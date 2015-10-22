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Bulut depolama sektörü Çin'de patlama yapıyor

Mevcut potansiyeli ile 600 civarında dolar milyarderi çıkarmayı başaran Çin, çeşitli sektörlerde de lokomotif görevi görmeye başladı.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut depolama sektörü Çin'de patlama yapıyor


1.5 milyara yakın nüfusu ile büyük bir satın alma potansiyeline sahip olan Çin'in, dünyanın en büyük akıllı telefon ve bilgisayar pazarı haline geldi. Bünyesinden dünya devi şirketler çıkarmayı başaran ülke şimdi de bulut bilişim alanında hızlı bir büyüme yaşıyor. 

Dünya devi olmasına karşın bilgisayar pazarında yaşanan gerileme ve akıllı telefon pazarının doyum noktasına gelmiş olması, Çinli üreticileri farklı alanlara yöneltiyor. Bulut depolama sistemleri henüz yeni olduğu için gelir elde etme konusunda büyük fırsatlar sunuyor. 

Yapılan son analizlere göre bu yıl herkese açık bulut depolama sektörü 1.8 milyar dolar gelir elde ederken, bu rakamın 2020 yılı itibariyle 3.8 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Ülkede pek çok yerli bulut firması mevcut ancak ilk üç sıradakiler oldukça tanıdık.

Ülkede en geniş bulut altyapısı Alibaba'ya ait. Geçtiğimiz aylarda Aliyun adındaki bulut depolama altyapısına 1 milyar dolar yatırım yapan Alibaba, yazılımları bir hizmet olarak sunan SaaS tabanlı danışmanlık firmaları ile işbirliği halinde. 

İki ve üçüncü sıradaki firmalar henüz geçen yıl Çin'de faaliyet göstermeye başlayan Amazon Web Services ile Microsoft Azure olarak sıralanıyor. Global pazarda da en güçlüler arasında yer alan ikili, geniş tecrübeleri sayesinde bir yıl gibi kısa bir sürede geniş çapta müşteri bulmayı başardı. Google tabanlı servisler ise Çin'de yasaklı durumda.

İlk üç firma haricinde ChinaC, DaoCloud, JD.com, MoPaaS, QingCloud, UCloud ve UnitedStack gibi büyüyen yerli firmalar da mevcut ancak henüz nispeten küçük yapıdalar ve gelecek için umut vadediyorlar. Kamu hizmetlerinin daha verimli yürümesi adına Çin hükümeti bulut altyapılarına önem veriyor ve yerel yönetimler bu platformların faaliyet göstermesini destekliyor.  

http://techcrunch.com/2015/10/19/chinas-cloud-market-to-double-by-2020/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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alper-tgn 3 yıl
Sadece çinde değil her yer patlama yapıyor.
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Patren 3 yıl
türkiyede akk gibi bir illet varken ülkemizde gelişmicek olan bir teknoloji
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lido 3 yıl
Bizdeki upload hızı yüzünden kullanışlı olmuyor malesef
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DH Misafiri 3 yıl
Ben yunpan kullanıyorum, Şu anda 37TB (evet GB değil TB) alanım var ücretsiz olarak. 2.4TB ını doldurmuş durumdayım. Bütün arşivleri oraya yedekliyorum.
Yüksek kapasite arayanlara tavsiye ederim.
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smart1978 3 yıl
Turkiye de neden yok boyle seyler : AKK internete kota olmasindan ...
Turkiye de AKK tamamen kaldirilmali .
Turkiye de internet altyapisi guclendirmeden AKK ile cozum uretildigini sananlar ister birey ister kurumlar Turkiye yerinde saydigini bilmeli .
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AMERICAN 3 yıl
Microsoft koş
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ultramarine caeruleum 3 yıl
Belki de bilişim alanında son yıllarda ortaya çıkan en faydalı uygulamadır. Eksik yanı ise hepsinin ücretsiz kısmını 15-20 GB arası sınırlandırması. Belki ileride geliştirmeler olur ve ücretisiz sunulan bu alan daha da artar.
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swat882 3 yıl ultramarine caeruleum
alpay86

Belki de bilişim alanında son yıllarda ortaya çıkan en faydalı uygulamadır. Eksik yanı ise hepsinin ücretsiz kısmını 15-20 GB arası sınırlandırması. Belki ileride geliştirmeler olur ve ücretisiz sunulan bu alan daha da artar.

Microsoftun onedrive ı bu konuda eli oldukça bol davranıyor


150 GB
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Piêr Dé Sans 3 yıl ultramarine caeruleum
Bulut sistemi insanlar yanlış kullandığı için alan yetmiyor aslında.

Bulut tamam size bir alan sağlıyor ama amaç kaybetme riskini göze alamayacağınız şeylerin, ilerde bulmakta zorlanabileceğiniz şeylerin yedeklenmesini ve her yerden erişilebilir halde olmasını sağlamak.

Biz bunu film arşivi yedeklemek için kullanıyoruz o yüzden alan yetmiyor.
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