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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu da Slovenya'nın 937 beygirlik hiper otomobili: TS 900 H Apex

Uzun zamandır sahalarda görmediğimiz Slovenyalı üretici Tushek, hibrit motorlu hiper otomobili TS 900 H Apex'i tanıttı. 380 km/s maksimum hıza ulaşan aracın saf elektrik modundaki menzili 50 km.
13 sa.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bu da Slovenya'nın 937 beygirlik hiper otomobili: TS 900 H Apex
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Tushek, ismini ilk kez 2012 yılında Renovatio T500 modeliyle duyduğumuz Slovenyalı küçük bir otomobil üreticisi. Yaklaşık yedi yıldır sessizliğini koruyan şirket, geçtiğimiz günlerde 937 beygirlik yeni hiper otomobilini tanıtarak sahalara geri döndü.

Slovenyalı markanın tanıttığı aracın adı TS 900 H Apex. Etkileyici tasarımıyla ünlü markaların otomobillerini aratmayan ortadan motorlu aracın kalbinde iki elektrik motoruyla desteklenen 4.2 litre V8 ünite bulunuyor. Bu sayede üretilen toplam 937 beygir güç ve 1400 Nm tork, asfalta 6 ileri sıralı (sequential) yarış şanzımanıyla iletiliyor.

Tushek’in TS 900 H Apex modeli, yukarıda saydığımız kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı 380 km/s olan hibrit motorlu hiper otomobil, saf elektrik modunda 50 km yol alabiliyor. Yukarı doğru açılan kapıları ve yoğun karbon fiber kullanımı sayesinde yalnızca 1,410 kg gelen ağırlığıyla dikkat çeken TS 900 H Apex’te büyük Brembo frenler ve Pirelli Trofeo Series R performans lastikleri bulunuyor.

Önümüzdeki ay İngiltere’de görücüye çıkacak 937 beygirlik Tushek TS 900 H Apex’in fiyatı henüz belli değil.



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iquique 12 sa. en beğenilen
Mc Laren kopyası gibi sanki
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zdniz 12 sa.
Son zamanlarda gördügüm en şık spor otomobil
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forcsf 7 sa.
Yapanların ellerine sağlık. Begenmedigim tek unsur orta konsoldaki havalandırma ızgaraları. Bana bazı otobüsleri hatırlattı:)
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Frost05 8 sa.
Bizim yerli oto ile kapıştıralım diyorduk ama o da göklerden inemedi bir türlü
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Code140 10 sa.
Herşey çok güzel ama iç mekan facia. Hele o tablet çok kötü
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Manhunt Three 9 sa. Code140
Bence asıl iç mekan çok iyi.
1 Yanıt Yanıtla
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iquique 12 sa. en beğenilen
Mc Laren kopyası gibi sanki
Yanıtla +5
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zdniz 12 sa.
Son zamanlarda gördügüm en şık spor otomobil
Yanıtla +4
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