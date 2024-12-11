Honda, Çin'deki toparlanma sürecinin ilk adımını Ye P7 ile atıyor

Çin dışındaki üreticilerin kıyasıya fiyat rekabetinin yaşandığı ülkede tutunabilmek için yerel üreticilerle iş birliği yaptığı biliniyor. Honda'nın da bu model için yerel partneri GAC. Söz konusu mode; 4750 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe, 1625 mm yüksekliğe ve 2930 mm aks mesafesine sahip. 21 inç jantların kullanıldığı modelin ağırlığı batarya ve çift motor nedeniyle 2.3 tonu buluyor.
Otomobilin gövde tasarımında keskin hatlar, alçak ve çıkıntılı bir burun, gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteren kameralar, dijital yan aynalar, koyu renkli jantlar ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Arkada ise C formu oluşturan ince stoplar ve parlak siyah detaylara sahip tampon göze çarpıyor. İç mekan henüz belli değil ancak daha önce tanıtılan konsept versiyon üretime oldukça yakın görünüyordu. Bu kapsamda üç kollu direksiyon simidi, ambiyans aydınlatma ve büyük bir dikey ekran gibi detaylar görmeyi bekleyebiliriz.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?