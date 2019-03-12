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Bugatti'den zengin çocuklarına 30 bin euroluk oyuncak: Bugatti Baby II

Bundan yaklaşık yüz yıl önce satışa sunduğu Bugatti Baby efsanesini modern dokunuşlarla hayata döndüren Fransız üretici, elektrikli motora sahip minyatür aracı için 30 bin euro fiyat biçiyor.
2 ay
7,2b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bugatti'den zengin çocuklarına 30 bin euroluk oyuncak: Bugatti Baby II
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Kuruluşunun 110. yıl dönümünü kutlayan Bugatti, köklerine geri dönmeye hazırlanıyor. Efsanevi Type 35 yarış aracının yarı ölçekli bir modelini sınırlı sayıda üretip 1927 – 1936 yılları arasında satışa sunan Fransız üretici, Bugatti Baby adını verdiği modelini modern iyileştirmelerle beraber yeniden hayata döndürüyor.

Bugatti Baby II adı verilen elektrikli araç 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda diğer otomobillerle birlikte sergilendi. Farklı sürüş modlarıyla çocukları eğlendirmenin yanı sıra yetişkinlere de nostaljik anlar yaşatmayı hedefleyen Baby II’nin fiyatı dudak uçuklatıyor. Bugatti, modern dokunuşlarla hayata döndürdüğü Baby II için tam 30 bin euro, yani güncel kurla birlikte 184 bin TL istiyor. Bu da Bugatti Baby II’yi zengin çocukların yeni oyuncağı haline getiriyor.

Bugatti Baby II neler sunuyor? 

Yalnızca 500 adet satılması planlanan Bugatti Baby II’nin şasisi 3D yazıcı ile üretilmiş. Bu şasi içerisinde arka tekerleklere güç veren elektrik motoru ve çıkarılabilir lityum iyon batarya bulunuyor. İki farklı sürüş modu bulunan araç “çocuk modu”nda 20 km/s, “yetişkin mod”unda ise 45 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Bu hızla yetinmeyip yükseltmek isteyen müşterilere de ekstra ücret karşılığında hizmet veriliyor.

Bugatti’nin geleneksel mavi rengiyle lanse edilen Bugatti Baby II farklı renklerde de sipariş edilebiliyor. Deri koltuk kullanılan aracın gerçeğine birebir benzemesi için her detay düşünülmüş. Tıpkı gerçek araçtaki gibi sekiz kollu alüminyum alaşım jantlara sahip olan minyatür aracın dört kollu direksiyonu da orijinal Type 35 yarış aracından alınmış. Bugatti Baby II’nin dudak uçuklatan fiyatıyla bu yıl satışa sunulacağı söyleniyor.


https://www.bugatti.com/media/news/2019/bugatti-baby-reborn-a-110th-surprises-irthday-present/ Yorum Yaz
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sinoplu 2 ay en beğenilen masterap
Zengin cocugu diyo boru mu dogustan yetenekli onlar
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alaz1903 2 ay
Adamın çocuğuna alacağı oyuncak bizim bankadan kredi çekip kendimize araba diye aldıklarımızdan pahalı. Kaç para ulan bi flüt!

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Rampage 2 ay venom.X
yahu illa almak zorunda mı insanlar. benim gayet ilgimi çekti haber iyi ki paylaşılmış saçma sapan muhalefet olmayın
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ekinsee 2 ay yeni yorumcu
o parayla geleceğimi kurardım heralde :D
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zeynepp07 2 ay yeni yorumcu
bilemiyorumm o paraya daha çok çocuk sevindirebilirler. Hatta marka da böyle bir proje yapabilirdi bilemiyorumm.
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Ezkici 2 ay
Her kuşu piptik bi mavi kaldı
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DH Misafiri 2 ay
Yapilan her haberdeki ürünü satin mi aliyorsonuz sanki de sacma sapan yorumlar yazmisiniz. Nasil bir at gözlüğü var sizin gözünüzde anlamis degilim cidden. Forumdaki insanlar fakir böyle haberler yapmayin ne demek.
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CDDH 2 ay
0-100 ü kaç sn
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Redunay 2 ay
İsmi bugatti olunca bin euroluk oyuncak araba oluyor 30 bin euro
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cabriyo 2 ay
golfe 200 verene kadar buna 184 veririm.
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ramis78 2 ay
bugatti sahipleri için bu para ne ki
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denizbay1 2 ay
Yalnız çocuk için 20kms hız çok hızlı değil mi sizce de? Hatırı sayılır bir hız ve r çocuk için tehlikeli bence.
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sniper23 2 ay
30.000 Euro'ya güzel ikinci el Porsche çekerim.
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