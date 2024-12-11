Honda, Çin'deki toparlanma sürecinin ilk adımını Ye P7 ile atıyor

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Tam Boyutta Gör Japon otomotiv üreticileri Çin'in büyüyen elektrikli araç pazarında pay sahibi olabilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Toyota'nın yeni bZ3X modelinden sonra bu kez karşımızda yeni Honda Ye P7 duruyor. Çift motorlu elektrikli crossover, Honda'nın Çin'de satışa sunacağı üç yeni modelin ilk adımı.

Çin dışındaki üreticilerin kıyasıya fiyat rekabetinin yaşandığı ülkede tutunabilmek için yerel üreticilerle iş birliği yaptığı biliniyor. Honda'nın da bu model için yerel partneri GAC. Söz konusu mode; 4750 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe, 1625 mm yüksekliğe ve 2930 mm aks mesafesine sahip. 21 inç jantların kullanıldığı modelin ağırlığı batarya ve çift motor nedeniyle 2.3 tonu buluyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli crossover'da ön motor 150 kW (201hp), arka motor ise 200 kW (268hp) maksimum güç üretiyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyor. Ye P7, CATL tarafından üretilen bataryaları kullanacak. Bataryanın kapasitesi ve kimyası henüz açıklanmadı fakat daha önceki haberlerden yola çıkarak Çinli devin Yichun'da ürettiği NMC (nikel manganez kobalt) bataryaların kullanılacağını söyleyebiliriz.

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Otomobilin gövde tasarımında keskin hatlar, alçak ve çıkıntılı bir burun, gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteren kameralar, dijital yan aynalar, koyu renkli jantlar ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Arkada ise C formu oluşturan ince stoplar ve parlak siyah detaylara sahip tampon göze çarpıyor. İç mekan henüz belli değil ancak daha önce tanıtılan konsept versiyon üretime oldukça yakın görünüyordu. Bu kapsamda üç kollu direksiyon simidi, ambiyans aydınlatma ve büyük bir dikey ekran gibi detaylar görmeyi bekleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Yeni Honda Ye P7'nin yıl bitmeden Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Fiyatı henüz belli değil ancak Çin'de yabancı üreticilerle kurulan ortak girişimlerin satışlarda başarılı olamadığını göz önüne alarak çok rekabetçi bir fiyat belirlemeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

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Honda, Çin'deki toparlanma sürecinin ilk adımını Ye P7 ile atıyor