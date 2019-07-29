Bu gezegenin gökyüzünde üç tane güneşi var

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bir grup bilim insanı, gökyüzünde tam üç farklı güneşi bulunan ilginç bir gezegen keşfetti. TESS Uzay Teleskobu'yla keşfedilen LTT 1445Ab isimli gezegen, Dünya'dan yalnızca 22,5 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.
Keşifle ilgili konuşan astronom Jennifer Winters,"Şu anda LTT 1445Ab'nin yüzeyinde olsaydınız, gökyüzünde üç farklı güneşin olduğu ilginç bir manzara görürdünüz. Bu güneşlerden ikisi epey uzak konumlarda yer aldığı için gökyüzünde oldukça küçük görünüyorlar." şeklinde konuştu.
Kırmızı cücelerden oluşan üçlü yıldız sisteminin ismi LTT 1445 olarak belirtilmiş. LTT 1445Ab gezegeni bu üçlü yıldız sisteminin en parlak yıldızı olan LTT 1445A'nın yörüngesinde yer alıyor. Yıldızına çok yakın bir konumda yer alan LTT 1445Ab'nin bir tam yörüngesi sadece 5,3 günde tamamlanıyor. Gezegenin bu yakın yörüngesi nedeniyle yüzey sıcaklığı da epey yüksek (ortalama 160 santigrad derece).
TESS teleskobundan elde edilen verilere göre LTT 1445Ab, Dünya'nın yaklaşık 1,35 katı oranında bir büyüklüğe sahip. Gezegenin ayrıca Dünya'dan tam 8,4 kat daha kütleli olduğu belirtilmiş. Yani Dünya'ya göre çok daha yoğun bir gezegenden bahsediyoruz.
LTT 1445Ab, yıldızına olan uzaklığı itibarıyla yaşanılabilir bölge sınırları içerisinde yer almıyor. Bu nedenle yeni Dünya arayışları için uygun bir gezegen değil. Ancak astronomlar yine de LTT 1445Ab üzerinde araştırmalara devam etmek konusunda epey hevesli. LTT 1445Ab'nin, yıldızına yakın konumda yer alması ve kayalık bir gezegen olması nedeniyle atmosfer incelemeleri konusunda çok iyi bir aday olduğu belirtiliyor. Astronomlar gezegenin atmosferinde metan ve karbon dioksit gibi gazlar tespit etmeye çalışacak.
LTT 1445Ab keşfinin makalesi The Astronomical Journal'da yayınlandı. Buradan ulaşabilirsiniz.
Keşifle ilgili konuşan astronom Jennifer Winters,"Şu anda LTT 1445Ab'nin yüzeyinde olsaydınız, gökyüzünde üç farklı güneşin olduğu ilginç bir manzara görürdünüz. Bu güneşlerden ikisi epey uzak konumlarda yer aldığı için gökyüzünde oldukça küçük görünüyorlar." şeklinde konuştu.
Kırmızı cücelerden oluşan üçlü yıldız sisteminin ismi LTT 1445 olarak belirtilmiş. LTT 1445Ab gezegeni bu üçlü yıldız sisteminin en parlak yıldızı olan LTT 1445A'nın yörüngesinde yer alıyor. Yıldızına çok yakın bir konumda yer alan LTT 1445Ab'nin bir tam yörüngesi sadece 5,3 günde tamamlanıyor. Gezegenin bu yakın yörüngesi nedeniyle yüzey sıcaklığı da epey yüksek (ortalama 160 santigrad derece).
TESS teleskobundan elde edilen verilere göre LTT 1445Ab, Dünya'nın yaklaşık 1,35 katı oranında bir büyüklüğe sahip. Gezegenin ayrıca Dünya'dan tam 8,4 kat daha kütleli olduğu belirtilmiş. Yani Dünya'ya göre çok daha yoğun bir gezegenden bahsediyoruz.
LTT 1445Ab, yıldızına olan uzaklığı itibarıyla yaşanılabilir bölge sınırları içerisinde yer almıyor. Bu nedenle yeni Dünya arayışları için uygun bir gezegen değil. Ancak astronomlar yine de LTT 1445Ab üzerinde araştırmalara devam etmek konusunda epey hevesli. LTT 1445Ab'nin, yıldızına yakın konumda yer alması ve kayalık bir gezegen olması nedeniyle atmosfer incelemeleri konusunda çok iyi bir aday olduğu belirtiliyor. Astronomlar gezegenin atmosferinde metan ve karbon dioksit gibi gazlar tespit etmeye çalışacak.
LTT 1445Ab keşfinin makalesi The Astronomical Journal'da yayınlandı. Buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.sciencealert.com/a-newly-discovered-rocky-exoplanet-has-three-red-suns Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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