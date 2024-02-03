Samsung akıllı televizyonlarda artık Google Asistan olmayacak

Google Asistan'ın olmayacağı Samsung TV modelleri
Samsung, Google’ın politikasındaki bir değişiklik nedeniyle Google Asistan’ın 1 Mart 2024 tarihinden itibaren artık TV’lerinde olmayacağını açıkladı. Samsung, TV’lerde diğer sesli asistanların (Bixby, Alexa) kullanılabileceğini söyledi. Söz konusu değişiklik, tüm 2022 ve 2021 akıllı TV modelleri, 2020 8K ve 4K QLED TV’ler, 2020 Crystal UHD TV’ler ve 2020 Lifestyle TV’ler (Frame, Serif, Terrace, Sero gibi) dahil tüm uyumlu televizyonları etkiliyor.
Geçtiğimiz yıl Google Asistan'dan onlarca özellik kaldırıldı. Bu ayın sonunda 17 özellik daha kaldırılacak. Ocak ayında da yüzlerce çalışan Google Asistan ekibinden çıkarıldı. Google Asistan muhtemelen tarihe karışmayacak. Google’ın yeni yapay zekası Bard ile birlikte sunulacak. Konuşmaya dayalı yapay zeka, Google Asistan’ın dil yeteneklerini büyük ölçüde aştı; bu nedenle bir süredir Asistan’ın tamamen yenilenmesi bekleniyor. Kısa süre önce Google’ın Bard’ın adını Gemini olarak değiştirmeye hazırlandığını öğrendik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.