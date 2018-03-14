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Bu da sera madenciliği

Yakın bir gelecekte madencilik sisteminizin sıcaklığından faydalanarak ürettiğiniz meyve ve sebzeleri afiyetle yiyebileceksiniz. Bunun çalışmaları şimdiden başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu da sera madenciliği

Önemli yatırımların gerektiği kripto para madenciliği farklı fikirlere ev sahipliği yapmaya başladı. Ortaya çıkan büyük ısı miktarını bir şekilde değerlendirmek isteyen girişimciler ilginç projeler üretiyor.

Tarıma dayalı blockchain

Madencilik sistemi tabanlı ısıtıcıdan sonra şimdi de sera madenciliği gündemde. Nakamoto X borsasının kurucusu Kamil Brejcha, madencilik sisteminden elde ettiği ısıyla domates yetiştirdiği bir sera oluşturmuş.

Brejcha, madencilik sistemlerinin aşırı enerji tüketiminin önüne geçmek veya en azından geri döndürülebilir hale getirmek için özel bir ekip kurmuş. Henüz ismi açıklanmayan projede ekip tarım tekniği tabanlı bir blockchain girişimi kurmayı amaçlıyor. Domates yetiştiriciliği bunun ilk denemeleri.

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Madencilik sisteminin yapıldığı bodrum katındaki bölüme Container adı verilmiş. Burada oluşan sıcak hava özel bir sistemle 5 dönümlük alanda kurulu seralara ulaştırılıyor. Brejcha, ayrıca sistemde kullanılan enerjinin yüzde 100 biyolojik atıklardan elde edildiğini ifade ediyor. Yani madencilik sistemi alternatif enerji ile besleniyor. Girişimin ilerleyen aşamalarında domateslerin belirli noktalarda pazarlanması da düşünülüyor.

Brejcha’nın girişimi başarılı olursa madencilik sistemlerinin imajında büyük bir devrim oluşturabilir. Daha az maliyetli alternatif enerji yanında tarım ürünleri de düşünüldüğünde kazancın katlanarak arttığı bir durum görmek mümkün olacak.

 
Bu da sera madenciliği
 

https://news.bitcoin.com/cryptomatoes-using-excess-mining-heat-to-grow-produce/ Yorum Yaz
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mementopolis 1 yıl en beğenilen
Igrenc sacma sapan bir haber. "BItcoin" adi altinda hersacmaligi yayinlayacaksiniz sanirim.
Japonlarin SERA teknolojileri dururken sizlerin bu yayinladiginiz habere bak ya.
Igrenc sacma sapan bir haber. "BItcoin" adi altinda hersacmaligi yayinlayacaksiniz sanirim.Japonlarin SERA teknolojileri dururken sizlerin bu yayinladiginiz...
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emre1393 1 yıl
kimse demiyor ki bu madencilik için harcanan elektriğe yazı günah değil mi diye. sanki dünyanın şifresini çözüyor herifler. herifler tek başına küresel ısınmayı hızlandıracak bu gidişle.
kimse demiyor ki bu madencilik için harcanan elektriğe yazı günah değil mi diye. sanki dünyanın şifresini çözüyor herifler. herifler tek başına küresel ısınmayı...
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pUnduli 1 yıl
Sanki madencilikte hash ararken bir işe yarıyorlarmış gibi ister domates yetiştirsin ister su aygırı, sonuçta kripto paranın aslı saçmalık. Hash bulmuş olmak için hash bulup bir de neyin kafasında millet? Sanki bana bilimsel bir araştırma falan yapıyorlar.
Sanki madencilikte hash ararken bir işe yarıyorlarmış gibi ister domates yetiştirsin ister su aygırı, sonuçta kripto paranın aslı saçmalık. Hash bulmuş olmak i...
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emre1393 1 yıl
kimse demiyor ki bu madencilik için harcanan elektriğe yazı günah değil mi diye. sanki dünyanın şifresini çözüyor herifler. herifler tek başına küresel ısınmayı hızlandıracak bu gidişle.
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alemburda34 1 yıl
Umarım bir firmada sadece kişisel kullanımda çalışacak kesinlikle madencilikte çalışmayacak yüksek performanslı bir ekran kartı ve işlemci üretir.
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mementopolis 1 yıl en beğenilen
Igrenc sacma sapan bir haber. "BItcoin" adi altinda hersacmaligi yayinlayacaksiniz sanirim.
Japonlarin SERA teknolojileri dururken sizlerin bu yayinladiginiz habere bak ya.
Yanıtla +8
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pUnduli 1 yıl
Sanki madencilikte hash ararken bir işe yarıyorlarmış gibi ister domates yetiştirsin ister su aygırı, sonuçta kripto paranın aslı saçmalık. Hash bulmuş olmak için hash bulup bir de neyin kafasında millet? Sanki bana bilimsel bir araştırma falan yapıyorlar.
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