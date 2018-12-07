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Counter-Strike: GO, yeni Battle Royale moduyla birlikte artık ücretsiz

Bugün yapılan duyuruyla birlikte CS:GO artık ücretsiz olarak oynanabilecek. Ayrıca Valve ve Hidden Path yapımcıları ortaklaşa çalışarak oyuna Battle Royale modu eklediler.
5 ay
17,5b
1
119
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Counter-Strike: GO, yeni Battle Royale moduyla birlikte artık ücretsiz
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Valve tarafından geliştirilen popüler multiplayer FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive artık ücretsiz olarak oynanabiliyor. Ayrıca Hidden Path Entertainment ile birlikte oyuna Battle Royale modu eklendi.

Danger Zone

Fortnite ve PUBG gibi yapımların başarısından sonra bir çok oyuna Battle Royale modu gelmişti. Bu furyaya son olarak CS:GO eklendi. Danger Zone adı verilen modda 16-18 oyuncu birlikte başlıyor ve son hayatta kalan kişi kazanıyor. Harita üzerinde silah, eşya vb. şeyleri topluyorsunuz. Ayrıca dronelar yardımıyla özel paketler düşüyor. Oyun sırasında görevler alarak yolunuzda bulunan rehineleri kurtararak fazladan bonuslar da kazanabiliyorsunuz.

Danger Zone modunda her maç 10 dakika civarı zaman alacak. Kendi başınıza, iki kişi veya üç kişi takım olarak oyuna girebileceksiniz. CS:GO’ya kıyasla canınız biraz daha fazla olacak. Oyunun haritası ise Blacksite olarak adlandırılmış. Son olarak her kullanıcının elinde bir tablet bulunacak ve bu tablet yardımıyla diğer kullanıcılara ait drone teslimatlarını görmek veya kendi teslimatınızı yapmak gibi işlemleri gerçekleştirebilecesiniz.

Ayrıca Bkz. "Fortnite yapımcısı Epic Games'den Steam’e rakip dijital oyun mağazası"

Oyun ülkemizde de Steam üzerinden 25 TL’ye satılmaktaydı. Artık herkes ücretsiz olarak indirip yeni mod Danger Zone’u ve CS:GO’yu oynayabilecek. Daha öncesinde oyunu satın almış kullanıcılar ise oyuna yeni eklenen “Prime” özelliğine sahip oluyor. Bu özellik ile prime oyunculara özel odalar kurabileceksiniz. Ayrıca zaman içerisinde size ek kozmetik içerikler verilecek. Prime özelliğini sonradan almak isteyenler için fiyatı 77,50 TL.


https://www.theverge.com/2018/12/6/18129666/counter-strike-go-danger-zone-battle-royale-mode-free-to-play-expansion Yorum Yaz
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ilkerkara 5 ay en beğenilen
Hileden geçilmiyordu, ücretsiz olduysa artık hilesiz oynayan bulmak mucize olur herhalde daha oynanmaz bu oyun RİP
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b@d0 5 ay
Bu vesileyle efsane 1.5 'i saygı ve özlemle anıyorum.
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oktay1910 5 ay
Yanlış biliyorsunuz tam tersine hile azalacak yeni oyun alacaklar için 77,50 TL oldu. Hileden ban yiyen 77,50 tl ödeyip oyunu alabilir ancak.
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DH Misafiri 5 ay
hARDİSK İ DEĞİŞTİR 120 TL YE 500 GB LİK HARDİSKLER VAR YADA 50 TL YE 200 LÜ VA R ONALRDAN AL OYNARSIN
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DH Misafiri 5 ay
zaten sen onu indirince pc de n kaldır steam hesabında oluyo
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DH Misafiri 5 ay
yalan attıgınm burdan belli para verenlere ayrı sv açıldı 77 tl lik olan eski alınan cs go
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mmwwlltt 5 ay
Şimdi soru şu?
Ben daha önceden oyunu alıp 21 levelle seçkin olabiliyordum ve seçkin olamayanlarla maçlara giremiyordum.sadece seçkin araması ile seckin kişlerle maça giriyordum.
Şimdi oyunu ücretsiz alıp 21 levelle seçkin olunabiliyor mu?
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aLTaR_07 5 ay
Cs go bitmiş
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iNFeRNuS 5 ay
Tamamen çöpe dönüştürüldü bence oyun. Hilecilerden arındırmak içinn hiç bir önlem alınmadı. İstedikleri modu getirsinler artık olmaz.
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insaatmüh. 5 ay
Arkadaslar prime olan bir arkadasimla ayni oyuna girebilir miyiz ?
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KaanDE34 5 ay
Bu oyuna para verip satin aldim. ve suan beles. benimde mutlu olmami istiyorlar.
Parami geri ödesinler. steam hesabima. geri iade yapsinlar sonra ne halt ederlerse etsinler prime üyelik 77 tl mis bilmemneymis benimde cok umrumda ben seckinlerle oynarken hile geldigini defalarca gördüm. almanyadayim prime status olayi burda. 13,25 € ama degil 13 1 cent etmez.
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Sphygmus 5 ay
İnanilmaz sv var oynanmiyor
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umit d 5 ay
vay be ne oyundu
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