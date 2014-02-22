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Bulmaca oyunu Witness'ın ilk oynanış videosu yayımlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bulmaca oyunu Witness'ın ilk oynanış videosu yayımlandı
Thekla tarafından PC, PlayStation 4 ve iOS için geliştirilen Witness'ın ilk oynanış videosu yayımlandı.

Söz konusu oynanış videosu Witness'ın neler sunacağı hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Keşif ve macera unsurlarıyla bezeli olan Witness, FPS kamera açısıyla oynanan bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı manzaralara sahip gizemli bir adada geçecek olan Witness, görsel anlamda tatmin edici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. 

Yıl içerisinde yayımlanması beklenen yapımın öncelikli olarak PC ve PlayStation 4, kısa bir süre sonra ise iOS platformu için yayımlanması planlanıyor.

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NEMESIS_1453 5 yıl
Bu oyun ilginç geldi açıkçası çok merak ediyorum
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carter 5 yıl
Bulmaca oyunları güzeldir. :)
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