Google, yeni akıllı asistanını sunar

Son dönemde internet dünyasının artık kendi kendine öğrenebilen sistemler üzerinde yoğunlaştığınız görüyoruz. Bu konuda en önemli isimlerden olan Google, özellikle kullanıcı ile doğrudan etkileşime giren Google Now veya Google Fotoğraflar gibi uygulamalarına, bu konsepti entegre ediyor. Google Assistant bunun son örneği.

Google Home cihazına da hayat veren Google Assistant, firmanın yeni sohbete dayalı dijital asistanı olarak adlandırılabilir. Yine Google’ın mevcut sesli asistanının gelişmiş hali olarak görebileceğimiz Assistant, Google Now konseptini de bir adım ileri taşıyor.

Sohbet diyoruz zira, gelen soruları gerekli kaynaklardan sorgulamanın yanında, asistan çift yönlü bir iletişim de kurabiliyor. Kendi kendine öğrenme yeteneği sayesinde, zayıf kalmış bir soruyu açabilmek için ayrıntılı bilgiler isteyebiliyor. Veya NASA kurulduğu zaman ABD’nin nüfusunu hızlı bir şekilde karşınıza getirebiliyor.

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Google aramalarının yaklaşık olarak yüzde 20’si sesli komutlar üzerinden yapıldığı düşünüldüğünde, öğrenebilen asistan hizmetinin daha fazla kullanıcıyı sesli aramalara yönlendireceğine şüphe yok. Asistan, 4 renkli noktanın bir araya gelmesi ile kendisine bir logo oluşturmuş. Asistan için Google, sayısı uygulama ve hizmet ile entegrasyon sağlamış.

Google Assistant, ayrıca Android işletim sisteminde de entegre olarak yer alacak. Google’ın amacı ise asistanı sadece cihazlara bağımlı olmaktan çıkarmak. Gelecekte pek çok hizmette ve platformda Google Assistant yazılımının kullanılması bekleniyor.

Diğer taraftan Facebook botlarından hatırlayacağımız üzere, Google Assistant da ilerleyen aylarda firmalar için sohbete dayalı sanal yardımcılar oluşturulabilmesine olanak tanıyacak. Google, bunun için geniş kapsamlı bir arayüz hazırladığını belirtiyor.