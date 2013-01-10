CES 2013 : BlackBerry 10 L serisinin ilk modeli Şubat'ta Avea ile satışta





RIM firmasının akıllı telefon pazarındaki eski günlerine dönme amacını taşıdığı yeni işletim sistemi BlackBerry 10, ay sonundaki resmi lansmanla ilk cihazlarına kavuşacak.





Yıl içerisinde 6 farklı ürünü pazara sunmayı hedefleyen RIM'in oyuncularından birisi, üst seviye BlackBerry 10 L serisine ait olan Z10 modeli. Z10 şimdilik kod adı olsa da 4.3 inçlik bir ekrana sahip olduğu kısa süre önce internete sızdırılmıştı.





CES 2013 fuarını yerinde takip eden Avea Satış Geliştirme ve Cihaz Yönetimi Müdürü Şevket Karadayı, yaptığı basın duyurusunda BlackBerry L serisinin ilk modelini Şubat ayında tüketicilerle buluşturacaklarını açıkladı. Avea, bu konuda RIM ile özel bir anlaşma imzaladı.





Modelin hangisi olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte Z10 kod adlı cihazın olması büyük olasılık. Avea müşterileri Şubat ayında Avea İletişim Merkezleri'nden sözkonusu cihazı farklı kampanyalarla temin edebilecek.





BlackBerry 10 işletim sistemi ile RIM, kullanıcılara yeni ve yenilikçi bir arayüz sunmayı vaad ediyor. Günümüz dokunmatik akıllı telefonlarındaki sürümlere benzeyen ana ekran, gelişmiş tahmin özellikli klavye, tamamen dokunmatik ekranlı modeller, art arda birkaç kare yakalayarak en beğendiğiniz yüz ifadesini seçmenize yarayan kamera yazılımı, ekranı sağa kaydırarak bildirim ve uygulamalara erişim penceresini ortaya çıkarma, gelişmiş paylaşım seçenekleri gibi pek çok önemli özellik BlackBerry 10 işletim sisteminde tüketicileri bekliyor olacak.





BlackBerry 10 işletim sisteminin teknik detayları bilinmese de PlayBook tabletine de geleceği firma tarafından doğrulanmıştı.

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/avea-ces-ten-blackberry-ile-donuyor.aspx