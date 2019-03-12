Bugatti'den zengin çocuklarına 30 bin euroluk oyuncak: Bugatti Baby II

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Kuruluşunun 110. yıl dönümünü kutlayan Bugatti, köklerine geri dönmeye hazırlanıyor. Efsanevi Type 35 yarış aracının yarı ölçekli bir modelini sınırlı sayıda üretip 1927 – 1936 yılları arasında satışa sunan Fransız üretici, Bugatti Baby adını verdiği modelini modern iyileştirmelerle beraber yeniden hayata döndürüyor.

Bugatti Baby II adı verilen elektrikli araç 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda diğer otomobillerle birlikte sergilendi. Farklı sürüş modlarıyla çocukları eğlendirmenin yanı sıra yetişkinlere de nostaljik anlar yaşatmayı hedefleyen Baby II’nin fiyatı dudak uçuklatıyor. Bugatti, modern dokunuşlarla hayata döndürdüğü Baby II için tam 30 bin euro, yani güncel kurla birlikte 184 bin TL istiyor. Bu da Bugatti Baby II’yi zengin çocukların yeni oyuncağı haline getiriyor.

Bugatti Baby II neler sunuyor?

Yalnızca 500 adet satılması planlanan Bugatti Baby II’nin şasisi 3D yazıcı ile üretilmiş. Bu şasi içerisinde arka tekerleklere güç veren elektrik motoru ve çıkarılabilir lityum iyon batarya bulunuyor. İki farklı sürüş modu bulunan araç “çocuk modu”nda 20 km/s, “yetişkin mod”unda ise 45 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Bu hızla yetinmeyip yükseltmek isteyen müşterilere de ekstra ücret karşılığında hizmet veriliyor.

Bugatti’nin geleneksel mavi rengiyle lanse edilen Bugatti Baby II farklı renklerde de sipariş edilebiliyor. Deri koltuk kullanılan aracın gerçeğine birebir benzemesi için her detay düşünülmüş. Tıpkı gerçek araçtaki gibi sekiz kollu alüminyum alaşım jantlara sahip olan minyatür aracın dört kollu direksiyonu da orijinal Type 35 yarış aracından alınmış. Bugatti Baby II’nin dudak uçuklatan fiyatıyla bu yıl satışa sunulacağı söyleniyor.

https://www.bugatti.com/media/news/2019/bugatti-baby-reborn-a-110th-surprises-irthday-present/