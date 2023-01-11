GTA 5 kaç GB? İşte GTA V sistem gereksinimleri (2023)

- GTA 5 sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- GTA 5 kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
- GTA 5 konusu 🎮
- GTA 5 Künye 🎯
- Yorumlar
Geliştiriciliğini Rockstar Games'in üstlendiği GTA 5, günümüzün en popüler açık dünya oyunları arasında yer alıyor. 2013 yılında konsollar için 2015'te ise bilgisayarlar için çıkış yapan Grand Theft Auto V, 140 milyon kopya ile tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu unvanına sahip. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar GTA 5 kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin GTA 5 sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.
GTA 5 sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB veya AMD HD 4870
- RAM: 4 GB
- İşlemci: Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 veya AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci
- Depolama: 72 GB
- İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11/ Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 (64 bit)
- DirectX sürümü: DirectX 10 ve üzeri
Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2GB veya AMD HD7870 2GB
- RAM: 8 GB
- İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD X8 FX-8350
- Depolama: 72 GB
- İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11/ Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 (64 bit)
- DirectX sürümü: DirectX 10 ve üzeri
GTA 5 kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
Bilgisayarınıza GTA 5 yüklemek için diskinizde 72 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca GTA V'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 4 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 8 GB RAM önerilmektedir.
GTA 5 konusu 🎮
Michael, eski bir banka soyguncusu ve suç dünyasından ayrılmış bir adamdır. Franklin ise bir araba hırsızıdır ve Michael ile tanışması sonucu onun yolculuğuna katılır. Trevor ise Michael'ın eski ortak ve eski arkadaşıdır, hiperaktif ve şiddetli bir kişiliğe sahiptir.
Oyuncular, bu üç karakter arasında geçiş yaparak farklı hikaye bölümlerini oynayabilirler. Ayrıca oyun, geniş bir açık dünya oynanışı sunmaktadır, oyuncular, araçlarla gezerek, suç işleyerek veya görevler tamamlayarak Los Santos'u keşfedebilirler. Oyun, gerçekçi ve ayrıntılı grafikleri, geniş bir araç ve silah yelpazesi ile bilindiği gibi, geniş bir hayat tarzı ve içerik olarak geniş ve zengin bir oyun deneyimi sunmaktadır.
|Tür
|Aksiyon, macera
|Geliştirici
|Rockstar Games
|Çıkış Tarihi
|14 Nisan 2015
|Çok Oyunculu
|✅
|Türkçe Dil Desteği
|🚫
|Puan
|4,7
|Fiyat
|
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..