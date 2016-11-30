CS:GO'ya oyun zevkini arttıran değişken hava durumu modu geldi

Haber Editörü
Valve'in adeta göz bebeği olan ve oyun dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Counter Strike: Global Offensive için oldukça güzel bir mod yayınlandı. Luke Millanta and Lewis Palfrey isimli geliştiriciler tarafından hazırlanan mod, oyuna değişken hava koşulları özelliğini getiriyor.
Kum fırtınası, yağmur ve sis gibi toplam 10 farklı hava durumunun yer aldığı mod aşina olduğumuz haritaları çok daha gerçekçi ve seyir zevki yüksek bir hale getiriyor. Üstelik görselliğin yanı sıra oyun deneyimini de ciddi anlamda etkileyen hava koşulları, örneğin yağmurda görüş açısını düşürüyor ve ayak seslerinin duyulmasını güçleştiriyor.
Şimdilik sadece Dust 2, Overpass, Cache ve Mirage haritalarında geçerli olan mod tahmin edebileceğiniz gibi FPS değerine az da olsa negatif etki yapıyor. Şu sıralar yaklaşık 3 bin 100 oy ile 5 tam puan alan mod içerisindeki hava koşulları ise şu şekilde:
- Thunderstorm (Yoğun yağış, düşük görünürlük, su birikintileri, sık sık yıldırım, fırtına bulutları)
- Heavy Rain (Yoğun yağış, orta görüş, su birikintileri, zaman zaman yıldırım, fırtına bulutu)
- Light Rain (Hafif yağmur, normal görüş alanı, su birikintileri, yıldırım yok, fırtına bulutları)
- Heavy Sandstorm (Düşük görüş alanı, atmosferdeki toz, kum fırtınalı gökyüzü)
- Medium Sandstorm (Orta görüş alanı, atmosferdeki toz, kum fırtınalı gökyüzü)
- Light Sandstorm (İyi görüş alanı, kum fırtınalı gökyüzü)
- Heavy Fog (Yoğun sis, düşük görüş alanı, bulutlu gök yüzü)
- Light Fog (Hafif sis, ortalama görüş alanı, bulutlu gök yüzü)
- After Rain (Yağmur sonrası yerde su birikintisi)
- Default (Varsayılan hava)
Dilerseniz modu buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
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hileciler konusunda hiç bir şey yapmıyor.
Eldiven satışına da başladılar, yakında kilot, atlet, çorapta satarlar.
Sözde keyif almak için oynuyoruz ama anca sinir krizleri geçiriyoruz.
Prime account da hiç bir halta yaramadı.
Hileciler için blizzard ın ki gibi bir çözüm şart.