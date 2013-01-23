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BulkyPix,yeni oyun projesi Redneck Revenge: A Zombies Road Trip'i duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BulkyPix,yeni oyun projesi Redneck Revenge: A Zombies Road Trip'i duyurdu
Autumn Dynasty ve Hollywood Monsters gibi yapımların geliştiricisi BulkyPix, yeni oyun projesi "Redneck Revenge: A Zombies Road Trip" için kısa bir teaser videosu yayınlayarak oyunu mobil platformlar, PC ve Mac için duyurdu.

Zombi temalı bir oyun olan Redneck Revenge: A Zombies Road Trip, çölün ortasındaki küçük bir bar işleten her duruma karşı hazırlıklı Red adlı kahramanımızın zombiler ile mücadelesini konu alıyor. Oyun hakkında şu an için pek fazla detay bulunmasa da, Bulky Pix'in yapmış olduğu açıklamaya göre yapım; karikatürize edilmiş bir dünyada geçecek ve iki boyutlu bir shoot'em up oyunu olarak karşımıza çıkacak.

iOS, Anroid, BlackBerry, PC ve Mac platformları için yayınlanacak olan yapım için henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmasa da yapımcının şubat ayını hedeflediğini belirtelim. 


 

http://www.youtube.com/watch?v=ImR-EK66VCE Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EXios 6 yıl
Vayy sağlam birşeyler geliyor. :)
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Smile75 6 yıl
Güzel bir oyun olacak gibi.
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