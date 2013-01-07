CES 2013: HP'den Beats Audio ses sistemli 27-inç IPS monitör: Envy 27

LCD monitör üreticilerinin bazı modellerine ekledikleri ses sistemleri, genelde kalite bağlamında beklentileri karşılamaktan bir hayli uzak. Çoğu kişi bu ses sistemlerini kullanmayı es geçip harici hoparlörlere veya kulaklıklara yöneliyor. Fakat HP'nin yeni LCD monitörü Envy 27, ön yargılarımızı bir nebze olsun yıkmayı başarabilir.







HP, Envy 27 modelinde ses uzmanı Beats Audio ile işbirliğine gitmeyi tercih etmiş. Üst seviye ses kalitesi vadeden Beats Audio stereo hoparlörlerle donatılan LCD monitörde, ''Sıfır çerçeve'' tasarım anlayışının temel alındığı görülüyor. 27-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS (In-Plane Switching) panele sahip olan Envy 27, gerçeğe yakın renkler ve 178 dereceye varan dikey - yatay görüş açısı iddiası taşıyor.



D-Sub (VGA) girişi, DisplayPort, girişi, HDMI girişi, 3.5 mm'lik kulaklık bağlantısı ve optik ses çıkışına yer verilen LCD monitörün, 3 Şubat'tan itibaren, 499$'lık fiyatla teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemesi bekleniyor.



http://www.engadget.com/2013/01/07/hp-announces-monitors-ces-2013/