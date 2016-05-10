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Hindistan iPhone şifrelemesini aşabilen bir yazılıma sahip olduğunu açıkladı

Hindistan iletişim ve bilişim bakanı Ravi Shankar Prasad, iPhone'da dahil olmak üzere akıllı telefonların şifrelemesini aşabilecek bir yazılıma sahip olduklarını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Hindistan, iPhone'ların şifresini çözmek için gizli bir teknolojiye sahip durumda. Hindistan iletişim ve bilişim bakanı Ravi Shankar Prasad, New Indian Express'e yaptığı açıklamada adli inceleme kapsamındaki mobil cihazları için geliştirilmiş yazılımın iPhone'da dahil olmak üzere akıllı telefonların şifreleme sistemlerini aşabileceğini açıkladı. Prasad aracın nasıl çalıştığıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
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iPhone bu yılın başlarında Apple ve FBI arasındaki hukuk savaşının merkezinde yer almıştı. Hükümet, Aralık ayında 14 kişinin hayatını kaybettiği San Bernardino saldırısına katılan iki teröristten birine ait olan iPhone 5C'deki bilgilere erişim sağlamak için Apple'dan yardım istemişti. Apple ise mahkeme kararına rağmen hükümetin isteğini reddederek bunun kullanıcı gizliliğine aykırı olduğunu söylemişti. Soğuk savaş Mart ayı sonlarında federallerin üçüncü bir şahıstan telefonun güvenlik korumasını atlatmayı sağlayan bir araç satın almasının ardından sona erdi.
2010 yılında BlackBerry şirketin sunucularında saklanan şifreli müşteri verilerine erişim sağlaması konusunda ısrarcı olan Hindistan ve diğer ülkelerle bazı sıkıntılar yaşadı. Şirket gerekli şifreleme anahtarlarına sahip olmadıklarını ve dolayısıyla verilere erişim sağlayamayacağını belirtmişti.

http://www.cnet.com/news/india-claims-to-have-tool-to-defeat-iphone-encryption/ Yorum Yaz
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Virinom 3 yıl en beğenilen
Hindistan çok yetenekli yazılımcılara sahip bir ülke. Hiç şaşırtmadı açıkçası.
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V4LKyR 3 yıl
Hindistan'ın neyi ünlü derseniz, yazılımcısı ve donanımcısı ünlü. Afyon'un lokumunun ünlü olması gibi.
1 Yanıt Yanıtla +11
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TheMuyu 3 yıl
Yazılım diyince Hindistan başta gelenlerden
Olma ihtimali yüksek.
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kadirirdem 3 yıl
Apple güvenliğini kaybediyor mu ? yoksa...
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Roinless~ 3 yıl
Hindistan olması hiç şaşırtmadı.
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mementopolis 3 yıl
Apple'nin yaziliminida Hinti yapmis olmasin :D . ANdroid Tarafinda da HInti . Elde var iki
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bydvd 3 yıl
Microsoft ta bile Hintli yazılımcı doluymuş. galiba bu Hintlilerin alfabetiklerinden dolayı yazılımda çok iyiler. bence ama bilmiyorum...???
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CoreXXX 3 yıl
yazılım tamamda donanım denince akla gelen ülke nasıl Hindistan onu anlamadım doğrusu:) eskiden Jts champion diye berbat bir harddisk serisi vardı kapandı başkada bir donanımını göremedik. bi kaç ekran kartı üreten firma var onlarda çinde ürettiriyor . başka neyi var bilen varmı acaba?
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Infinitum 3 yıl
V4LKyR
Hindistanın neyi ünlü derseniz, yazılımcısı ve donanımcısı ünlü. Afyonun lokumunun ünlü olması gibi.

Yazılım konusunda haklısın ama donanım üreticisi var mı?
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4yıldızlışampiyon 3 yıl
Bundan 10yıl önce hindistan deyince kıçıyla gülerdi millet helal olsun adamlara.
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GenkaNuank 3 yıl
Tamamen saçmalık. İPhoneu kirsan bunu kimseye söylemezsin böylece o açık kapanmaz ya haber yalan ya da blöf
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BekirTemel 3 yıl
FBI da yok mudur peki? İyi reklam yaptılar bu konu üzerinden.
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zdniz 3 yıl
Hindistanda varsa İngilterede de vardır sonuçda bi zamanlar sömürgesiydi bildiğim kadarıylada hala daha orda 10 larca ingiliz üstü var. İngilterede varsa Abd nin en yüksek istibaratı ulusal güvenliğinde de vardır. Yani Fbı şov yaptı gibi bişey...
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TheMuyu 3 yıl
Yazılım diyince Hindistan başta gelenlerden
Olma ihtimali yüksek.
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hindistan, hack ve
6 etiket daha şifreleme adli soruşturma Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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