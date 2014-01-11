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CES 2014 : Philips'den 4 çekirdekli ve Android işletim sistemli Ambilight akıllı televizyonlar

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,9b
1
29
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Philips'den 4 çekirdekli ve Android işletim sistemli Ambilight akıllı televizyonlar


Televizyon segmentinde akıllı TV olarak nitelenen ürünlerde üreticilerin kendi özel arayüzleri kullanılırken, Android işletim sistemi kullananlara pek sık rastlanmıyor. Philips ise bu yıl Android işletim sistemine daha fazla yer vermeyi planlıyor. 

Firma CES 2014 fuarında 4 çekirdekli yeni bir işlemci taşıyan ve Android işletim sistemi kullanan akıllı televizyon serisini bu yıl piyasaya süreceğini duyurdu. Firmanın akıllı TV modelleri Ambilight serisi altında yer aldığı için Android'li modellerin de bu seri içerisinde olacağı tahmin ediliyor. Philips 2015 yılında ise tüm akıllı televizyonlarını Android işletim sistemi ile donatacak. 

Philips televizyonlarında kullanacağı işlemcinin ne olduğu konusunda bilgi vermese de Qualcomm'un yeni Snapdragon 802 yongasetini temel alacağı sanılıyor. Snapdragon 802 yongasetinde 1.8GHz saat hızında çalışan 4 Krait çekirdekli işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 4K desteği, çift bant 5. nesil WiFi, içerik koruma sistemi gibi özellikler yer alıyor. 

Philips henüz Android işletim sistemli modellerin çıkış tarihi ve fiyatını netleştirmiş değil. Ancak yeni serinin yılın ilk yarısında piyasada olması bekleniyor. Otoriteler Android işletim sistemi ile firmanın büyük bir risk aldığı görüşünde.


http://www.androidheadlines.com/2014/01/new-philips-ambilight-smart-tvs-powered-android-quad-core-processors.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
proteo 5 yıl en beğenilen
Adam gibi sorunsuz panele odaklansınlar, bu kadar ıvır zıvırın bir tv de ne işi var. Hem televizyonun performansını etkiliyor hem de maliyeti arttırıyor. Tv ile uyumlu harici cihazlar çıkart isteyen alır isteyen almaz. İnsanları internete bu kadar bağımlı etme azimlerini anlayabilmiş değilim. Ayrıca teknoloji bu hızla geliştikçe kaliteli servis hizmeti almakta o derece zorlaşıyor. Servisler bilgi, vasıflı eleman ve ekipman bakımından bu teknolojik aletlerden çok uzaklar.
Adam gibi sorunsuz panele odaklansınlar, bu kadar ıvır zıvırın bir tv de ne işi var. Hem televizyonun performansını etkiliyor hem de maliyeti arttırıyor. Tv il...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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AdamsınDrogba 5 yıl
Bide güncelleme beklersin :)
1 Yanıt Yanıtla +9
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letibit 5 yıl
SUPER BİR HABER BENDE TAM DÜŞÜNMÜŞTÜM ÖNCESİNDE BENİ DUYDULAR SANIRIM.
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Hi Guy 5 yıl
Bir WebOs değil
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sanırım lg nin webosuna karşılık verildi bakalım noolcak
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CertificatedStaff 5 yıl
bugün 6gb ramli tvmizi tanıtacağız
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panelci 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
sanırım lg nin webosuna karşılık verildi bakalım noolcak

Lgnin webosuna karşılık veremez zaten panellerini lgden alıyor,çok zor da kalirsa lg panel vermez çinli panellerde de kalite yok batarlar..
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me.ke 5 yıl
yakında zeki müren de bizi görür...
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Virtual Reality 5 yıl
Android arka plan da işlemciyi sürekli meşgul edecek ve Input Lag tavan yapacak desenize, oyun oynamak, zevk yerine eziyete dönüşür.
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mito1172 5 yıl
şuda var 8000 7000 serileri zaten biraz fazla kurcalayınca sapıtıp kitleniyor reset atıyor bunlara çağre üretmediler şimdide android çıkarıyorlar komik
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ganja77 5 yıl
Kanal D yanıt vermeyi durdurdu
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CoreXXX 5 yıl
x86 40 yıldır kullanılıyor philips ambilight i 5 senedir kullanıyor eskimi oldu şimdi:) hangi açıdan bakıyorsunuz merak ediyorum.
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senersongur 5 yıl
Bu Ambilight nedense tum modellerinde yok. Adamlar kac senelik teknolojiyi hala bazi modellerde sunuyor. Philips bu sebeple geri kaldi.
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erkanberk 5 yıl
İlla kulağa su kaçıracaklar.
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Bradley Cooper 5 yıl
ondan sonra televizyona güncelleme gelir mi diye bekleriz
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Serciey 5 yıl
Android tablet ve telefonlardaki gibi işlevsel kullanılabilirse iş yapar diye düşünüyorum.
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