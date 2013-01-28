CP+ 2013 fuarında karşımıza çıkacak fotoğraf makineleri ve lensler kesinleşiyor

Japonya'da üretim yapan fotoğraf makineleri ve optik teknoloji üretici firmalarının birliği olan CIPA tarafından düzenlenecek olan CP+ 2013 Camera & Imaging Show fuarı, 31 Ocak - 3 Şubat 2013 tarihleri arasında Japonya'da başlayacak. CP+ 2013 fuarı kapsamında görebileceğimiz makine ve lensler hakkında ise son dedikodular gelmeye başladı. Ortaya çıkan son bilgiler doğrultusunda karşımıza çıkacak yeni lensler ve fotoğraf makineleri şu şekilde;

Panasonic

- Yeni Panasonic LUMIX G VARIO 14-24mm F/3.5-5.6 II ASPH / MEGA OIS lens.

- TZ40, TZ35, SZ9, SZ3, XS1, FH10, FT5, FT25 kompakt fotoğraf makineleri.

Pentax

- WG-10, WG-3 GPS, WG3 fotoğraf makineleri.

Olympus

- Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F/4.8-6.7 II lens.

- Olympus XZ-10, TG-2, TG-380, TG-630, SZ-15, SH-50 fotoğraf makineleri.

Fujifilm

- Fujifilm F900EXR, F820EXR, Z2000EXR, HS50EXR, SL1000 fotoğraf makineleri.

Canon

- Canon, IXY610F, IXY110F, IXY90F, PowerShot A1400, A2600 fotoğraf makineleri.

Casio

- Casio EX-ZR400, EX-ZR700, EX-ZS160, EX-ZS25 fotoğraf makineleri.

Nikon

- Yeni Coolpix fotoğraf makineleri ve Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED tam kare lens.

CP+ 2013 fuarı daha başlamadan birçok yeni fotoğraf makinesi ve lens haberi ile gündeme geliyor. Eğer tahim edilen ürün duyuruları gerçekleştirilirse, fotoğraf dünyasını çok hareketli bir hafta bekliyor olacak.

http://photorumors.com/2013/01/28/full-list-of-new-cameralenses-to-be-announced-at-the-cp-show-this-week/#more-38294