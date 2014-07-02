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British Airways yolcuların ruh halini akıllı battaniyeler ile takip ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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British Airways yolcuların ruh halini akıllı battaniyeler ile takip ediyor

İnsanların ruh hallerini takip etmeye yönelik pek çok bilimadamı tarafından farklı ölçümler yapılıyor ve sonuçları bilim kamuoyu ile paylaşılıyor. British Airways, bu ölçümleri hizmet kalitesini artırmak amacıyla uygulamaya başladı.

Firmanın Londra-New York seferlerinde seçilmiş yolculara üzerinde küçük LED'ler olan bir battaniye ve sinir algılayıcı başlık dağıtılıyor. Yolculuk boyunca yolcunun ruh halini takip eden başlık elde ettiği verileri Bluetooth üzerinden battaniyeye gönderiyor ve battaniye de ruh haline göre renk değiştiriyor. 

Yolcu stresli ve heyecanlıysa battaniye kırmızıya dönerken, sakin ve rahatlamış bir durumda ise mavi rengi alıyor. Böylece yolcunun ruh halinin nasıl bir değişim gösterdiği battaniye üzerinden izlenebiliyor. 

Programda amaç uçak içerisinde sunulan hizmetlerin yolcular üzerinde nasıl etki yaptığını görebilmek ve hizmetleri iyileştirmek. Uçak içi anonslar, ikramlar ve ekranlardaki eğlence içerikler takip edilen hizmetler arasında. 

British Airways programa Mutluluk Battaniyesi adını vermiş ve bahse konu hat arasındaki seferlerde yolcuları takip etmeye devam edeceğini belirtiyor. Firma bu sayede hizmetlerini daha iyi bir hale getirmeyi planlıyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/07/british-aiirways-happiness-blanket/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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zerocontrol 5 yıl en beğenilen
Gözle görülür biçimde verilerin toplanıyor olması biraz saçma.İnsan gergin olabilir bide battaniye renk değiştiriyor bu da kişi üstünde gerginlik-toplumsal baskı(Ay benim battaniye kırmızı oldu yandaki oğlan benle dalga geçerse .s.s) varmış gibi etki oluşturur.Bu verilerin el altından toplanıp hostesler tarafından değerlendirilmesi veya hosteslere direk bilgi vermesi yolcu için daha makul olabilirdi.
Gözle görülür biçimde verilerin toplanıyor olması biraz saçma.İnsan gergin olabilir bide battaniye renk değiştiriyor bu da kişi üstünde gerginlik-toplumsal bask...
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navolta 5 yıl
Sinirliysek hostesler soyunuyor mu?

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Metabolism 5 yıl
Uygulama faydalı olabilir ama açıktan yapılamamalı bence
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Critos 5 yıl
Çöp
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ouzqan 5 yıl
Türkiye de bir denesinler de etraf renk cümbüşü olsun
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dandoldenius 5 yıl ekrem71
Teknolojinin getirdikleri her geçen gün daha da çeşitlilik sağlıyor.
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V4LKyR 5 yıl
Bazıları battaniyesini mor yapmaya çalışabilir. (kırmızı + mavi -- mor)
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redoracle 5 yıl
Asgari ücretle geçinen ülkemizdeki çoğunluğa taksalar,alet patlar o stresi kimse ölçemez dünyada :)
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mesincır 5 yıl
Valla bişeyim yok stres yapmayayım derken strese girdim..
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XtremeTechLover 5 yıl
Ayy benim battaniye kırmızı oldu yhaa .s.s :D
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XtremeTechLover 5 yıl
Bence biraz saçma üstteki arkadaşa katılıyorum
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zerocontrol 5 yıl en beğenilen
Gözle görülür biçimde verilerin toplanıyor olması biraz saçma.İnsan gergin olabilir bide battaniye renk değiştiriyor bu da kişi üstünde gerginlik-toplumsal baskı(Ay benim battaniye kırmızı oldu yandaki oğlan benle dalga geçerse .s.s) varmış gibi etki oluşturur.Bu verilerin el altından toplanıp hostesler tarafından değerlendirilmesi veya hosteslere direk bilgi vermesi yolcu için daha makul olabilirdi.
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