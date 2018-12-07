Counter-Strike: GO, yeni Battle Royale moduyla birlikte artık ücretsiz

Valve tarafından geliştirilen popüler multiplayer FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive artık ücretsiz olarak oynanabiliyor. Ayrıca Hidden Path Entertainment ile birlikte oyuna Battle Royale modu eklendi.

Danger Zone

Fortnite ve PUBG gibi yapımların başarısından sonra bir çok oyuna Battle Royale modu gelmişti. Bu furyaya son olarak CS:GO eklendi. Danger Zone adı verilen modda 16-18 oyuncu birlikte başlıyor ve son hayatta kalan kişi kazanıyor. Harita üzerinde silah, eşya vb. şeyleri topluyorsunuz. Ayrıca dronelar yardımıyla özel paketler düşüyor. Oyun sırasında görevler alarak yolunuzda bulunan rehineleri kurtararak fazladan bonuslar da kazanabiliyorsunuz.

Danger Zone modunda her maç 10 dakika civarı zaman alacak. Kendi başınıza, iki kişi veya üç kişi takım olarak oyuna girebileceksiniz. CS:GO’ya kıyasla canınız biraz daha fazla olacak. Oyunun haritası ise Blacksite olarak adlandırılmış. Son olarak her kullanıcının elinde bir tablet bulunacak ve bu tablet yardımıyla diğer kullanıcılara ait drone teslimatlarını görmek veya kendi teslimatınızı yapmak gibi işlemleri gerçekleştirebilecesiniz.

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Oyun ülkemizde de Steam üzerinden 25 TL’ye satılmaktaydı. Artık herkes ücretsiz olarak indirip yeni mod Danger Zone’u ve CS:GO’yu oynayabilecek. Daha öncesinde oyunu satın almış kullanıcılar ise oyuna yeni eklenen “Prime” özelliğine sahip oluyor. Bu özellik ile prime oyunculara özel odalar kurabileceksiniz. Ayrıca zaman içerisinde size ek kozmetik içerikler verilecek. Prime özelliğini sonradan almak isteyenler için fiyatı 77,50 TL.

https://www.theverge.com/2018/12/6/18129666/counter-strike-go-danger-zone-battle-royale-mode-free-to-play-expansion