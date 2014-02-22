Bulmaca oyunu Witness'ın ilk oynanış videosu yayımlandı

Thekla tarafından PC, PlayStation 4 ve iOS için geliştirilen Witness'ın ilk oynanış videosu yayımlandı.





Söz konusu oynanış videosu Witness'ın neler sunacağı hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Keşif ve macera unsurlarıyla bezeli olan Witness, FPS kamera açısıyla oynanan bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı manzaralara sahip gizemli bir adada geçecek olan Witness, görsel anlamda tatmin edici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.





Yıl içerisinde yayımlanması beklenen yapımın öncelikli olarak PC ve PlayStation 4, kısa bir süre sonra ise iOS platformu için yayımlanması planlanıyor.