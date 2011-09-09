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Bu görüntü Google'ın yeni telefonu Nexus Prime'a ait olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,9b
1
40
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın kendi markasını taşıyan üçüncü telefonu da Samsung'un üretici çok uzun süredir konuşulmakta. Nexus Prime olarak isimlendirilen ve Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemiyle gelecek olan telefona ait olduğu iddia edilen çeşitli detaylar yayınlandı. 
Hantech isimli bir elektronik ticaret sitesi tarafından yayınlanan detaylar arasında teknik özellik bilgilerine ek olarak telefona yönelik bir de görsel bulunuyor. Henüz Google cephesinden gelen resmi herhangi bir açıklama olmadığından dolayı bu bilgilere şüpheyle yaklaşılıyor olsa bile teknik özelliklerin bir hayli dikkat çekici olduğu söylenebilir;
- 4.6¨ Super AMOLED HD ekran
- 1.5 GHz hızında çift çekirdekli TI OMAP işlemci
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich
- 1GB RAM
- 5MP Kamera ile 1080p video kayıt özelliği
- 1MP ön kamera
Telefona ait olduğu öne sürülen görsele baktığımızda ise son derece şık bir tasarımın olduğunu söyleyebiliriz. Metal çerçeve  kullanılan telefon genel görünüm olarak Nexus One ve Nexus S ile benzer tasarım ögeleri üzerine şekillenmiş gibi görünüyor. Motorola Mobilite Grubu'nu  satın alan Google'ın gelecekte nasıl bir cihaz stratejisi izleyeceği henüz bilinmiyor ancak Android 4.0 işletim sistemi ve güçlü donanım özellikleriyle Nexus Prime çıktığı dönemde - Ekim/Kasım - yankı uyandıracak gibi görünüyor.

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Dexxter 8 yıl en beğenilen
Oyle gormemislik var ki ulkede bir telefonun cektigi fotograf haber yapiliyor.Sonra da telefon turkiye pazarina fahis fiyatla girdiginde millet veryansin ediyor.Bin lira etmeyen telefon iki bin liradan asagi dusmuyor sonra vay efendim teknolojiyi pahalli aliyoruz vay efendim kaziklaniyoruz.Bence hakediyoruz sanki
Oyle gormemislik var ki ulkede bir telefonun cektigi fotograf haber yapiliyor.Sonra da telefon turkiye pazarina fahis fiyatla girdiginde millet veryansin ediyo...
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Lepanto 8 yıl fx57
fx57



Erdi bey, haberin yalan olduğu ortaya çıktığına göre, artık ya başlık kilitlensin, ya da en azından ilk mesaj değiştirilsin ve doğru bilgi verilsin insanlara, herkes alttaki mesajları okumuyor önemli olan ilk mesaj. Verdiğiniz haberin başlığına daha ilgili olmanızı beklerdim.
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canobeg 8 yıl
galaxy note yi bekliodum ama böle bi tasarımla nexus gelirse hiç düşünmeden alırım tabi fiyatta makul olsun
tasarım i phone la yarışır android ezer geçer :D
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MeeGo OS 8 yıl
c7 ye benziyor
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wox 8 yıl
fx57 Allah rızası için şimdi sen haber editörüsün.bu yayınlamış olduğun haberin gerçek olmadığını biliyorsun.çünki haber editörü dediğin malzemeden anlayan birisidir.sende bu işten anlıyorsun ancak o resimlerin gerçek olmadığınıda anlamışsındır.çünki o resim bilgisayarla yapıldığı açık seçik ortada.belki kızıyorsun bana ancak bu tür haberlerden ben ve bir çok üyüe bıktı yani..şu güzelim sitenin kalitesine balta vuruyorsun..bu tür haberleri artık lütfen yayımlamayın..

artık sahte haber görmek istemiyoruz...
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cumur 8 yıl
eskiden küçülüyodu küçüğü makbuldü şimdi hergeçen gün büyüyüor ve büyük makbul oluyor :))
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Jacobıan 8 yıl
s_demirci_53
ekran çok büyük arkadaş...

sen samsung note yi görmedin galiba :D :D
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SystemApps 8 yıl
Özellikle özellikler dikkat çekici
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lazloo 8 yıl
Cihaz Nokia çıkmış.Zaten büyük ihtimal Nexus Prime Galaxy Serisine benzeyecek.
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Centauri 8 yıl
1 MP on kamera ne ise yariyor sorabilir miyim?
Skype'in Android uygulamasi video gorusmeleri desteklemiyor.
Google Talk 720p(0.9 mp) bile desteklemiyor
Sebeke uzerinden yapilan gorusmeler de 720p yi gectim, 480p den bile kotu.
iOS uzerinde hep Skype, hem FaceTime var HD destekleyen ancak iPhone un on kamerasi da HD degil.
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deepkurt 8 yıl
Yakında telefonları atıp cebimizde PAD lerle gezeceğiz...
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NDS 8 yıl Centauri
Centauri
1 MP on kamera ne ise yariyor sorabilir miyim?
Skype'in Android uygulamasi video gorusmeleri desteklemiyor.
Google Talk 720p(0.9 mp) bile desteklemiyor
Sebeke uzerinden yapilan gorusmeler de 720p yi gectim, 480p den bile kotu.
iOS uzerinde hep Skype, hem FaceTime var HD destekleyen ancak iPhone un on kamerasi da HD degil.

istersen skype görüntülü görüşme yapabiliriz ben samsung galaxy s ile sen iphone(?) ile...

bilmediğimiz konularda sallamayalım lütfen


yada başka telefon bul 3g ile görüntülü konuşalım
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TikaMasala 8 yıl
İşte iPhone taklidi olmayan bir Androidli cihaz (Samsungcular üzerine alınabilir). Ne olurdu Samsung da böyle kendine özgün tasarımlar yapıp Çakma olmayan ürünler çıkartsaydı?
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furkant1 8 yıl
Lepanto
Tasarımını beğendim açıkçası, zaten böyle bir tasarımı Samsung yapamazdı pek şaşırmadım sonradan Nokia çıkmasına

LG yapıyor yeni nexusu ?
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Lepanto 8 yıl furkant1
furkant1

Lepanto

Tasarımını beğendim açıkçası, zaten böyle bir tasarımı Samsung yapamazdı pek şaşırmadım sonradan Nokia çıkmasına


LG yapıyor yeni nexusu ?


fx57

Google'ın kendi markasını taşıyan üçüncü telefonu da Samsung'un üretici çok uzun süredir konuşulmakta.
- 4.6¨ Super AMOLED HD ekran


Ekleme: Henüz kimin üreteceği kesinleşmedi diye biliyorum, ama çoğunluk Samsung'un yapacağı görüşünde, bundaki en büyük etmen de telefonda Super Amoled HD ekranın kullanılacağının düşünülmesi, ama dediğim gibi kesin bilgimiz yok.
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Stanislas Xavier 8 yıl
Uzun süredir LG üretecek diye dedikodular vardı yeni nexusu anlamadım gitti

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu görsel önceki nexux lara benzer bir görsel ama bilemedim...
çıkacaksa çıksın artık! ortaya bir çalıntı tasarım atılıyor haber diye insanlar okuyor iphone 5 gibi yapmayın şu cihazı yok bataryası göründü yok kamera lensi göründü ...
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