Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES Asia 2016 başlıyor

Çin'in Şangay kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek CES Asia 2016 başlıyor. Fuar kapsamında bağlanabilirlik, inovasyon ve nesnelerin interneti (IoT) olmak üzere üç ana tema üzerinde durulacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,3b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji dünyasında, yıllık Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) gibi büyük etkinlikler az sayıda gerçekleşiyor. Las Vegas'ta her yıl Ocak ayında düzenlenen CES, teknoloji üreticileri, çok uluslu ve küçük işletmelerin en son yeniliklerini sergilemek adına bir araya geldikleri bir etkinlik olarak tekrarlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Hindistan iPhone şifrelemesini aşabilen bir yazılıma sahip olduğunu açıkladı"
Gerçi 1967'den bu yana CES'e katılmak isteyen insanlar Amerika'ya uçmak zorunda kalmışlardı. Ancak artık üst üste iki yıldır Çin'in Şangay kenti daha çok Asya pazarındaki ürünlere odaklanan bir fuara daha ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek CES Asia 2016 etkinliğinde, 30 binden fazla katılımcı ve tüketici teknolojisi alanında sunduğu son yenilikleri vitrine çıkaracak 300'den fazla firma boy gösterecek.
CES Asia kapsamında bağlanabilirlik, inovasyon ve nesnelerin interneti (IoT) olmak üzere üç ana tema üzerinde durulacak. Fuar alanında katılımcılar 3D baskı, ses, yeşil teknolojiler, sağlık, ev eğlence sistemleri, yaşam tarzı, mobil, robotik, akıllı ev, spor ve fitness, araç teknolojisi, 4K televizyonlar, video oyunlar ve giyilebilir teknolojiler dahil olmak üzere 15 ürün kategorisindeki yeniliklerini sergileyecek.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Piri Reis denizaltısı 2020 yılında sulara iniyor 3 yıl Galax’tan özelleştirilmiş Nvidia GeForce GTX 1080/1070 ekran kartı 3 yıl Samsung, BlackBerry Hub tarzı yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor 3 yıl Teknotel Telekomünikasyon Donanım Haber İletişim Sponsoru 3 yıl Apple yeninden dünyanın en değerli markası 3 yıl iTunes müzik satışları sona mı eriyor? 3 yıl Turkcell’den 349TL’ye T Tablet 3 yıl Turkcell T70 tanıtıldı, işte fiyatı ve teknik özellikleri: 3 yıl Samsung’dan akıllı sörf tahtası 3 yıl GDDR5X hacimli üretime başlıyor 3 yıl Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming geliyor 3 yıl Karşınızda geleceğin otomobili: Mercedes'in yeni harikası 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasındaki iki büyük fark olacak 3 yıl AMD Vega mimarisi ile ilgili Ekim ayı işaret ediliyor 3 yıl SanDisk, resmen Western Digital bünyesinde 3 yıl Quik ile profesyonel videolar hazırlayın 3 yıl Dünya'nın ilk elektrikli dikey hareketli kişisel jeti Lilium 2018'de satışa çıkıyor 3 yıl Yeni Need For Speed 2017'de gelecek 3 yıl Spotify kendi orijinal dizilerini çekecek 3 yıl NASA kendisine ait 56 patenti ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN CES Asia 2016 başlıyor Sonraki Google, Now on Tap özelliği için ilk tanıtımını yayınladı 3 yıl Siber saldırılarda “Ismarlama Saldırı” dönemi 3 yıl Pebble saatlerine fitness odaklı yeni özellikler geldi 3 yıl Tesla'dan esinlenen Nikola Motor Company iki elektrikli araç duyurdu 3 yıl Firefox Test Pilot eklentisi geri dönüyor 3 yıl 4.5G’de kaç aboneye ulaşıldı? Kaç baz istasyonu 4.5G’li? 3 yıl Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) resmiyet kazandı 3 yıl Samsung’dan microSD kartlarda kapasite rekoru 3 yıl WhatsApp Web artık masaüstünde 3 yıl Falcon 9'un inişini 3 farklı açıdan izleyin (VİDEO) 3 yıl Drone’lara Periscope desteği 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı 3 yıl Lenovo Vibe P1 inceleme videosu "Pil performansıyla dikkat çekiyor" 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı 3 yıl Turkcell ile tek fatura ve tek paket hizmetleri hakkında konuştuk 3 yıl Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı 3 yıl Samsung'dan sürücüsüz araçlara yatırım hamlesi 3 yıl Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var 3 yıl Microsoft ve Apple, 1 trilyon dolar gelir barajını geçti 3 yıl Volkswagen'in gizemli yeni SUV'si pazara bir adım daha yaklaştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim