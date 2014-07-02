British Airways yolcuların ruh halini akıllı battaniyeler ile takip ediyor





İnsanların ruh hallerini takip etmeye yönelik pek çok bilimadamı tarafından farklı ölçümler yapılıyor ve sonuçları bilim kamuoyu ile paylaşılıyor. British Airways, bu ölçümleri hizmet kalitesini artırmak amacıyla uygulamaya başladı.





Firmanın Londra-New York seferlerinde seçilmiş yolculara üzerinde küçük LED'ler olan bir battaniye ve sinir algılayıcı başlık dağıtılıyor. Yolculuk boyunca yolcunun ruh halini takip eden başlık elde ettiği verileri Bluetooth üzerinden battaniyeye gönderiyor ve battaniye de ruh haline göre renk değiştiriyor.





Yolcu stresli ve heyecanlıysa battaniye kırmızıya dönerken, sakin ve rahatlamış bir durumda ise mavi rengi alıyor. Böylece yolcunun ruh halinin nasıl bir değişim gösterdiği battaniye üzerinden izlenebiliyor.





Programda amaç uçak içerisinde sunulan hizmetlerin yolcular üzerinde nasıl etki yaptığını görebilmek ve hizmetleri iyileştirmek. Uçak içi anonslar, ikramlar ve ekranlardaki eğlence içerikler takip edilen hizmetler arasında.





British Airways programa Mutluluk Battaniyesi adını vermiş ve bahse konu hat arasındaki seferlerde yolcuları takip etmeye devam edeceğini belirtiyor. Firma bu sayede hizmetlerini daha iyi bir hale getirmeyi planlıyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/07/british-aiirways-happiness-blanket/?utm_source=mobilerepublic