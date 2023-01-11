GTA 5 kaç GB? İşte GTA V sistem gereksinimleri (2023)

Geliştiriciliğini Rockstar Games'in üstlendiği GTA 5, günümüzün en popüler açık dünya oyunları arasında yer alıyor. 2013 yılında konsollar için 2015'te ise bilgisayarlar için çıkış yapan Grand Theft Auto V, 140 milyon kopya ile tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu unvanına sahip. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar GTA 5 kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin GTA 5 sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

Bilgisayarınıza GTA 5 yüklemek için diskinizde 72 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca GTA V'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 4 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 8 GB RAM önerilmektedir.

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GTA 5 konusu 🎮

Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto V (GTA V), Los Santos adlı fiktif bir şehirde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Hikaye; Michael, Franklin ve Trevor olmak üzere üç farklı karakterin hayatlarını ve suçlarını takip etmektedir.

Michael, eski bir banka soyguncusu ve suç dünyasından ayrılmış bir adamdır. Franklin ise bir araba hırsızıdır ve Michael ile tanışması sonucu onun yolculuğuna katılır. Trevor ise Michael'ın eski ortak ve eski arkadaşıdır, hiperaktif ve şiddetli bir kişiliğe sahiptir.

Oyuncular, bu üç karakter arasında geçiş yaparak farklı hikaye bölümlerini oynayabilirler. Ayrıca oyun, geniş bir açık dünya oynanışı sunmaktadır, oyuncular, araçlarla gezerek, suç işleyerek veya görevler tamamlayarak Los Santos'u keşfedebilirler. Oyun, gerçekçi ve ayrıntılı grafikleri, geniş bir araç ve silah yelpazesi ile bilindiği gibi, geniş bir hayat tarzı ve içerik olarak geniş ve zengin bir oyun deneyimi sunmaktadır.