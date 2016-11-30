CS:GO'ya oyun zevkini arttıran değişken hava durumu modu geldi

Valve'in adeta göz bebeği olan ve oyun dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Counter Strike: Global Offensive için oldukça güzel bir mod yayınlandı. Luke Millanta and Lewis Palfrey isimli geliştiriciler tarafından hazırlanan mod, oyuna değişken hava koşulları özelliğini getiriyor.

Kum fırtınası, yağmur ve sis gibi toplam 10 farklı hava durumunun yer aldığı mod aşina olduğumuz haritaları çok daha gerçekçi ve seyir zevki yüksek bir hale getiriyor. Üstelik görselliğin yanı sıra oyun deneyimini de ciddi anlamda etkileyen hava koşulları, örneğin yağmurda görüş açısını düşürüyor ve ayak seslerinin duyulmasını güçleştiriyor.

Şimdilik sadece Dust 2, Overpass, Cache ve Mirage haritalarında geçerli olan mod tahmin edebileceğiniz gibi FPS değerine az da olsa negatif etki yapıyor. Şu sıralar yaklaşık 3 bin 100 oy ile 5 tam puan alan mod içerisindeki hava koşulları ise şu şekilde: