Samsung akıllı televizyonlarda artık Google Asistan olmayacak

Tam Boyutta Gör Şubat 2024'te Google Asistan’dan onlarca özellik kaldırılacak. Ancak hepsi bu değil; Samsung, 2022’den 2020 modellerine kadar tüm akıllı TV’lerinden Google Asistan desteğini keseceğini duyurdu. İşte detaylar:

Samsung 2024 Neo QLED, MICRO LED, OLED ve Lifestyle özellikleri 2 hf. önce eklendi

Google Asistan'ın olmayacağı Samsung TV modelleri

Samsung, Google’ın politikasındaki bir değişiklik nedeniyle Google Asistan’ın 1 Mart 2024 tarihinden itibaren artık TV’lerinde olmayacağını açıkladı. Samsung, TV’lerde diğer sesli asistanların (Bixby, Alexa) kullanılabileceğini söyledi. Söz konusu değişiklik, tüm 2022 ve 2021 akıllı TV modelleri, 2020 8K ve 4K QLED TV’ler, 2020 Crystal UHD TV’ler ve 2020 Lifestyle TV’ler (Frame, Serif, Terrace, Sero gibi) dahil tüm uyumlu televizyonları etkiliyor.

Geçtiğimiz yıl Google Asistan'dan onlarca özellik kaldırıldı. Bu ayın sonunda 17 özellik daha kaldırılacak. Ocak ayında da yüzlerce çalışan Google Asistan ekibinden çıkarıldı. Google Asistan muhtemelen tarihe karışmayacak. Google’ın yeni yapay zekası Bard ile birlikte sunulacak. Konuşmaya dayalı yapay zeka, Google Asistan’ın dil yeteneklerini büyük ölçüde aştı; bu nedenle bir süredir Asistan’ın tamamen yenilenmesi bekleniyor. Kısa süre önce Google’ın Bard’ın adını Gemini olarak değiştirmeye hazırlandığını öğrendik.

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Samsung akıllı TV'lerde artık Google Asistan olmayacak