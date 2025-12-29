Çinli robot süpürge üreticisi Dreame, ilk hiper otomobilinin ipucu görsellerini paylaştı

Paylaşılan görüntüler, aracın tamamen elektrikli bir süper otomobil olacağını açıkça gösteriyor. Uzun ve yere yakın gövde yapısı, geniş çamurluklar ve güçlü duruş dikkat çekiyor. Önde dörtlü yatay LED gündüz farları yer alırken, büyük hava girişleri ve aerodinamik yan kanatçıklar sportif karakteri güçlendiriyor.
Yan tarafta gizli A sütunu tasarımı sayesinde ön cam tavan çizgisine doğru kesintisiz bir şekilde uzuyormuş gibi görünüyor. Altı kollu petal tasarımlı jantların dikkat çektiği modelin fren sisteminde karbon-seramik bileşenler kullanılabileceği belirtiliyor ancak bu detay henüz Dreame tarafından doğrulanmış değil.
Teknik veriler şimdilik gizli tutuluyor. Motor yerleşimi, batarya kapasitesi, menzil veya üretim detayları açıklanmış değil. Yine de yerel medyanın aktardığı bilgilere göre aracın 1.000 beygirin üzerinde güç sunacağı ve 0-100 km/s hızlanmasının 1,8 saniyenin altında olabileceği ifade ediliyor.