Bu müzik klibinin tamamı HTC Droid DNA kullanılarak çekildi

Türkiye'de satışa çıkmasına sayılı günler kalan yeni nesil akıllı telefonu One ile son dönemde sık sık gündeme gelen HTC, 5-inç Full HD ekrana sahip modeli Droid DNA ya da nam-ı diğer Butterfly modeliyle de üst segmentte iddiasını sürdürmekte.

Tasarım özellikleri ve güçlü donanımı ile lanse edildiği dönemde ilgi uyandıran HTC Droid DNA, kamera konusunda da iddialı. Hatta telefonun bu iddiasını vurgulayabilmek adına HTC tarafından, sadece Droid DNA kullanılarak çekilmiş bir müzik klibi de yayınlandı.

Son dönemde daha çok Nokia tarafından uygulanan "telefon ile müzik klibi çekimi" akımına Droid DNA ile birlikte HTC de katılmış oldu. 8 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2.1MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Snapdragon S Pro işlemcili ve 2GB RAM'li Droid DNA ile çekilmiş müzik klibi haberimizin altında izleyebilirsiniz.