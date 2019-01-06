Brian Armstrong:“Bitcoin İlk Aşkım”

Amerika Birleşik Devleti, kripto para birimi borsası Coinbase'in kurucusu ve CEO'su Brian Armstrong, Bitcoin’in 10. doğum günü anısına düzenlediği bir dizi tweetinde “Bitcoin'in ilk aşkı olduğunu” söyledi.

Armstrong:"Bitcoin, tüm zamanların en önemli icatlarından biri ve küresel bir hareket başlattı. Etrafında bir ekosistemin ortaya çıktığını görmek harika, ama Bitcoin benim ilk aşkım."

Armstrong, Coinbase müşterilerinin arasında Bitcoin'in hala en popüler varlık olduğuna dikkat çekti. Kripto para borsasının CEO'su, ayrıca söz konusu dijital para biriminin gelecekteki potansiyelini anlattı. Armstrong’a göre, sektör yeni gelişmeye başladı. Armstrong:"Hala başlangıçta olduğumuza inanıyorum. Bitcoin’in işlevi henüz tam anlamıyla idrak edilmedi." dedi.

Buna ek olarak Coinbase kurucu ortağı, Bitcoin'in kurulma öyküsünü de kısaca anlattı. İlk kez 2010 yılında Satoshi Nakamoto’nun makalesini okuduğunu ve sonraki altı ay boyunca bu makale hakkında düşündüğünü açıkladı.

Bitcoin teknik incelemesi 31 Ekim 2008'de, kimliği henüz açıklanmayan Bitcoin'in isimsiz yaratıcısı Satoshi Nakamoto tarafından yayımlandı.

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-is-my-first-love-coinbase-ceo-champions-top-coin- on-its-10th-birthday