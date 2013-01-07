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CES 2013: HP'den Beats Audio ses sistemli 27-inç IPS monitör: Envy 27

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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CES 2013: HP'den Beats Audio ses sistemli 27-inç IPS monitör: Envy 27
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LCD monitör üreticilerinin bazı modellerine ekledikleri ses sistemleri, genelde kalite bağlamında beklentileri karşılamaktan bir hayli uzak. Çoğu kişi bu ses sistemlerini kullanmayı es geçip harici hoparlörlere veya kulaklıklara yöneliyor. Fakat HP'nin yeni LCD monitörü Envy 27, ön yargılarımızı bir nebze olsun yıkmayı başarabilir.

HP, Envy 27 modelinde ses uzmanı Beats Audio ile işbirliğine gitmeyi tercih etmiş. Üst seviye ses kalitesi vadeden Beats Audio stereo hoparlörlerle donatılan LCD monitörde, ''Sıfır çerçeve'' tasarım anlayışının temel alındığı görülüyor. 27-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS (In-Plane Switching) panele sahip olan Envy 27, gerçeğe yakın renkler ve 178 dereceye varan dikey - yatay görüş açısı iddiası taşıyor.
D-Sub (VGA) girişi, DisplayPort, girişi, HDMI girişi, 3.5 mm'lik kulaklık bağlantısı ve optik ses çıkışına yer verilen LCD monitörün, 3 Şubat'tan itibaren, 499$'lık fiyatla teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemesi bekleniyor.
CES 2013: HP'den Beats Audio ses sistemli 27-inç IPS monitör: Envy 27
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CES 2013: HP'den Beats Audio ses sistemli 27-inç IPS monitör: Envy 27
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http://www.engadget.com/2013/01/07/hp-announces-monitors-ces-2013/ Yorum Yaz
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biggame 6 yıl en beğenilen
1050tl bizim için yurt dışından alacaklar içinde 890tl kdv olmasa ülkemizde güzel olacakta devletin işine geliyor üretmeden kazanmak zaten ne üretiyorlar düşünüyorumda sıfır
1050tl bizim için yurt dışından alacaklar içinde 890tl kdv olmasa ülkemizde güzel olacakta devletin işine geliyor üretmeden kazanmak zaten ne üretiyorlar düşünü...
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umut_baris 6 yıl
Hiç sevmem böyle kasası olan monitörleri. İnce olacak, sadece panel olacak.

Ofis için tasarlanmış olabilir ama ofiste benim bildiğim iş yapılır, kim ne yapsın müziği.

Arkadaş ben sadece karşımda panel olsun istiyorum. Hoparlörün kapladığı şu alana bak.

Hadi diyelim yaptın bir lcd azıcık taviz ver incelikten lcd tv ler gibi hoparlörleri alta konuşlandır.

Haksız mıyım?



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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tasarımı fena değil tabii asagidaki buyuk hoparlör çıkışlarıni saymazsak.
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limonkilobimilyon 6 yıl
daha ucuz bir monitör alıp bunun verdiği sesden daha kaliteli bir ses sistemi alınabilir bence. ama ofisler için uygun
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alemburda34 6 yıl
Tasarım daha iyi olabilirmiş.
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agaydemir 6 yıl
Bu monitör Türkiye ye geliyormuymuş? Ön sipariş alan yer var mı bildiğiniz?
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JohnLord 6 yıl
500 $ desek 500 $ da kdv ekler bizim hükümet sonra bilmemne vergileri vs sanki kendileri üretiyomuş gibi 2000 liraya gelir bize bu bide beatsı duyarlar sanki kendileri üretiyo ooo süper felan iyice keklerler kdv yi alın 2.500 tl ye :D
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biggame 6 yıl en beğenilen
1050tl bizim için yurt dışından alacaklar içinde 890tl kdv olmasa ülkemizde güzel olacakta devletin işine geliyor üretmeden kazanmak zaten ne üretiyorlar düşünüyorumda sıfır
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seven44 6 yıl
zaten böyle bir monitör kullanan iyi bir ses sitemine sahiptir.ama ofisler için hariç tabi ben alırdım şahsen
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