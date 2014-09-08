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Bu da akıllı özellikler taşıyan baret : Daqri

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu da akıllı özellikler taşıyan baret : Daqri

Günümüzde akıllı özellikler taşıyan saatten gözlüğe, çatala ve diş fırçasına kadar pek çok ürün mevcut ve genelde bunlar günlük kullanım için tasarlanıyor. Ancak Daqri adlı akıllı baret biraz uç noktada yer alıyor.

Daqri bir akıllı baret. Ancak endüstri profesyonellerine hitap eden özelliklere sahip ve işlem gücü de oldukça fazla bir ürün. Android işletim sistemi ile çalışan baret siperliğin önünde yer alan şeffaf bir vizör yardımıyla görüntüleri kullanıcıya aktarıyor. 

Daqri artırılmış gerçeklik uygulamalarına ağırlık veren bir sürün. Pek çok sensör ve kamera ile mühendislere artırılmış gerçeklik evreninde talimatlar verilecek veya sanal olarak nesneler hareket ettirilecek. Ayrıca pahalı makine imalatlarında kalite kontrolü yapabilecek olan baret tehlikeli durumlarda da kullanıcıyı uyaracak. Gerekirse akıllı saat veya akıllı telefonlarla da iletişime geçebilecek. 

Daqri yüksek işlem gücü nedeniyle iki adet Snapdragon yongaseti çalıştırıyor. Veriler ise flash bellek kartuşlarına kaydediliyor. Bu özelliklerinden dolayı maliyeti yükselen Daqri askeri standartlarda özelliklere sahip bir laptop'un fiyat seviyesinde olacak. Cihazın Ekim ayında piyasaya çıkması planlanıyor.  

http://hardware.daqri.com/smarthelmet/ Yorum Yaz
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Mesudum 5 yıl
Bu baret yöneticiler veya üst seviye teknik personel için yalnız.
Öyle işçiye ameleye verilecekmiş gibi heves etmeyin hemen.
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xmasx 5 yıl
Can guvenligi acısından verimli ise kesinlikle gerekli, ozellikle Turkiye`ye.
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Umutcan 5 yıl xmasx
ozzy_carpe

Can guvenligi acısından verimli ise kesinlikle gerekli, ozellikle Turkiye`ye.

Can güvenliği zaten herşeyin en ucuzuna kaçılıp insan canına(daha doğrusu yoksul insan canına) değer verilmediği için yok, buna mı para verecekler...
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seas79 5 yıl
Ilginc sagol paylasim icin...
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