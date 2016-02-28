Bu da modüler üçlü priz

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"Oppo'dan dünyanın en hızlı şarj teknolojisi mi geliyor?"

Teknoloji dünyasında modülerlik kavramı kendisine henüz yer bulmaya başladı. Modüler akıllı telefon, modüler akıllı saat gibi projelerin sayısı artarken, farklı sektörlere de yol gösteriyor. YOUMU adındaki yeni proje, evdeki üçlü prizleri modüler hale getiriyor.Modüler üçlü priz fikri belki ilk etapta akla oldukça basit gelebilir ancak girişimciler, farklı modüller ekleyerek pek çok önemli ihtiyacınızı karşılayacak tasarımlar ortaya koymanızı sağlamış. Modüller arasındaki bağlantı, üç soketli konnektör ile sağlanıyor. Prize bağlantı için de asıl konnektör mevcut. Böylece uzayıp giden tasarımlar elde edebiliyorsunuz.Avrupa veya ABD girişlerine uygun üçlü prizlerin yanında; priz tabanlı Ethernet modülü, Bluetooth hoparlör, Qi veya PMA uyumlu kablosuz şarj istasyonu, sensörlü LED lamba, USB hub, güvenlik sensörleri gibi pek çok modül mevcut. Son olarak Smart adında bir modül daha bulunuyor. Bunu en sona takarsanız, uyumlu uygulaması üzerinden prize takılı cihazları kontrol edebiliyorsunuz ve açıp kapatabiliyorsunuz. YOUMU, bir sohbet arayüzü ile bu işlemler için sizi uyarabiliyor.YOUMU gerçekleşmeye çok yakın ve en az 30 Avro destek karşılığında ana priz modülü ve iki ekstra modül hediye ediliyor. Ticari hayata geçtikten sonra, YOUMU modül geliştirme kitlerini kullanıma sunacak ve üçüncü taraf üreticilerin de modül geliştirmesine olanak tanıyacak. Oldukça ilginç bir fikir olarak gösterebileceğimiz YOUMU, Aralık 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında dağıtıma başlayacak.