CP+ 2013 fuarında karşımıza çıkabilecek ürünler belli olmaya başladı

Japonya'da üretim yapan fotoğraf makineleri ve optik teknoloji üretici firmalarının birliği olan CIPA tarafından düzenlenecek olan CP+ 2013 Camera & Imaging Show fuarı 31 Ocak - 3 Şubat 2013 tarihleri arasında Japonya'da başlayacak. CP+ 2013 fuarı kapsamında görebileceğimiz makine ve lensler hakkında ise dedikodular gelmeye başladı. Kesin olmaya bu bilgilere bakarsak;

Olympus: Firmadan fuar kapsamında "XZ-10" isimli ileri seviye bir kompakt fotoğraf makinesi bekleniyor. Bu modelin Olympus'un hali hazırda piyasada olan modeli XZ-2'nin yenilenmiş versiyonu olacağı söyleniyor. Ayrıca firmanın yeni 75-300 II F/4.8-6.7 ED lensini fuarda görebiliriz.

Ricoh: Ricoh'un fuar kapsamında "GR Digital V" isimli APS-C bir fotoğraf makinesi duyurması bekleniyor. Firma son zamanlarda APS-C kameralar için birçok lens patenti alıyor.

Sony: Firmadan CP+ 2013 fuarında üç yeni fotoğraf makinesi duyurusu bekleniyor. Sony'den fuarda NEX-3N, A28 ve A58 fotoğraf makinelerini görebiliriz.

Nikon: Nikon'dan fuarda yeni bir lens duyurusu bekleniyor. Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED lens fuarda kullanıcılar karşısına çıkabilir.

Japonya'da 31 Ocak - 3 Şubat 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan CP+ 2013 fuarı ile birçok yeni fotoğraf makinesi, lens ve fotoğraf teknolojileri konusunda yenilikler bizleri bekliyor olacak.

http://photorumors.com/2013/01/21/olympus-xz-10-ricoh-gr-digital-v-sony-nex-3n-a38-a58-and-other-rumored-cameras-and-lenses/