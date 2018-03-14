Bu da sera madenciliği

Önemli yatırımların gerektiği kripto para madenciliği farklı fikirlere ev sahipliği yapmaya başladı. Ortaya çıkan büyük ısı miktarını bir şekilde değerlendirmek isteyen girişimciler ilginç projeler üretiyor.

Tarıma dayalı blockchain

Madencilik sistemi tabanlı ısıtıcıdan sonra şimdi de sera madenciliği gündemde. Nakamoto X borsasının kurucusu Kamil Brejcha, madencilik sisteminden elde ettiği ısıyla domates yetiştirdiği bir sera oluşturmuş.

Brejcha, madencilik sistemlerinin aşırı enerji tüketiminin önüne geçmek veya en azından geri döndürülebilir hale getirmek için özel bir ekip kurmuş. Henüz ismi açıklanmayan projede ekip tarım tekniği tabanlı bir blockchain girişimi kurmayı amaçlıyor. Domates yetiştiriciliği bunun ilk denemeleri.

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Madencilik sisteminin yapıldığı bodrum katındaki bölüme Container adı verilmiş. Burada oluşan sıcak hava özel bir sistemle 5 dönümlük alanda kurulu seralara ulaştırılıyor. Brejcha, ayrıca sistemde kullanılan enerjinin yüzde 100 biyolojik atıklardan elde edildiğini ifade ediyor. Yani madencilik sistemi alternatif enerji ile besleniyor. Girişimin ilerleyen aşamalarında domateslerin belirli noktalarda pazarlanması da düşünülüyor.

Brejcha’nın girişimi başarılı olursa madencilik sistemlerinin imajında büyük bir devrim oluşturabilir. Daha az maliyetli alternatif enerji yanında tarım ürünleri de düşünüldüğünde kazancın katlanarak arttığı bir durum görmek mümkün olacak.