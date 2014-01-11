CES 2014 : Philips'den 4 çekirdekli ve Android işletim sistemli Ambilight akıllı televizyonlar





Televizyon segmentinde akıllı TV olarak nitelenen ürünlerde üreticilerin kendi özel arayüzleri kullanılırken, Android işletim sistemi kullananlara pek sık rastlanmıyor. Philips ise bu yıl Android işletim sistemine daha fazla yer vermeyi planlıyor.





Firma CES 2014 fuarında 4 çekirdekli yeni bir işlemci taşıyan ve Android işletim sistemi kullanan akıllı televizyon serisini bu yıl piyasaya süreceğini duyurdu. Firmanın akıllı TV modelleri Ambilight serisi altında yer aldığı için Android'li modellerin de bu seri içerisinde olacağı tahmin ediliyor. Philips 2015 yılında ise tüm akıllı televizyonlarını Android işletim sistemi ile donatacak.





Philips televizyonlarında kullanacağı işlemcinin ne olduğu konusunda bilgi vermese de Qualcomm'un yeni Snapdragon 802 yongasetini temel alacağı sanılıyor. Snapdragon 802 yongasetinde 1.8GHz saat hızında çalışan 4 Krait çekirdekli işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 4K desteği, çift bant 5. nesil WiFi, içerik koruma sistemi gibi özellikler yer alıyor.





Philips henüz Android işletim sistemli modellerin çıkış tarihi ve fiyatını netleştirmiş değil. Ancak yeni serinin yılın ilk yarısında piyasada olması bekleniyor. Otoriteler Android işletim sistemi ile firmanın büyük bir risk aldığı görüşünde.