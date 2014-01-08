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CES 2014: Philips, 2014 ürün gamında yer alacak kulaklık ve hoparlör modellerini tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,7b
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Philips, 2014 ürün gamında yer alacak kulaklık ve hoparlör modellerini tanıttı
Ses teknolojileri konusunda öncü firmalardan Philips, yeni kulaklık ve kablosuz hoparlör modellerini CES 2014 fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sundu.
Kulaklık tarafından başlamak gerekirse ilk olarak karşımıza Citiscape Foldie çıkıyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken kulaklık, 40mm neodymium sürücüleriyle üst seviye ses kalitesi ortaya koyarken, Bluetooth teknolojisiyle kablosuz olarak kullanılabiliyor. Dahili ses yalıtım teknolojisiyle gelen Citiscape Foldie, rahat taşıma amaçlı katlanabiliyor. Philips'in tasarımıyla öne çıkan diğer kulaklık modeli Citiscape Frames de bünyesinde 40mm neodymium sürücüler barındırıyor, katlanabiliyor ve Citiscape Foldie'den farklı olarak kablo ile bağlantı kuruyor. Firmanın hoparlör tarafındaki ürünlerinden E2 Fidelio, Bluetooth ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle iki parça halinde karşımıza çıkıyor. Oldukça modern bir çizgiye sahip olan ürün, 4-inç subwoofer ve bass refleks hoparlörleriyle 100 waat güç ortaya koyabiliyor. E2 Fidelio'nun arkasında HDMI ve optik girişler de yer alıyor. Her zaman taşınabilecek şekilde tasarlanan Philips Dot suya karşı dayanıklı gövdesiyle öne çıkarken, BR-1X ise yine kompakt boyutta sunduğu 2-inç sürücüleri ve Dot gibi kablosuz olarak kullanılabiliyor olmasıyla öne çıkıyor, ayırca dış mekan kullanıma uygun bir gövdeyle geliyor.
Philips'in ses tarafındaki yeni ürünlerinden Citiscape Foldie 99 Pound, Citiscape Frames 99 Pound, E2 Fidelio 299 Pound, Dot 60 Pound ve son olarak BR-1X ise 100 Pound fiyat etiketleriyle önümüzdeki aylarda satışa çıkıyor.
 
CES 2014: Philips, 2014 ürün gamında yer alacak kulaklık ve hoparlör modellerini tanıttı


http://www.trustedreviews.com/news/philips-citiscape-headphones-launched-as-part-of-2014-audio-line-up Yorum Yaz
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