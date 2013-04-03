Bulut bilişime geçişi hızlandıran EMC VSPEX altyapı çözümlerinin kullanım yaygınlığı artıyor

Veri depolama, bilgi güvenliği, sanallaştırma ve bulut bilişim gibi alanlarda sunduğu ürün ve servislerle dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan EMC, ilk kez geçtiğimiz Nisan ayında satışa sunduğu VSPEX serisi altyapı çözümlerinin EMEA bölgesi Avrupa-Ortadoğu-Afrika ülkelerindeki kullanımının ciddi bir ivme kazandığını duyurdu.

Basit, verimli ve esnek referans altyapısı olan VSPEX, sanallaştırma, sunucu ve ağ teknolojilerinin en son nesil örneklerini, EMC'nin VNX ve VNXe bütünleşik veri depolama sistemleri ve yeni nesil Data Domain ve Avamar serisi yedekleme ürünlerini bir araya getiriyor.

Kullanıcıların bulut bilişim altyapısına geçiş sürecini ciddi oranda hızlandırdığı belirtilen VSPEX serisi altyapı çözümlerinin bölgesel yükselişinde, 58'e ulaşan yetkili EMC Velocity satıcısı, 1 yıldan kısa sürede tüm dünyada 1.300’den fazla satış anlaşması yapmasının etkisi de büyük.

Eski Intel çalışanları Richard Egan ve okuldan arkadaşı Roger Marino tarafından 1979 yılında kurulan EMC, 2011 yılında 20 milyar dolar gelir elde ederken, dünya genelinde de 60 bin civarında çalışana sahip. Şirket satın almalarıyla da büyüyen EMC, depolama alanında XtremIO,hizmet alanında Pivotal Labs, bilgi güvenliği konusunda Netwitness, Silver Tail Systems, veri kurtarma ve arşivleme uzmanlığında ise Syncplicity gibi firmaları bünyesine katmıştı.