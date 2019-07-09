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British Airways kullanıcı verilerini çaldırdığı için 230 milyon dolar ödeyecek

Birleşik Krallık Bilgi Ofisi kişisel verileri koruyamadığı gerekçesiyle British Airways şirketine 230 milyon dolarlık tazminat cezası verdi. Firma karara itiraz edecek.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl dünyanın önemli havayollarından British Airways, yolcularına ait çok kritik verileri çaldırması ile gündeme gelmişti. Yapılan soruşturma sonrasında havayolu şirketi ağır bir tazminat cezasına çarptırıldı.

En ağırı oldu

Bundan tam 1 yıl önce Haziran 2018 tarihinde hackerlar British Airways şirketinin resmi alan adını yönlendirmeyi başardı. Sahte bir BA web sitesi oluşturan hackerlar gelen trafiği ele geçirdi. Yaklaşık 500 bin müşterinin isimleri, adresleri, kredi kartı verileri, seyahat bilgileri gibi pek çok hassas veri de ortaya çıkmış oldu. Şirket hack olayını Eylül ayında kamuoyu ile paylaştı.

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Yapılan şikayetler sonrasında Birleşik Krallık Bilgi Ofisi şirket hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sona erdi ve şirkete yıllık gelirinin yüzde 1.5’i yani 230 milyon dolarlık tazminat cezasına hükmedildi. Ofis şefi Elizabeth Denham, kanunlarda verilerin korunması ile ilgili kesin hükümler olduğunu ve şirketin bu hükümleri ihlal ettiğini belirtti.

British Airways patronu Alex Cruz ise verilen cezanın son derece adaletsiz olduğunu ve saldırıların şirket içerisinden kaynaklanmadığını ifade etti. Çatı firma International Airlines Group cezaya itiraz edeceklerini belirtti. Verilen ceza kişisel verileri koruma kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana en yüksek rakam oldu.

 

https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/08/british-airways-faces-million-fine-customer-data-theft/?noredirect=on&utm_term=.46d051d7e6b2 Yorum Yaz
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