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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu kez Enchanted Worlds ücretsiz

    Her ay bir oyununu ücretsiz yapan Syntaxity geliştiricisi şimdi Enchanted Worlds oyununu ücretsiz hale getirdi. Enchanted Worlds yine aynı bulmaca mekaniklerine sahip.
    2 gün
    2,5b
    2
    1
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gizli nesne bulma oyunları ile tanıdığımız Syntaxity artık geleneksel olarak her ay bir oyununu ücretsiz yapıyor. Bu ay Enchanted Worlds ya da Büyülü Dünyalar oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor.

    Enchanted Worlds neler sunuyor?

    Enchanted Worlds aynı konsept ve görsel atmosfer üzerinde devam ediyor. Henry Amcanın keşfettiği üç büyülü kitabı evinde bularak dördüncüsüne ulaşmanız gerekiyor. Sonrasında kitaptaki kayıp hazinelerin peşine düşmeniz gerekiyor.

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    Düzinelerce bulmaca, ipucu ve nesnenin yer aldığı oyunda müzikler de özel olarak bestelenmiş. Dinamik bir harita yardımıyla ilerleme sürecinizi görebiliyorsunuz. İpuçları ise oyun içi satın alım ile erişilebiliyor. Enchanted Worlds iOS sürümü ise ücretli.


     


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    Extreme Victory 2 gün
    Ekrem bey, ben app store dan ucretsiz indirdim...
    bilginize.
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