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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : Gigabyte, Cedar Trail işlemcili tablet ve tablet PC modellerini sunar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılında Ultrabooklar kadar Intel'in yeni Atom işlemci platformu Cedar Trail barındıran ürünler de sık sık karşımıza çıkacak. Elektronik üretim devi Gigabyte bu yıl bir çok ürünle tüketicilerin kalbini fethetmeye çalışacak.

Firmanın CES fuarında görücüye çıkardığı ürünler S1081 Windows tablet ve mutimedya istasyonu, T1006M tablet PC, T1132N dizüstü, tablet ve masaüstü birarada sistemi, P2532F ve M2432 dizüstü modeli.

S1081 modeli 10.1 inç ekran, Intel Atom Cedar Trail platformu, Windows 7 işletim sistemi, 500GB HDD, HDMI, VGA portu, USB 3.0, Bluetooth 4.0 ve 1.3MP webcam sunan bir tablet. Ürün işletme ve profesyoneller için tasarlandı ve en üst seviye enerji tasarruflu performans sunuyor. Tablet ile birlikte bir USB klavye de veriliyor.

Bu serinin diğer ürünü bir multimedya istasyonu. Tablet ile uyumlu olan istasyon bir DVD sürücü, güçlü bir ses sistemi, 2 stereo ve 2 woofer hoparlör ve pek çok bağlantı portu barındırıyor.

T1006M tablet olabilen bir netbook. 10.1 inç çoklu dokunmatik 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran, Intel Cedar Trail platformu, Windows 7 işletim sistemi, USB 3.0 portu, 6 hücreli batarya, ultra taşınabilir tasarım ve 3.5G bağlantı özelliği ile günlük kullanıma yönelik mükemmel bir dizüstü ve tablet tecrübesi yaşatacak.

Booktop T1132N modeli dizüstü, masaüstü ve tablet kavramını biraraya getiren bir ürün. Yenilikçi dock istasyonu ile bu üç farklı tasarım kullanılabiliyor. Intel Sandy Bridge platformuna ait Core i5 işlemci, çoklu dokunmatik ekran, 1GB VRAM'e sahip NVIDIA GeForce GT520M grafik birimi, NVIDIA Optimus teknolojisi, iki adetçift kanal hoparlör, THX TruStudio üst seviye ses kalitesi, USB 3.0, HDMI portu ve 3.5G bağlantısı ürünün özelliklei arasında.

Dock istasyonu ise çoklu DVD yazıcı ile pek çok bağlantı portu sunuyor. Ürün aslında bir tablet PC cihazı iken dock istasyonu ile hepsi-bir-arada PC olarak da kullanılabiliyor.

P2532F bir oyuncu ve multimedya laptopu. 15.6 inçlik 1920 x 1080 LED arka aydınlatmalı FUll HD ekran, Sandy Bride ailesine ait dört çekirdekli Intel Core i7 2670QM işlemci, 8GB RAM, 750GB 7200RPM HDD, 2 adet USB 3.0 portu, HDMI çıkışı, THX TruStudio ProTM ses teknolojisi, 2GB VRAM'e sahip NVIDIA GeForce GT555M ekran kartı, biri CPU biri de GPU için olmak üzere iki fan çıkışı, ince yapısı ve uzun kullanım süresi ile oyuncuları cezbedecek.

Booktop M2432 ise masaüstü performansı sunan bir dizüstü modeli. Alüminyum kasa, ultra ince ve hafif tasarım ile benzersiz bir dock ünitesi ürünü çekici kılıyor. 

14 inçlik LED aydınlatmalı ekran, Sandy Bridge tabanlı Intel Core i5 işlemci, Intel HD 3000 grafik birimi, THX TruStudio Pro ses teknolojisi özellikleri sunan M2432 modelinin en önemli yanı benzersiz dock ünitesi.

Dock ünitesi içerisinde 1GB GDDR5 VRAM'a sahip NVIDIA GT 440 grafik birimi yer alıyor ve performans ihtiyacınızı karşılıyor. Ünitede ayrıca 6 USB portu, HDMI, D-Sub, DVI ve diğer pek çok kullanışlı bağlantı birimi de bulunuyor. 

Ürünlerin bu çeyrek itibariyle raflarda yerini alması bekleniyor. 

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met@lrock 7 yıl
Aklıma geldide şu anki ekran kartlarını booktop gibi yapıp notebooklara usb gibi veri yolu ile takıp o karttan performans alsak ne güzel olur deme. Düşünsenize masa üstünüzdeki GTX 560Ti yi al notebookuna tak. Patentini alayım bunun :)
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janparey 7 yıl
tamam booktop denen şey iyi de o koca şeyi gt 440 için mi taşıyacağız bari 555m veya en azından 550m filan olsaydı.ortaıkta 1400-1500tl civarında 14-15 inç boyutunda gt540m li notebooklar kol gezyor zaten
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DH Misafiri 7 yıl
Booktop M2432 ürünü gerçekten güzelmiş dışarda rahatça taşınabilir, eve gelince oyun ve çizim konusunda güzel bir çözüm :)
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theyapici 7 yıl
bu ne dir böyle hacı bir çuval özellik yazmışsınız ortada garip bir alet var?
ben tek parçadan yanayım transformers gibi oluyor böyle
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napolyon94 7 yıl
Booktop mutasyon gecirmis muhaha dock a bak :D
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xxxrunoxxx 7 yıl
Booktop M2432 gerçekten çok hoşuma gitti tam aradığım gibi bir ürün.
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E_Aydin35 7 yıl
Gigabyte gerçekten çok harik işler yapıyor bu yaptığı ultrabook gerçekten çok harika güzel,şık ve güçlü olmuş..:)
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