Bu gezegenin gökyüzünde üç tane güneşi var

ABD'li astronomlar tarafından keşfedilen LTT 144Ab isimli gezegenin gökyüzünde tam üç farklı güneşi var. Türünün altıncı örneği olan gezegen, yıldızına olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor.