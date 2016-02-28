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Bu da modüler üçlü priz

Evinizdeki üçlü prizinizi, kablosuz şarj istasyonu veya priz tabanlı Ethernet adaptörü haline getirebilirsiniz. YOUMU projesi, üçlü priz kavramını kökten değiştiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu da modüler üçlü priz

Teknoloji dünyasında modülerlik kavramı kendisine henüz yer bulmaya başladı. Modüler akıllı telefon, modüler akıllı saat gibi projelerin sayısı artarken, farklı sektörlere de yol gösteriyor. YOUMU adındaki yeni proje, evdeki üçlü prizleri modüler hale getiriyor.

Modüler üçlü priz fikri belki ilk etapta akla oldukça basit gelebilir ancak girişimciler, farklı modüller ekleyerek pek çok önemli ihtiyacınızı karşılayacak tasarımlar ortaya koymanızı sağlamış. Modüller arasındaki bağlantı, üç soketli konnektör ile sağlanıyor. Prize bağlantı için de asıl konnektör mevcut. Böylece uzayıp giden tasarımlar elde edebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Oppo'dan dünyanın en hızlı şarj teknolojisi mi geliyor?"
Avrupa veya ABD girişlerine uygun üçlü prizlerin yanında; priz tabanlı Ethernet modülü, Bluetooth hoparlör, Qi veya PMA uyumlu kablosuz şarj istasyonu, sensörlü LED lamba, USB hub, güvenlik sensörleri gibi pek çok modül mevcut. Son olarak Smart adında bir modül daha bulunuyor. Bunu en sona takarsanız, uyumlu uygulaması üzerinden prize takılı cihazları kontrol edebiliyorsunuz ve açıp kapatabiliyorsunuz. YOUMU, bir sohbet arayüzü ile bu işlemler için sizi uyarabiliyor.

YOUMU gerçekleşmeye çok yakın ve en az 30 Avro destek karşılığında ana priz modülü ve iki ekstra modül hediye ediliyor. Ticari hayata geçtikten sonra, YOUMU modül geliştirme kitlerini kullanıma sunacak ve üçüncü taraf üreticilerin de modül geliştirmesine olanak tanıyacak. Oldukça ilginç bir fikir olarak gösterebileceğimiz YOUMU, Aralık 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında dağıtıma başlayacak.
 

https://www.kickstarter.com/projects/1300499319/youmo-your-smart-modular-power-strip?ref=category_recommended Yorum Yaz
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St Batuhan 3 yıl
Kesinlikle arzuladığım ve tercih edilesi görünen bir ürün de niye bu kadar kaba ve kalın beya. Bu kısma fiyatı da ekleyince uzak durmamak için geriye bir şey kalmıyor zaten :(
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1ses1 3 yıl
Ofis için kullanışlı bir sistem. Gerçi bunun kopyaları uygun fiyatlı olanlarını farklı firmalar da üretir. Şahsen soket tarzı prizler yangın riskini artırabilir. Yük altında doğru takılmamış prizler kıvılcım çıkartabilir.
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neo01470 3 yıl
Fikir güzel
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umut_baris 3 yıl
Düşük akım çekersen sıkıntı olmaz.

Yüksek akım çeken sürümünü yapmak maliyeti artırır. Çünkü ona göre materyal seçmeniz gerekir.

Gelin işletim sistemlerini optimize edin, bu iş huzur içinde çözülsün.
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system_25 3 yıl
Fiyat uçuk.
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01myavuz 3 yıl
100 kağıda ne prizler dizilir. Bizdeki akım korumalılar o fiyata değil.
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OverClocK1ng 3 yıl
Gereksiz.
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GenkaNuank 3 yıl
Bana enayilik gibi geldi o paraya ayri ayri alirsin onlari
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