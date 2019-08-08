Bu da Slovenya'nın 937 beygirlik hiper otomobili: TS 900 H Apex

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Tushek, ismini ilk kez 2012 yılında Renovatio T500 modeliyle duyduğumuz Slovenyalı küçük bir otomobil üreticisi. Yaklaşık yedi yıldır sessizliğini koruyan şirket, geçtiğimiz günlerde 937 beygirlik yeni hiper otomobilini tanıtarak sahalara geri döndü.

Slovenyalı markanın tanıttığı aracın adı TS 900 H Apex. Etkileyici tasarımıyla ünlü markaların otomobillerini aratmayan ortadan motorlu aracın kalbinde iki elektrik motoruyla desteklenen 4.2 litre V8 ünite bulunuyor. Bu sayede üretilen toplam 937 beygir güç ve 1400 Nm tork, asfalta 6 ileri sıralı (sequential) yarış şanzımanıyla iletiliyor.

Tushek’in TS 900 H Apex modeli, yukarıda saydığımız kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı 380 km/s olan hibrit motorlu hiper otomobil, saf elektrik modunda 50 km yol alabiliyor. Yukarı doğru açılan kapıları ve yoğun karbon fiber kullanımı sayesinde yalnızca 1,410 kg gelen ağırlığıyla dikkat çeken TS 900 H Apex’te büyük Brembo frenler ve Pirelli Trofeo Series R performans lastikleri bulunuyor.

Önümüzdeki ay İngiltere’de görücüye çıkacak 937 beygirlik Tushek TS 900 H Apex’in fiyatı henüz belli değil.