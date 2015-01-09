CES 2015 : Cooler Master yeni 3D soğutma teknolojisini tanıttı

Haber Editörü
Bilgisayar bileşenleri ile tanıdığımız Cooler Master, CES 2015 fuarında yeni nesil işlemci soğutma sistemlerinde kullanacağı 3D Vapor Chamber adlı yeni teknolojisini katılımcılara tanıttı.
Cooler Master daha verimli olduğunu belirttiği 3D Vapor Chamber teknolojisinde ısı borularını daha efektif bir şekilde soğutma sisteminin içerisine dahil ediyor. Eski sistemde ısı boruları buhar odasının üzerinde yer almaktaydı. Yeni sistemde ise ısı boruları buhar odasına bağlanmış. Isı boruları ve ısı emici parça bu sayede kapalı bir buhar odasının oluşturulmasına yardımcı oluyor ve ısınan sıvı yukarıya doğru plakaların olduğu bölüme çıkıyor. Böylece daha iyi bir soğutma elde ediliyor.
Oldukça basit bir mantığa dayanan 3D Vapor Chamber teknolojisi fuarda bazı maketlerle sergileniyor ve henüz çalışan bir prototipe rastlanmadı. Cooler Master halen teknoloji üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve Computex 2015 fuarında ilk örnekler ortaya çıkmış olacak.
http://www.tomshardware.com/news/cooler-master-3d-vapor-chamber,28372.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen, hiçbir mantık göremedim sistemde...
Yerli malına destek
forum.donanimhaber.com/...
@white_power
Yenilik diye bahsettikleri sanırım ilk defa bunu ısı borularında denemeleri sanırım. V8 GTS de vapor chamber kullandıkları kısım soğutucu tabanıydı. Mantığı da işlemciden alınıp emilen ısı ısı borularına homojen bir şekilde dağıtılıyordu. TPC 812 de kullanılan vapor chamber heatpipe mantıgına daha yakındı. Onda sağlı sollu iki tane kule şeklinde buhar odası vardı onlar finlere ısıyı iletiyordu.
Ama vapor chamber den önceki yenilik bu. Gerçi tam olarak yenilikte değil
pcper.com/...
Flood olmasın diye yeni konu açmadım forum.donanimhaber.com/...
Bence bu sene CoolerMaster fuarda tanıtacak fazla yeni ürün bulamamış
Yerli malına destek
forum.donanimhaber.com/...
@white_power
Yenilik diye bahsettikleri sanırım ilk defa bunu ısı borularında denemeleri sanırım. V8 GTS de vapor chamber kullandıkları kısım soğutucu tabanıydı. Mantığı da işlemciden alınıp emilen ısı ısı borularına homojen bir şekilde dağıtılıyordu. TPC 812 de kullanılan vapor chamber heatpipe mantıgına daha yakındı. Onda sağlı sollu iki tane kule şeklinde buhar odası vardı onlar finlere ısıyı iletiyordu.
Ama vapor chamber den önceki yenilik bu. Gerçi tam olarak yenilikte değil
pcper.com/...
Flood olmasın diye yeni konu açmadım forum.donanimhaber.com/...
Bence bu sene CoolerMaster fuarda tanıtacak fazla yeni ürün bulamamış
Cooler Master TPC 812 incelemesine göz atmak isteyenler.
tweaktown.com/...