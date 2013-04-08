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Bu müzik klibinin tamamı HTC Droid DNA kullanılarak çekildi

6 yıl
1,3b
1
26
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu müzik klibinin tamamı HTC Droid DNA kullanılarak çekildi

Türkiye'de satışa çıkmasına sayılı günler kalan yeni nesil akıllı telefonu One ile son dönemde sık sık gündeme gelen HTC, 5-inç Full HD ekrana sahip modeli Droid DNA ya da nam-ı diğer Butterfly modeliyle de üst segmentte iddiasını sürdürmekte.
Tasarım özellikleri ve güçlü donanımı ile lanse edildiği dönemde ilgi uyandıran HTC Droid DNA, kamera konusunda da iddialı. Hatta telefonun bu iddiasını vurgulayabilmek adına HTC tarafından, sadece Droid DNA kullanılarak çekilmiş bir müzik klibi de yayınlandı.
Son dönemde daha çok Nokia tarafından uygulanan "telefon ile müzik klibi çekimi" akımına Droid DNA ile birlikte HTC de katılmış oldu. 8 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2.1MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Snapdragon S Pro işlemcili ve 2GB RAM'li Droid DNA ile çekilmiş müzik klibi haberimizin altında izleyebilirsiniz.
 

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enaz3posta 6 yıl en beğenilen
açmayin korkunç kari
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jazzman06 6 yıl
:)) Öyle basit değil bu işler , eğer müzik kaydedilmek isteniyorsa öncelikle telefonun mikrofonu olmalı ve alt frekans enstrümanlar da kullanılmalı. Klipte akustik gitar kullanılmış mid ve tiz frekansa yakın enstrümanlar yani.. Bass gitar ve davul işin içine girince olay değişir bence. Telefon kendi mikrofonuyla kick ve bass seslerini en ufak cızırtı , distortion olmadan kaydederse o zaman bu iş olmuş demektir. Benim görüşüm bu yönde.
:)) Öyle basit değil bu işler , eğer müzik kaydedilmek isteniyorsa öncelikle telefonun mikrofonu olmalı ve alt frekans enstrümanlar da kullanılmalı. Klipte aku...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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MustafaNr 6 yıl
Pili Nasıl Yetmiş Acaba ?
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eediz 6 yıl
çok kötü
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302sino 6 yıl
Yalnız gerçekten görünüş olarak harika telefon
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muhamnet 6 yıl
Klip çekilirken ortam mikrofonu kullanılmaz ki. Stüdyoda ses kaydı yapılır, ortamda playback ile söylerken sanatçı Video çekilir. Sesin telefon mikrofonu ile kaydedilmesi hayal. Adamlar sadece kamera için çalışmış bu videoda...
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iboocum 6 yıl
harici mikrofon da vardir
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karakaya_o 6 yıl
Samsungcu ve applecilar iş başında
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Brky 6 yıl
Görüntü tamamda,ses kaydı kati surette bir cep telefona ait değil.Yine tipik bir htc propagandasıyla karşı karşıyayız.
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PinHim 6 yıl
Arkadaşlar çıldırdınız mı? :) Şarkı tabi ki stüdyo ortamında kaydedilmiş ve sonradan video üzerine eklenmiş. Video başında ve sonunda da arka plan seslerini koymuşlar.
Nerden anlıyoruz peki?
-Videodaki çalımlar sesle örtüşmüyor.
-Vokalde compressor, limiter, room reverb var. Ayrıca hiç detone yok iyi bir vokal editi var.
-Metronom değişimi yok.
-Hata yok.
vs. vs.
Bilmişlik taslıyorum şeklinde algılamayın, sadece bu kaydın telefonla yapılmış olabileceğinin iddia edilmesine çok şaşırdım.
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hamzavav 6 yıl
N95 de çeker hepsi çeker. Iphone ile cekim yapan bir fotografci vardi muhtesem kareler uretiyordu, onemli olan makina degilki...
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eeevrim 6 yıl
Zamanında Nokia nın 1 telefonuyla da kısa film çekmişlerdiiOnda da bu kısa film Nokia ile çekilmiştir diye yazıyordu fakat telefonun önünde son teknoloji 1 metre boyunda lens onu tutup tireşimi önleyen bin liralık tripod ışıklar vs vs vardı Bence muhtemelen bu da öyle bir şey Ses harici bir mikrofon jak ile htc ye bağlanarak kaydedilmiştir ışıkcılar falan ortamın ışığını ayarlamıştır.
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Rajeesh 6 yıl
cagataykoroglu
Özel bir şey yok ki. bunu piyasadaki üst düzey her telefon çekiyor. misal s3 yüzünden pentax k-x taşımaz oldum ve satıyorum.

HAHAHHAH dur güleyim 1 sn
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MxFxOx 6 yıl
net değil görüntü puslu gibi.Diğer markalardan da bekleriz bu tarz reklamlar. Ne kadar güvenilir tartşılır tabi ^^
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