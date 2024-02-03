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    Samsung akıllı televizyonlarda artık Google Asistan olmayacak

    Samsung, akıllı televizyonlarından Google Asistan'ı kaldırıyor. Uygulama, 1 Mart'tan itibaren Samsung Smart TV'lerde artık olmayacak. Peki, hangi modellerden kaldırılacak?
    samsung akıllı tv google asistan olmayacak Tam Boyutta Gör
    Şubat 2024'te Google Asistan’dan onlarca özellik kaldırılacak. Ancak hepsi bu değil; Samsung, 2022’den 2020 modellerine kadar tüm akıllı TV’lerinden Google Asistan desteğini keseceğini duyurdu. İşte detaylar:

    Google Asistan'ın olmayacağı Samsung TV modelleri

    Samsung, Google’ın politikasındaki bir değişiklik nedeniyle Google Asistan’ın 1 Mart 2024 tarihinden itibaren artık TV’lerinde olmayacağını açıkladı. Samsung, TV’lerde diğer sesli asistanların (Bixby, Alexa) kullanılabileceğini söyledi. Söz konusu değişiklik, tüm 2022 ve 2021 akıllı TV modelleri, 2020 8K ve 4K QLED TV’ler, 2020 Crystal UHD TV’ler ve 2020 Lifestyle TV’ler (Frame, Serif, Terrace, Sero gibi) dahil tüm uyumlu televizyonları etkiliyor.

    Geçtiğimiz yıl Google Asistan'dan onlarca özellik kaldırıldı. Bu ayın sonunda 17 özellik daha kaldırılacak. Ocak ayında da yüzlerce çalışan Google Asistan ekibinden çıkarıldı. Google Asistan muhtemelen tarihe karışmayacak. Google’ın yeni yapay zekası Bard ile birlikte sunulacak. Konuşmaya dayalı yapay zeka, Google Asistan’ın dil yeteneklerini büyük ölçüde aştı; bu nedenle bir süredir Asistan’ın tamamen yenilenmesi bekleniyor. Kısa süre önce Google’ın Bard’ın adını Gemini olarak değiştirmeye hazırlandığını öğrendik.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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