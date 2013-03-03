Bulut altyapı hizmeti CloudFlare çöktü, 785 bin siteye erişimde sıkıntılar yaşandı





Bulut altyapısında web sitelerine güvenlik ve önbellekleme hizmetleri sunan CloudFlare, uç nokta yönlendiricilerinde meydana gelen bir problem nedeniyle bir süredir müşterisi olan web sitelerine de erişim hizmeti veremiyor.





Hizmet, müşterisi olan 785 bin sitenin trafik hızını artırırken, DDoS saldırılarına karşı da koruma ve 7 gün 24 saat kontrol sağlıyor. Son rakamlara göre firma müşterileri bakımından aylık 100 milyar sayfa gösterimi ve 600 milyon tekil ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bu açıdan dünyada en çok ziyaret edilen 10 site arasında yer alıyor.





Ancak beklenmedik bir şekilde yönlendiricilerde yaşanan sıkıntı nedeniyle, DNS ve proxy sunucuları tamamen devre dışı iken çalışmalarında ise bir sıkıntı olmadığı belirtiliyor. Ancak işin kötü tarafı yönlendiricilerin manuel olarak devreye alınması zorunluluğu. Firma global çaptaki veri merkezlerini arayarak, yönlendiricilerin devreye alınması için talimat veriyor. Mevcut trafik de devreye alınan yönlendiricilerin üzerinde birikmeye başlıyor. Bu da problemin giderilmesi süresini artırıyor.





Hizmetin kendi web sitesi devreye girmiş duruma. Yavaş yavaş ilerleyen saatlerde hizmetin tamamen işler hale gelmesi bekleniyor. Wikileaks, 4chan, WMPoweruser gibi pek çok popüler site bu platformdan hizmet alıyor ve bir kısmına halen erişilemiyor.

http://techcrunch.com/2013/03/03/cloudflare-is-down-due-to-dns-outage-taking-down-785000-websites-including-4chan-wikileaks-metallica-com/