak insanların hakkınızda daha detaylı bilgi edinmelerini sağlayabiliyorsunuz. Örneğin dinlemekten keyif aldığınız müzikleri, bağımlısı olduğunuz yemekleri ve yapmaktan hoşlandığınız aktiviteleri video ve fotoğraf ile yayınlayabiliyorsunuz. Böylelikle başta okul arkadaşlarınız olmak üzere yaşıtlarınızla etkileşime geçmek çok daha kolay bir hal alıyor. Üstelik platformda eğer yaşça büyük kullanıcıya denk gelirseniz kolaylıkla engelleyerek şikayet edebilirsiniz.
Kulislerde konuşulanlara göre Snapchat’in elinde bulundurduğu genç nüfusa gözünü diken Facebook, Instagram Hikayeler ile başlattığı misillemelerine yeni uygulamasıyla devam ediyor. Aslında genel mantık itibariyle kısmen Snapchat'e benzetilen Lifestage'e ileride getirilmesi muhtemel filtre ve efektlerle rekabetin arttırılacağı düşünülüyor. Şimdilik sadece iOS platformu için yayınlanan uygulamanın Android sürümünün de yakın zamanda mağazadaki yerini alacağı belirtiliyor.

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cagan1234 2 yıl en beğenilen
Facebook, bir kere dişlerini snapchat'e geçirdi. Sopayla vursanız da, tekme atsanız da, snapchat'in kolunu koparana kadar çenesini açmayacak...
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savasserter 2 yıl
Bu olsa olsa "Liseliler Bilmez" e rakip olur :D
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Rootz. 2 yıl
"Lifestage’de ayrıca sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri paylaşarak insanların hakkınızda daha detaylı bilgi edinmelerini sağlayabiliyorsunuz. Örneğin dinlemekten keyif aldığınız müzikleri, bağımlısı olduğunuz yemekleri ve yapmaktan hoşlandığınız aktiviteleri video ve fotoğraf ile yayınlayabiliyorsunuz."
Facebook_profilinizden_hakkınızdaki_her_şeyi_öğrenemedik_gelin_buradan_öğrenelim.apk
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kadirirdem 2 yıl
iyice sapıttılar ya hayırlısı..
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eozenir 2 yıl
ancak böle gerizekalı uygulamayı gerizekalı bir topluluk yapar.
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0MG90 2 yıl
Snapchat'i satın alana kadar devam ederler artık.
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Guest-5E274E432 2 yıl 0MG90
0MG90

Snapchat'i satın alana kadar devam ederler artık.

Snapchat kendini satmaz.
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likeablex 2 yıl
Kız var diyin, hemen ne yapar ederler işin .... sını çıkarırlar. Hele bir Android e gelsin tamam...
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muccos 2 yıl
Gereksiz
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AasFresSeR 2 yıl
bizimkiler yine işin şeyini çıkarırlar hadi hayırlısı.
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cagan1234 2 yıl en beğenilen
Facebook, bir kere dişlerini snapchat'e geçirdi. Sopayla vursanız da, tekme atsanız da, snapchat'in kolunu koparana kadar çenesini açmayacak...
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savasserter 2 yıl
Bu olsa olsa "Liseliler Bilmez" e rakip olur :D
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