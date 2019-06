BulkyPix,yeni oyun projesi Redneck Revenge: A Zombies Road Trip'i duyurdu

Autumn Dynasty ve Hollywood Monsters gibi yapımların geliştiricisi BulkyPix, yeni oyun projesi "Redneck Revenge: A Zombies Road Trip" için kısa bir teaser videosu yayınlayarak oyunu mobil platformlar, PC ve Mac için duyurdu.





Zombi temalı bir oyun olan Redneck Revenge: A Zombies Road Trip, çölün ortasındaki küçük bir bar işleten her duruma karşı hazırlıklı Red adlı kahramanımızın zombiler ile mücadelesini konu alıyor. Oyun hakkında şu an için pek fazla detay bulunmasa da, Bulky Pix'in yapmış olduğu açıklamaya göre yapım; karikatürize edilmiş bir dünyada geçecek ve iki boyutlu bir shoot'em up oyunu olarak karşımıza çıkacak.





iOS, Anroid, BlackBerry, PC ve Mac platformları için yayınlanacak olan yapım için henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmasa da yapımcının şubat ayını hedeflediğini belirtelim.







http://www.youtube.com/watch?v=ImR-EK66VCE