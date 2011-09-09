Bu görüntü Google'ın yeni telefonu Nexus Prime'a ait olabilir

Google'ın kendi markasını taşıyan üçüncü telefonu da Samsung'un üretici çok uzun süredir konuşulmakta. Nexus Prime olarak isimlendirilen ve Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemiyle gelecek olan telefona ait olduğu iddia edilen çeşitli detaylar yayınlandı.

Hantech isimli bir elektronik ticaret sitesi tarafından yayınlanan detaylar arasında teknik özellik bilgilerine ek olarak telefona yönelik bir de görsel bulunuyor. Henüz Google cephesinden gelen resmi herhangi bir açıklama olmadığından dolayı bu bilgilere şüpheyle yaklaşılıyor olsa bile teknik özelliklerin bir hayli dikkat çekici olduğu söylenebilir;

- 4.6¨ Super AMOLED HD ekran

- 1.5 GHz hızında çift çekirdekli TI OMAP işlemci

- Android 4.0 Ice Cream Sandwich

- 1GB RAM

- 5MP Kamera ile 1080p video kayıt özelliği

- 1MP ön kamera

Telefona ait olduğu öne sürülen görsele baktığımızda ise son derece şık bir tasarımın olduğunu söyleyebiliriz. Metal çerçeve kullanılan telefon genel görünüm olarak Nexus One ve Nexus S ile benzer tasarım ögeleri üzerine şekillenmiş gibi görünüyor. Motorola Mobilite Grubu'nu satın alan Google'ın gelecekte nasıl bir cihaz stratejisi izleyeceği henüz bilinmiyor ancak Android 4.0 işletim sistemi ve güçlü donanım özellikleriyle Nexus Prime çıktığı dönemde - Ekim/Kasım - yankı uyandıracak gibi görünüyor.