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    GTA 5 kaç GB? İşte GTA V sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım GTA 5 kaldırır mı diyenler için GTA 5 sistem gereksinimleri burada. İşte PC ve laptopta GTA V oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:   
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    Geliştiriciliğini Rockstar Games'in üstlendiği GTA 5, günümüzün en popüler açık dünya oyunları arasında yer alıyor. 2013 yılında konsollar için 2015'te ise bilgisayarlar için çıkış yapan Grand Theft Auto V, 140 milyon kopya ile tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu unvanına sahip. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar GTA 5 kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin GTA 5 sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    GTA 5 sistem gereksinimleri (PC) 📋

    gta v sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    GTA 5, düşük sistem gereksinimleriyle hemen hemen her bilgisayar ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte PC için GTA V sistem gereksinimleri 🔽 

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB veya AMD HD 4870
    • RAM: 4 GB
    • İşlemci: Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 veya AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci
    • Depolama: 72 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11/ Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 (64 bit)
    • DirectX sürümü: DirectX 10 ve üzeri

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2GB veya AMD HD7870 2GB
    • RAM: 8 GB
    • İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD X8 FX-8350
    • Depolama: 72 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11/ Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 (64 bit)
    • DirectX sürümü: DirectX 10 ve üzeri

    GTA 5 kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿

    Bilgisayarınıza GTA 5 yüklemek için diskinizde 72 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca GTA V'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 4 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 8 GB RAM önerilmektedir.

    GTA 5 konusu 🎮

    gta 5 konusu Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto V (GTA V), Los Santos adlı fiktif bir şehirde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Hikaye; Michael, Franklin ve Trevor olmak üzere üç farklı karakterin hayatlarını ve suçlarını takip etmektedir.

    Michael, eski bir banka soyguncusu ve suç dünyasından ayrılmış bir adamdır. Franklin ise bir araba hırsızıdır ve Michael ile tanışması sonucu onun yolculuğuna katılır. Trevor ise Michael'ın eski ortak ve eski arkadaşıdır, hiperaktif ve şiddetli bir kişiliğe sahiptir.

    Oyuncular, bu üç karakter arasında geçiş yaparak farklı hikaye bölümlerini oynayabilirler. Ayrıca oyun, geniş bir açık dünya oynanışı sunmaktadır, oyuncular, araçlarla gezerek, suç işleyerek veya görevler tamamlayarak Los Santos'u keşfedebilirler. Oyun, gerçekçi ve ayrıntılı grafikleri, geniş bir araç ve silah yelpazesi ile bilindiği gibi, geniş bir hayat tarzı ve içerik olarak geniş ve zengin bir oyun deneyimi sunmaktadır.

    GTA 5 Künye 🎯
    Tür Aksiyon, macera
    Geliştirici Rockstar Games
    Çıkış Tarihi 14 Nisan 2015
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği 🚫
    Puan 4,7
    Fiyat

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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