    Çinli robot süpürge üreticisi Dreame, ilk hiper otomobilinin ipucu görsellerini paylaştı

    Dreame Auto, “Starry Sky Plan” kapsamındaki ilk elektrikli süper otomobilini CES 2026’da tanıtacak. 2027’de satışa çıkması beklenen model, performans ve aerodinamiğe odaklanan tasarımıyla öne çıkıyor.

    Dreame, ilk hiper otomobilinin ipucu görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Çinli robot süpürge üreticisi Dreame'nin otomotiv bölümü Dreame Auto, geliştirdiği ilk otomobiline ait yeni ipucu görsellerini paylaştı. Yerel medyaya göre model, Ocak 2026’da düzenlenecek CES 2026 fuarında resmen sahneye çıkacak. Şirket, bu modelin 2027’de pazara sunulmasını planlıyor.

    Paylaşılan görüntüler, aracın tamamen elektrikli bir süper otomobil olacağını açıkça gösteriyor. Uzun ve yere yakın gövde yapısı, geniş çamurluklar ve güçlü duruş dikkat çekiyor. Önde dörtlü yatay LED gündüz farları yer alırken, büyük hava girişleri ve aerodinamik yan kanatçıklar sportif karakteri güçlendiriyor.

    Yan tarafta gizli A sütunu tasarımı sayesinde ön cam tavan çizgisine doğru kesintisiz bir şekilde uzuyormuş gibi görünüyor. Altı kollu petal tasarımlı jantların dikkat çektiği modelin fren sisteminde karbon-seramik bileşenler kullanılabileceği belirtiliyor ancak bu detay henüz Dreame tarafından doğrulanmış değil.

    Dreame, ilk hiper otomobilinin ipucu görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Arka bölümde ise sabit, büyük bir kanat ve aşağı uzanan yan plakalar dikkat çekiyor. Boydan boya uzanan LED stoplar, üç boyutlu nokta formunda ışık grafiğiyle desteklenmiş. Çift katmanlı dev difüzör ise yere basma kuvvetini artırmaya yönelik olarak tasarlanmış.

    Teknik veriler şimdilik gizli tutuluyor. Motor yerleşimi, batarya kapasitesi, menzil veya üretim detayları açıklanmış değil. Yine de yerel medyanın aktardığı bilgilere göre aracın 1.000 beygirin üzerinde güç sunacağı ve 0-100 km/s hızlanmasının 1,8 saniyenin altında olabileceği ifade ediliyor.

