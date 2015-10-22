Bulut depolama sektörü Çin'de patlama yapıyor





1.5 milyara yakın nüfusu ile büyük bir satın alma potansiyeline sahip olan Çin'in, dünyanın en büyük akıllı telefon ve bilgisayar pazarı haline geldi. Bünyesinden dünya devi şirketler çıkarmayı başaran ülke şimdi de bulut bilişim alanında hızlı bir büyüme yaşıyor.





Dünya devi olmasına karşın bilgisayar pazarında yaşanan gerileme ve akıllı telefon pazarının doyum noktasına gelmiş olması, Çinli üreticileri farklı alanlara yöneltiyor. Bulut depolama sistemleri henüz yeni olduğu için gelir elde etme konusunda büyük fırsatlar sunuyor.





Yapılan son analizlere göre bu yıl herkese açık bulut depolama sektörü 1.8 milyar dolar gelir elde ederken, bu rakamın 2020 yılı itibariyle 3.8 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Ülkede pek çok yerli bulut firması mevcut ancak ilk üç sıradakiler oldukça tanıdık.





Ülkede en geniş bulut altyapısı Alibaba'ya ait. Geçtiğimiz aylarda Aliyun adındaki bulut depolama altyapısına 1 milyar dolar yatırım yapan Alibaba, yazılımları bir hizmet olarak sunan SaaS tabanlı danışmanlık firmaları ile işbirliği halinde.





İki ve üçüncü sıradaki firmalar henüz geçen yıl Çin'de faaliyet göstermeye başlayan Amazon Web Services ile Microsoft Azure olarak sıralanıyor. Global pazarda da en güçlüler arasında yer alan ikili, geniş tecrübeleri sayesinde bir yıl gibi kısa bir sürede geniş çapta müşteri bulmayı başardı. Google tabanlı servisler ise Çin'de yasaklı durumda.





İlk üç firma haricinde ChinaC, DaoCloud, JD.com, MoPaaS, QingCloud, UCloud ve UnitedStack gibi büyüyen yerli firmalar da mevcut ancak henüz nispeten küçük yapıdalar ve gelecek için umut vadediyorlar. Kamu hizmetlerinin daha verimli yürümesi adına Çin hükümeti bulut altyapılarına önem veriyor ve yerel yönetimler bu platformların faaliyet göstermesini destekliyor.

http://techcrunch.com/2015/10/19/chinas-cloud-market-to-double-by-2020/?ncid=txtlnkusaolp00000595