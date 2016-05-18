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Google, yeni akıllı asistanını sunar

Yıllardır ses tanıma ve algılama konusunda büyük yatırımlar yapan Google, teknolojilerini de sürekli geliştiriyor. Google Assistant, bu yatırımların en iyi meyvesi durumunda.
3 yıl
5,7b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde internet dünyasının artık kendi kendine öğrenebilen sistemler üzerinde yoğunlaştığınız görüyoruz. Bu konuda en önemli isimlerden olan Google, özellikle kullanıcı ile doğrudan etkileşime giren Google Now veya Google Fotoğraflar gibi uygulamalarına, bu konsepti entegre ediyor. Google Assistant bunun son örneği.

Google Home cihazına da hayat veren Google Assistant, firmanın yeni sohbete dayalı dijital asistanı olarak adlandırılabilir. Yine Google’ın mevcut sesli asistanının gelişmiş hali olarak görebileceğimiz Assistant, Google Now konseptini de bir adım ileri taşıyor.

Sohbet diyoruz zira, gelen soruları gerekli kaynaklardan sorgulamanın yanında, asistan çift yönlü bir iletişim de kurabiliyor. Kendi kendine öğrenme yeteneği sayesinde, zayıf kalmış bir soruyu açabilmek için ayrıntılı bilgiler isteyebiliyor. Veya NASA kurulduğu zaman ABD’nin nüfusunu hızlı bir şekilde karşınıza getirebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Google aramalarının yaklaşık olarak yüzde 20’si sesli komutlar üzerinden yapıldığı düşünüldüğünde, öğrenebilen asistan hizmetinin daha fazla kullanıcıyı sesli aramalara yönlendireceğine şüphe yok. Asistan, 4 renkli noktanın bir araya gelmesi ile kendisine bir logo oluşturmuş. Asistan için Google, sayısı uygulama ve hizmet ile entegrasyon sağlamış.

Google Assistant, ayrıca Android işletim sisteminde de entegre olarak yer alacak. Google’ın amacı ise asistanı sadece cihazlara bağımlı olmaktan çıkarmak. Gelecekte pek çok hizmette ve platformda Google Assistant yazılımının kullanılması bekleniyor.

Diğer taraftan Facebook botlarından hatırlayacağımız üzere, Google Assistant da ilerleyen aylarda firmalar için sohbete dayalı sanal yardımcılar oluşturulabilmesine olanak tanıyacak. Google, bunun için geniş kapsamlı bir arayüz hazırladığını belirtiyor. 

 

http://www.engadget.com/2016/05/18/google-debuts-assistant-a-conversational-ai-helper/ Yorum Yaz
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dr20mouse 3 yıl en beğenilen
Apple etkinliği olunca canlı yayın yapılıyor Google etkinliği olunca canlı yayın yok. Bu tutucu tavır DH'e yakışmıyor.
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hzoguzhan 3 yıl
bir iki sene önce babamın iphone'nunu yere düşürüp mikrafonunu bozmuştum.babam şöfor olduğu için sesli asistanı çok kullanırdı telefonu tamir olana kadar samsung telefon kullandı evde bana işkence olsun diye de siri halamı ara diye bağırırdı bende koşup açar telefonu eline verirdim....
bir iki sene önce babamın iphone'nunu yere düşürüp mikrafonunu bozmuştum.babam şöfor olduğu için sesli asistanı çok kullanırdı telefonu tamir olana kadar samsun...
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Yanıtla +9
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freudunpiposu 3 yıl
hzoguzhan
bir iki sene önce babamın iphonenunu yere düşürüp mikrafonunu bozmuştum.babam şöfor olduğu için sesli asistanı çok kullanırdı telefonu tamir olana kadar samsung telefon kullandı evde bana işkence olsun diye de siri halamı ara diye bağırırdı bende koşup açar telefonu eline verirdim....

iki sene önce siri Türkçe değildi.
2. Samsung telefonu varsa s veya note serisi ise aynı sesli asistan "ingilizce" olarak bulunuyordu. Ara diyeceğine "ca-oll" diyecekti sadece.
Üstelik 2 sene önce sirinin eller serbest modu sadece şarjda çalışıyor. Samsung'ta eller serbest modu vardı - araba modu - diye geçerdi.
dediğiniz telefon eski bir samsung telefonsa affola ama s3-s4 ve ya note 2 note 3 ise dediğiniz şey tamamen sizin eksikliğiniz.
hzoguzhanbir iki sene önce babamın iphonenunu yere düşürüp mikrafonunu bozmuştum.babam şöfor olduğu için sesli asistanı çok kullanırdı telefonu...
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lapatid 2 yıl
Google sesli asistan uygulamasi uretmek icin Apple'dan altyapı olarak cok daha ustun bir altyapiya sahip olmasina rağmen Siri'ye gore ilkel bir uygulamaya sahip.Apple sadece sayili cihazlara yonelik entegrasyon yaptigi icin mi boyle yoksa Google buyuk birseylerin pesinde mi zaman gosterecek.
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der_Kaiser 3 yıl
"Google, özellikle kullanıcı ile doğrudan ilişkiye giren..."
Evet ilişkiye girince doğuştan önyüklü bir çok bilgiye sahip çocuğunuz oluyor :)
Ekrem bey "ilişki" yerine "etkileşim" kelimesini kullansak daha yerinde olurdu sanki.
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freudunpiposu 3 yıl
hzoguzhan
bir iki sene önce babamın iphonenunu yere düşürüp mikrafonunu bozmuştum.babam şöfor olduğu için sesli asistanı çok kullanırdı telefonu tamir olana kadar samsung telefon kullandı evde bana işkence olsun diye de siri halamı ara diye bağırırdı bende koşup açar telefonu eline verirdim....

iki sene önce siri Türkçe değildi.
2. Samsung telefonu varsa s veya note serisi ise aynı sesli asistan "ingilizce" olarak bulunuyordu. Ara diyeceğine "ca-oll" diyecekti sadece.
Üstelik 2 sene önce sirinin eller serbest modu sadece şarjda çalışıyor. Samsung'ta eller serbest modu vardı - araba modu - diye geçerdi.
dediğiniz telefon eski bir samsung telefonsa affola ama s3-s4 ve ya note 2 note 3 ise dediğiniz şey tamamen sizin eksikliğiniz.
Yanıtla +5
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kadirirdem 3 yıl
Canlı yayın beklerdik olmuyor böyle Dh... Apple olsa yapardınız ama...
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dr20mouse 3 yıl en beğenilen
Apple etkinliği olunca canlı yayın yapılıyor Google etkinliği olunca canlı yayın yok. Bu tutucu tavır DH'e yakışmıyor.
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hidrojennn 3 yıl
bütün telefonlarımda google asistan launcher kullandım. basit hızlı hoşuma gidiyor. asistanı da aktif ettiğinden beri denedim ama bende alışkanlık yaratmadı. daha ham. android'in geri kaldığı teknoloji asistan olayı. cortana türkçe destekli android'de çıksa da kullansak.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yapay zeka
kendi kendini yeniden derlemediği sürece
bağımsız düşünme yeteneğine
ve diğer olasılıkları hesaplama yeteneğinden yoksun bir şekilde kalacaktır !
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hzoguzhan 3 yıl
bir iki sene önce babamın iphone'nunu yere düşürüp mikrafonunu bozmuştum.babam şöfor olduğu için sesli asistanı çok kullanırdı telefonu tamir olana kadar samsung telefon kullandı evde bana işkence olsun diye de siri halamı ara diye bağırırdı bende koşup açar telefonu eline verirdim....
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