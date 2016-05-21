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Brother, iki yıl boyunca mürekkep ihtiyacınızı karşılıyor

Zamanla yazıcının kendi fiyatını bile geride bırakan kartuş maliyetleri, tüketicilerin seçiminde de etken rol oynuyor. Brother, iki yıl boyunca kartuş maliyetinden kurtarma sözü veriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürekli yazıcıya ihtiyaç duyanların en büyük sıkıntısı, şüphesiz kartuş maliyetleri. Zamanla yazıcının kendi fiyatını bile geride bırakan kartuş maliyetleri, tüketicilerin seçiminde de etken rol oynuyor. Brother, çok daha uzun süre kartuş almaya ihtiyaç bırakmayacak çözümler üzerinde çalışıyor.

Firmanın INKvestment adını verdiği yeni kartuş teknolojisi, sayfa sayısına göre en verimli yazdırma ömrünü sunmayı amaçlıyor. Bunun yanında, kutu içeriği kampanyaları ile tüketicilerin kartuş için ekstra para vermesinin önüne geçiliyor.

Ayrıca Bkz. "Google, yeni akıllı asistanını sunar"

INKvestment kartuşların siyah olanı 2400 sayfaya kadar baskı verebiliyor ve 25$ fiyat etiketine sahip. Camgöbeği, fuşya ve sarı renkli kartuşlar ise 1200 sayfaya kadar baskı veriyor ve 15$ fiyat etiketine sahip. Brother, kutu içeriğine bir veya birkaç tane kartuş koyarak sorunu çözmeye çalışmış. Ayrıca ek alımlarda da yine kartuşlar uzun süreli kullanım sağlıyor.

Brother MFC-J985DW çok amaçlı yazıcı içerisinde bir set kartuş yer alıyor. MFC-J985DW XL yazıcı da ise 3 set kartuş yer alıyor. Bir kullanıcının aylık ortalama 300 sayfa baskı yaptığı istatistiğinden hareketle, XL modelinin 2 yıla kadar kartuş ihtiyacı doğurmayacağı ifade ediliyor.

Tüm modellerde fotokopi-faks-tarayıcı, dakikada 10 renkli veya 12 siyah sayfa basabilme, 2.7 inçlik dokunmatik ekran, bulut hesapları ile entegrasyon, 6000x1200 dpi çözünürlük, ön-arka yazdırabilme, 100 sayfalık tepsi şeklinde ortak özellikler yer alıyor. Seri 199$-299$ şeklinde piyasaya sürülmüş durumda. 

 

http://smallbiztrends.com/2016/05/brother-inkvestment-printers.html Yorum Yaz
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dostum kertenkele 3 yıl en beğenilen
Ben bu salak foruma yorum yazacam diye ne diye 5 sefer giriş yapmak zorundayım sizin yapacağınız forumun ben.
Üye girişi yapıyorum yorum yazıyorum gönder denilince tekrar giriş yapın diyor yapıyorum tekrar yazıyorum yorumu gönder denilince tekrar giriş yapın diyor bu ne saçma salak bir forum yer yüzünde böyle bir saçma salak bir durum yoktur herhalde.
Ben bu salak foruma yorum yazacam diye ne diye 5 sefer giriş yapmak zorundayım sizin yapacağınız forumun ben.Üye girişi yapıyorum yorum yazıyorum gönder d...
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dostum kertenkele 3 yıl
Canon un g serisine bakın fiyatı fazla ama herşey orjinal garantili
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erdo608 3 yıl
Epson zaten bunu yapıyor. Bu yeni bir şey değil sadece Brother için yeni bir şey.
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Umutcan 3 yıl
Dışarıdan tank beslemeli 3. parti modifikasyonlara rağbet oluşunca firmalar da pes etti. Artık daha düşük mürekkep maliyetli cihazlar görülüyor.
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01myavuz 3 yıl
Mürekkep tankı çıktıda rahat ettik, yoksa yenisini almak bir dert, doldurtup sorunlarıyla uğraşmak ayrı dertti. Doldurulabilir kartuşta iyi çözüm ama tanımama sorunları çok oluyor, bir iki çıkarıp takıyon sonra devam.
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Barni Moloztaş 3 yıl
iyiymiş
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ssbrutality 3 yıl
Zaman zaman Zamanla... :D
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dostum kertenkele 3 yıl en beğenilen
Ben bu salak foruma yorum yazacam diye ne diye 5 sefer giriş yapmak zorundayım sizin yapacağınız forumun ben.
Üye girişi yapıyorum yorum yazıyorum gönder denilince tekrar giriş yapın diyor yapıyorum tekrar yazıyorum yorumu gönder denilince tekrar giriş yapın diyor bu ne saçma salak bir forum yer yüzünde böyle bir saçma salak bir durum yoktur herhalde.
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