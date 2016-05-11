CES Asia 2016 başlıyor

Teknoloji dünyasında, yıllık Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) gibi büyük etkinlikler az sayıda gerçekleşiyor. Las Vegas'ta her yıl Ocak ayında düzenlenen CES, teknoloji üreticileri, çok uluslu ve küçük işletmelerin en son yeniliklerini sergilemek adına bir araya geldikleri bir etkinlik olarak tekrarlanıyor.

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Gerçi 1967'den bu yana CES'e katılmak isteyen insanlar Amerika'ya uçmak zorunda kalmışlardı. Ancak artık üst üste iki yıldır Çin'in Şangay kenti daha çok Asya pazarındaki ürünlere odaklanan bir fuara daha ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek CES Asia 2016 etkinliğinde, 30 binden fazla katılımcı ve tüketici teknolojisi alanında sunduğu son yenilikleri vitrine çıkaracak 300'den fazla firma boy gösterecek.

CES Asia kapsamında bağlanabilirlik, inovasyon ve nesnelerin interneti (IoT) olmak üzere üç ana tema üzerinde durulacak. Fuar alanında katılımcılar 3D baskı, ses, yeşil teknolojiler, sağlık, ev eğlence sistemleri, yaşam tarzı, mobil, robotik, akıllı ev, spor ve fitness, araç teknolojisi, 4K televizyonlar, video oyunlar ve giyilebilir teknolojiler dahil olmak üzere 15 ürün kategorisindeki yeniliklerini sergileyecek.