Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bulut altyapı hizmeti CloudFlare çöktü, 785 bin siteye erişimde sıkıntılar yaşandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
925
1
5
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bulut altyapı hizmeti CloudFlare çöktü, 785 bin siteye erişimde sıkıntılar yaşandı

Bulut altyapısında web sitelerine güvenlik ve önbellekleme hizmetleri sunan CloudFlare, uç nokta yönlendiricilerinde meydana gelen bir problem nedeniyle bir süredir müşterisi olan web sitelerine de erişim hizmeti veremiyor.

Hizmet, müşterisi olan 785 bin sitenin trafik hızını artırırken, DDoS saldırılarına karşı da koruma ve 7 gün 24 saat kontrol sağlıyor. Son rakamlara göre firma müşterileri bakımından aylık 100 milyar sayfa gösterimi ve 600 milyon tekil ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bu açıdan dünyada en çok ziyaret edilen 10 site arasında yer alıyor.

Ancak beklenmedik bir şekilde yönlendiricilerde yaşanan sıkıntı nedeniyle, DNS ve proxy sunucuları tamamen devre dışı iken çalışmalarında ise bir sıkıntı olmadığı belirtiliyor. Ancak işin kötü tarafı yönlendiricilerin manuel olarak devreye alınması zorunluluğu. Firma global çaptaki veri merkezlerini arayarak, yönlendiricilerin devreye alınması için talimat veriyor. Mevcut trafik de devreye alınan yönlendiricilerin üzerinde birikmeye başlıyor. Bu da problemin giderilmesi süresini artırıyor.

Hizmetin kendi web sitesi devreye girmiş duruma. Yavaş yavaş ilerleyen saatlerde hizmetin tamamen işler hale gelmesi bekleniyor. Wikileaks, 4chan, WMPoweruser gibi pek çok popüler site bu platformdan hizmet alıyor ve bir kısmına halen erişilemiyor. 

http://techcrunch.com/2013/03/03/cloudflare-is-down-due-to-dns-outage-taking-down-785000-websites-including-4chan-wikileaks-metallica-com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Turkforce 6 yıl
Bulut bilişimin faydaları...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 6 yıl
Son günlerde donanımhaberde de bir yavaşlık var. Bu sebepten mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zaris 6 yıl
Hayret bende sitemi cloudflare ile yayınlıyorum fakat herhangi bir kesinti yaşamadım ilginç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onbeskarakterli 6 yıl
ColDasHeLL
olmaz ama ttnet bile cökmüyor

Elma ile armutu kıyaslamayın zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 6 yıl
olmaz ama ttnet bile cökmüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG Optimus G Pro ön inceleme 6 yıl Samsung Chronos 7 oyuncu bilgisayarı ve 7 Serisi Ultrabook'ları konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim