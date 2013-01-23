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CP+ 2013 fuarında karşımıza çıkabilecek ürünler belli olmaya başladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CP+ 2013 fuarında karşımıza çıkabilecek ürünler belli olmaya başladı
Japonya'da üretim yapan fotoğraf makineleri ve optik teknoloji üretici firmalarının birliği olan CIPA tarafından düzenlenecek olan CP+ 2013 Camera & Imaging Show fuarı 31 Ocak - 3 Şubat 2013 tarihleri arasında Japonya'da başlayacak. CP+ 2013 fuarı kapsamında görebileceğimiz makine ve lensler hakkında ise dedikodular gelmeye başladı. Kesin olmaya bu bilgilere bakarsak;
Olympus: Firmadan fuar kapsamında "XZ-10" isimli ileri seviye bir kompakt fotoğraf makinesi bekleniyor. Bu modelin Olympus'un hali hazırda piyasada olan modeli XZ-2'nin yenilenmiş versiyonu olacağı söyleniyor. Ayrıca firmanın yeni 75-300 II F/4.8-6.7 ED lensini fuarda görebiliriz.
Ricoh: Ricoh'un fuar kapsamında "GR Digital V" isimli APS-C bir fotoğraf makinesi duyurması bekleniyor. Firma son zamanlarda APS-C kameralar için birçok lens patenti alıyor.
Sony: Firmadan CP+ 2013 fuarında üç yeni fotoğraf makinesi duyurusu bekleniyor. Sony'den fuarda NEX-3N, A28 ve A58 fotoğraf makinelerini görebiliriz.
Nikon: Nikon'dan fuarda yeni bir lens duyurusu bekleniyor. Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED lens fuarda kullanıcılar karşısına çıkabilir.
Japonya'da 31 Ocak - 3 Şubat 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan CP+ 2013 fuarı ile birçok yeni fotoğraf makinesi, lens ve fotoğraf teknolojileri konusunda yenilikler bizleri bekliyor olacak. 

http://photorumors.com/2013/01/21/olympus-xz-10-ricoh-gr-digital-v-sony-nex-3n-a38-a58-and-other-rumored-cameras-and-lenses/ Yorum Yaz
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ec38 6 yıl
d7100 den bahsediyorlardı ????
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CanTnçr 6 yıl
Nikon D7000 bazı sitelerde üretimi durdu olarak gösterilmeye başladı ancak bu fuar için D7100 lafı geçmiyor. D7100 bu yıl gelebilir ancak kesin bir bilgi yok
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