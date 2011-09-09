Bu görüntü Google'ın yeni telefonu Nexus Prime'a ait olabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google'ın kendi markasını taşıyan üçüncü telefonu da Samsung'un üretici çok uzun süredir konuşulmakta. Nexus Prime olarak isimlendirilen ve Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemiyle gelecek olan telefona ait olduğu iddia edilen çeşitli detaylar yayınlandı.
Hantech isimli bir elektronik ticaret sitesi tarafından yayınlanan detaylar arasında teknik özellik bilgilerine ek olarak telefona yönelik bir de görsel bulunuyor. Henüz Google cephesinden gelen resmi herhangi bir açıklama olmadığından dolayı bu bilgilere şüpheyle yaklaşılıyor olsa bile teknik özelliklerin bir hayli dikkat çekici olduğu söylenebilir;
- 4.6¨ Super AMOLED HD ekran
- 1.5 GHz hızında çift çekirdekli TI OMAP işlemci
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich
- 1GB RAM
- 5MP Kamera ile 1080p video kayıt özelliği
- 1MP ön kamera
Telefona ait olduğu öne sürülen görsele baktığımızda ise son derece şık bir tasarımın olduğunu söyleyebiliriz. Metal çerçeve kullanılan telefon genel görünüm olarak Nexus One ve Nexus S ile benzer tasarım ögeleri üzerine şekillenmiş gibi görünüyor. Motorola Mobilite Grubu'nu satın alan Google'ın gelecekte nasıl bir cihaz stratejisi izleyeceği henüz bilinmiyor ancak Android 4.0 işletim sistemi ve güçlü donanım özellikleriyle Nexus Prime çıktığı dönemde - Ekim/Kasım - yankı uyandıracak gibi görünüyor.
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Erdi bey, haberin yalan olduğu ortaya çıktığına göre, artık ya başlık kilitlensin, ya da en azından ilk mesaj değiştirilsin ve doğru bilgi verilsin insanlara, herkes alttaki mesajları okumuyor önemli olan ilk mesaj. Verdiğiniz haberin başlığına daha ilgili olmanızı beklerdim.
tasarım i phone la yarışır android ezer geçer :D
artık sahte haber görmek istemiyoruz...
sen samsung note yi görmedin galiba :D :D
Skype'in Android uygulamasi video gorusmeleri desteklemiyor.
Google Talk 720p(0.9 mp) bile desteklemiyor
Sebeke uzerinden yapilan gorusmeler de 720p yi gectim, 480p den bile kotu.
iOS uzerinde hep Skype, hem FaceTime var HD destekleyen ancak iPhone un on kamerasi da HD degil.
istersen skype görüntülü görüşme yapabiliriz ben samsung galaxy s ile sen iphone(?) ile...
bilmediğimiz konularda sallamayalım lütfen
yada başka telefon bul 3g ile görüntülü konuşalım
LG yapıyor yeni nexusu ?
Ekleme: Henüz kimin üreteceği kesinleşmedi diye biliyorum, ama çoğunluk Samsung'un yapacağı görüşünde, bundaki en büyük etmen de telefonda Super Amoled HD ekranın kullanılacağının düşünülmesi, ama dediğim gibi kesin bilgimiz yok.
bu görsel önceki nexux lara benzer bir görsel ama bilemedim...
çıkacaksa çıksın artık! ortaya bir çalıntı tasarım atılıyor haber diye insanlar okuyor iphone 5 gibi yapmayın şu cihazı yok bataryası göründü yok kamera lensi göründü ...
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