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CS:GO'ya oyun zevkini arttıran değişken hava durumu modu geldi

Son dönemin en popüler oyunlarından Counter-Strike: Global Offensive için değişken hava durumu modu yayınlandı. Oyun deneyimini ciddi ölçüde etkileyen mod kullanıcılardan büyük beğeni topluyor.
2 yıl
6,2b
1
20
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Valve'in adeta göz bebeği olan ve oyun dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Counter Strike: Global Offensive için oldukça güzel bir mod yayınlandı. Luke Millanta and Lewis Palfrey isimli geliştiriciler tarafından hazırlanan mod, oyuna değişken hava koşulları özelliğini getiriyor.
Kum fırtınası, yağmur ve sis gibi toplam 10 farklı hava durumunun yer aldığı mod aşina olduğumuz haritaları çok daha gerçekçi ve seyir zevki yüksek bir hale getiriyor. Üstelik görselliğin yanı sıra oyun deneyimini de ciddi anlamda etkileyen hava koşulları, örneğin yağmurda görüş açısını düşürüyor ve ayak seslerinin duyulmasını güçleştiriyor.
Şimdilik sadece Dust 2, Overpass, Cache ve Mirage haritalarında geçerli olan mod tahmin edebileceğiniz gibi FPS değerine az da olsa negatif etki yapıyor. Şu sıralar yaklaşık 3 bin 100 oy ile 5 tam puan alan mod içerisindeki hava koşulları ise şu şekilde:
  • Thunderstorm (Yoğun yağış, düşük görünürlük, su birikintileri, sık sık yıldırım, fırtına bulutları) 
  • Heavy Rain (Yoğun yağış, orta görüş, su birikintileri, zaman zaman yıldırım, fırtına bulutu)
  • Light Rain (Hafif yağmur, normal görüş alanı, su birikintileri, yıldırım yok, fırtına bulutları)
  • Heavy Sandstorm (Düşük görüş alanı, atmosferdeki toz, kum fırtınalı gökyüzü)
  • Medium Sandstorm (Orta görüş alanı, atmosferdeki toz, kum fırtınalı gökyüzü)
  • Light Sandstorm (İyi görüş alanı, kum fırtınalı gökyüzü)
  • Heavy Fog (Yoğun sis, düşük görüş alanı, bulutlu gök yüzü)
  • Light Fog (Hafif sis, ortalama görüş alanı, bulutlu gök yüzü)
  • After Rain (Yağmur sonrası yerde su birikintisi)
  • Default (Varsayılan hava)
Dilerseniz modu buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

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Aslanhan. 2 yıl en beğenilen
Sadece skinlerden senede 1 milyar dolar kazanan alçak firma Valve,
hileciler konusunda hiç bir şey yapmıyor.
Eldiven satışına da başladılar, yakında kilot, atlet, çorapta satarlar.
Sözde keyif almak için oynuyoruz ama anca sinir krizleri geçiriyoruz.
Prime account da hiç bir halta yaramadı.
Hileciler için blizzard ın ki gibi bir çözüm şart.
Sadece skinlerden senede 1 milyar dolar kazanan alçak firma Valve,hileciler konusunda hiç bir şey yapmıyor.Eldiven satışına da başladılar, yakında ki...
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3 Yanıt Yanıtla +36
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Kefelon 2 yıl
Valve bu tür güzel özellikler yerine anca eldiven satmaya çalışır
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Chagotta 2 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Bu cs illetini ilk çıktığı yıllardan beri oynuyorum ama keyif için, hiç bir iddiam yok yani,en son csgo yu sırf grafikleri iyi diye 12 tl ye aldım.
Üç gün önce en son bir oynayayın diye girdim bir baktım hareket halindeki isabet
ve recoil kontrol durumu, battlefield 4 kadar olmuş.
Bence Cs go yerine Battlefield 4 oynayın skinlerde bedava, bu skin olayına çok ciddi rakamlar veren oyuncular var ister profesyonel ister amatör olsun tüm oyuncular paraları havaya saçıyorlar. Resnen kumar olmuş.
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C_K 2 yıl
Silahlara lazer, fener takma olsa keşke. Sisli haritada güzel olurdu. 😀
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swat882 2 yıl
Hileciler yüzünden sıfır zevk alıyorum. O yüzden yıllardır konsol diyorum. 15 yaşındaki rus velet gelmiş yüklemiş wall hack vs bir ton şey, oyun zevkinin içine ediyor.
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kadirirdem 2 yıl
hile işini çözmeleri lazım artık...
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Nu.D.38 2 yıl
Oyun lol den beter oldu.
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damn2u 2 yıl
ESEA ve Faceit gibi platformlarda bile hile kullanıldığı kanıtlandıktan sonra CS Go'ya karşı iyice soğudum. Arada bir gun game ve death match olarak girip çıkıyorum. Zaten adam gibi takım/takım arkadaşları bulmakta işkence.
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dragonborn95 2 yıl
Her oyunda 1 garanti 3 şüpheli hileci düşüyor. Koskoca valve bunu engelleyemiyorsa kimse engelleyemez zaten ama sanırım o hileciyi sınırsız banlayıp o adamın tekrar tekrar yeni hesap açıp oyun alması işlerine geliyor sanırım . Eskiden ana sayfasından oyun saatine bakıp oyun saati yüksekse iyi oynuyor derdik geçenlerde şikayet ettiğim 1200 saatlik adam banlanıncs oyunu bıraktım hileci sorununa çözüm bulmadıkları sürece de dönmeyi düşünmüyorum.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
rainbow six siege'de gelse su değişken hava durumu olayı.
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12 Angry Men 2 yıl
Dostum cs yi cs yapan zaten basit olması. Grafiklerini düzeltirlerse bu kez cs ruhu kaybolur herkes yüksek fps de oynayamaz. Açıkcası cs den aldıgım zevkı 200 tl lik cod btf tarzı oyunlardan alamadım.
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pepe7115 2 yıl
önce gtx 1070 ile olan uyuşmazlığı çözsünler sorun yaşamayan gtx 1070 sahibi neredeyse yok gibi
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CoreXXX 2 yıl pepe7115
pepe7115

önce gtx 1070 ile olan uyuşmazlığı çözsünler sorun yaşamayan gtx 1070 sahibi neredeyse yok gibi

ekran kartının hatasını kart firmasının düzeltmesi gerekmezmi? ben öyle olduğunu düşünüyorum
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