Bu kez Enchanted Worlds ücretsiz

Gizli nesne bulma oyunları ile tanıdığımız Syntaxity artık geleneksel olarak her ay bir oyununu ücretsiz yapıyor. Bu ay Enchanted Worlds ya da Büyülü Dünyalar oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor.

Enchanted Worlds neler sunuyor?

Enchanted Worlds aynı konsept ve görsel atmosfer üzerinde devam ediyor. Henry Amcanın keşfettiği üç büyülü kitabı evinde bularak dördüncüsüne ulaşmanız gerekiyor. Sonrasında kitaptaki kayıp hazinelerin peşine düşmeniz gerekiyor.

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Düzinelerce bulmaca, ipucu ve nesnenin yer aldığı oyunda müzikler de özel olarak bestelenmiş. Dinamik bir harita yardımıyla ilerleme sürecinizi görebiliyorsunuz. İpuçları ise oyun içi satın alım ile erişilebiliyor. Enchanted Worlds iOS sürümü ise ücretli.



