Bu da akıllı özellikler taşıyan baret : Daqri





Günümüzde akıllı özellikler taşıyan saatten gözlüğe, çatala ve diş fırçasına kadar pek çok ürün mevcut ve genelde bunlar günlük kullanım için tasarlanıyor. Ancak Daqri adlı akıllı baret biraz uç noktada yer alıyor.





Daqri bir akıllı baret. Ancak endüstri profesyonellerine hitap eden özelliklere sahip ve işlem gücü de oldukça fazla bir ürün. Android işletim sistemi ile çalışan baret siperliğin önünde yer alan şeffaf bir vizör yardımıyla görüntüleri kullanıcıya aktarıyor.





Daqri artırılmış gerçeklik uygulamalarına ağırlık veren bir sürün. Pek çok sensör ve kamera ile mühendislere artırılmış gerçeklik evreninde talimatlar verilecek veya sanal olarak nesneler hareket ettirilecek. Ayrıca pahalı makine imalatlarında kalite kontrolü yapabilecek olan baret tehlikeli durumlarda da kullanıcıyı uyaracak. Gerekirse akıllı saat veya akıllı telefonlarla da iletişime geçebilecek.





Daqri yüksek işlem gücü nedeniyle iki adet Snapdragon yongaseti çalıştırıyor. Veriler ise flash bellek kartuşlarına kaydediliyor. Bu özelliklerinden dolayı maliyeti yükselen Daqri askeri standartlarda özelliklere sahip bir laptop'un fiyat seviyesinde olacak. Cihazın Ekim ayında piyasaya çıkması planlanıyor.

http://hardware.daqri.com/smarthelmet/