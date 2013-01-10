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CES 2013 : BlackBerry 10 L serisinin ilk modeli Şubat'ta Avea ile satışta

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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RIM firmasının akıllı telefon pazarındaki eski günlerine dönme amacını taşıdığı yeni işletim sistemi BlackBerry 10, ay sonundaki resmi lansmanla ilk cihazlarına kavuşacak.

Yıl içerisinde 6 farklı ürünü pazara sunmayı hedefleyen RIM'in oyuncularından birisi, üst seviye BlackBerry 10 L serisine ait olan Z10 modeli. Z10 şimdilik kod adı olsa da 4.3 inçlik bir ekrana sahip olduğu kısa süre önce internete sızdırılmıştı.

CES 2013 fuarını yerinde takip eden Avea Satış Geliştirme ve Cihaz Yönetimi Müdürü Şevket Karadayı, yaptığı basın duyurusunda BlackBerry L serisinin ilk modelini Şubat ayında tüketicilerle buluşturacaklarını açıkladı. Avea, bu konuda RIM ile özel bir anlaşma imzaladı.

Modelin hangisi olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte Z10 kod adlı cihazın olması büyük olasılık. Avea müşterileri Şubat ayında Avea İletişim Merkezleri'nden sözkonusu cihazı farklı kampanyalarla temin edebilecek.

BlackBerry 10 işletim sistemi ile RIM, kullanıcılara yeni ve yenilikçi bir arayüz sunmayı vaad ediyor. Günümüz dokunmatik akıllı telefonlarındaki sürümlere benzeyen ana ekran, gelişmiş tahmin özellikli klavye, tamamen dokunmatik ekranlı modeller, art arda birkaç kare yakalayarak en beğendiğiniz yüz ifadesini seçmenize yarayan kamera yazılımı, ekranı sağa kaydırarak bildirim ve uygulamalara erişim penceresini ortaya çıkarma, gelişmiş paylaşım seçenekleri gibi pek çok önemli özellik BlackBerry 10 işletim sisteminde tüketicileri bekliyor olacak.

BlackBerry 10 işletim sisteminin teknik detayları bilinmese de PlayBook tabletine de geleceği firma tarafından doğrulanmıştı. 

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/avea-ces-ten-blackberry-ile-donuyor.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
inexo 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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eP_362 6 yıl
Detaylarda 13 günden fazla bekleme süresi diyor


turkcell.com.tr/...
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serif kuzkaya 6 yıl
androıd uygulumaları büyuk itimal acmıyacak diye biliyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Lider Proje ile link dağıtarak kazanç sağlayın.Kapı kapı ürün satmak yerine internet başında kendi linkinizi dağıtın ve üye olan her kişiden kazanç sağlayın bu sayede de ürün satmış oluyorsunuz bu kadar basit..GEÇ KALMAYIN..
goo.gl/...
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MIKROP DOGAN 6 yıl
BIS olayı devam edecekse satmaz normal kullanıcı kitlesinde
BIS paketleri pahalı, normal internet ile kullanabileceksen tüm özellikeri
o zaman belki
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zenmavi 6 yıl MIKROP DOGAN
MIKROP DOGAN

BIS olayı devam edecekse satmaz normal kullanıcı kitlesinde

BIS paketleri pahalı, normal internet ile kullanabileceksen tüm özellikeri
o zaman belki

Bis paketi nasıl pahalı anlamadım? Vodafone sınırsız bis 16,90 TL, normal paketlerde sonırsız ne kadar?
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DH Misafiri 6 yıl
BB 10'un internet tarayıcısının hızının İOS6 ve WP8'den hızlı oldugunu unutmayalım lütfen :)
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olağan_şüpheli 6 yıl
yarış mı yaptırcaz..zaten ios ve wp8 yeterince hızlı.. daha hızlı olmasının pek mantığı yok yani..önemli olan yazılım desteği,uygulama desteği ve kaliteli bir kasa...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Samsung gibi bb yede ısınmanın bir türlü
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itachi237 6 yıl
bu cihaz hangi ara çıktı yahu !?
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zenmavi 6 yıl itachi237
itachi237
bu cihaz hangi ara çıktı yahu !?

Henuz cikmadi dostum 30 Ocak'ta tanitilacak.
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Echo54 6 yıl
BIS paketi olayı devam ediyor mu acaba ?

Turkcell'den haberi olan var mı ? Turkcell de aynı şekilde şubatta sunabilecek mi ?
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cengizhan1903 6 yıl Echo54
Echo54
BIS paketi olayı devam ediyor mu acaba ?

Turkcell'den haberi olan var mı ? Turkcell de aynı şekilde şubatta sunabilecek mi ?

Evet ediyor


Turkcellde getirir elbet
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c_e_m22 6 yıl
Cok merak ediyorum bu modeli! Gelsede incelesek biran once
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DH Misafiri 6 yıl
fiyatıda önemli tabiki.1.700 1.800TL gibi fiyatlara gelirse işi çok zor 1.000 1.100 gibi olursa belki olabilir
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alighieri 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
fiyatıda önemli tabiki.1.700 1.800TL gibi fiyatlara gelirse işi çok zor 1.000 1.100 gibi olursa belki olabilir

Hıhı kesin umdugufiyattan gelir. Bu arada umdugun fiyat s2 den asagida farkindasindir insallah
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