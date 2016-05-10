Hindistan iPhone şifrelemesini aşabilen bir yazılıma sahip olduğunu açıkladı

Hindistan, iPhone'ların şifresini çözmek için gizli bir teknolojiye sahip durumda. Hindistan iletişim ve bilişim bakanı Ravi Shankar Prasad, New Indian Express'e yaptığı açıklamada adli inceleme kapsamındaki mobil cihazları için geliştirilmiş yazılımın iPhone'da dahil olmak üzere akıllı telefonların şifreleme sistemlerini aşabileceğini açıkladı. Prasad aracın nasıl çalıştığıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Ayrıca Bkz.

"Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması"

iPhone bu yılın başlarında Apple ve FBI arasındaki hukuk savaşının merkezinde yer almıştı. Hükümet, Aralık ayında 14 kişinin hayatını kaybettiği San Bernardino saldırısına katılan iki teröristten birine ait olan iPhone 5C'deki bilgilere erişim sağlamak için Apple'dan yardım istemişti. Apple ise mahkeme kararına rağmen hükümetin isteğini reddederek bunun kullanıcı gizliliğine aykırı olduğunu söylemişti. Soğuk savaş Mart ayı sonlarında federallerin üçüncü bir şahıstan telefonun güvenlik korumasını atlatmayı sağlayan bir araç satın almasının ardından sona erdi.

2010 yılında BlackBerry şirketin sunucularında saklanan şifreli müşteri verilerine erişim sağlaması konusunda ısrarcı olan Hindistan ve diğer ülkelerle bazı sıkıntılar yaşadı. Şirket gerekli şifreleme anahtarlarına sahip olmadıklarını ve dolayısıyla verilere erişim sağlayamayacağını belirtmişti.

http://www.cnet.com/news/india-claims-to-have-tool-to-defeat-iphone-encryption/