Counter-Strike: GO, yeni Battle Royale moduyla birlikte artık ücretsiz

Danger Zone
Fortnite ve PUBG gibi yapımların başarısından sonra bir çok oyuna Battle Royale modu gelmişti. Bu furyaya son olarak CS:GO eklendi. Danger Zone adı verilen modda 16-18 oyuncu birlikte başlıyor ve son hayatta kalan kişi kazanıyor. Harita üzerinde silah, eşya vb. şeyleri topluyorsunuz. Ayrıca dronelar yardımıyla özel paketler düşüyor. Oyun sırasında görevler alarak yolunuzda bulunan rehineleri kurtararak fazladan bonuslar da kazanabiliyorsunuz.
Danger Zone modunda her maç 10 dakika civarı zaman alacak. Kendi başınıza, iki kişi veya üç kişi takım olarak oyuna girebileceksiniz. CS:GO’ya kıyasla canınız biraz daha fazla olacak. Oyunun haritası ise Blacksite olarak adlandırılmış. Son olarak her kullanıcının elinde bir tablet bulunacak ve bu tablet yardımıyla diğer kullanıcılara ait drone teslimatlarını görmek veya kendi teslimatınızı yapmak gibi işlemleri gerçekleştirebilecesiniz.Ayrıca Bkz. "Fortnite yapımcısı Epic Games'den Steam’e rakip dijital oyun mağazası"
Oyun ülkemizde de Steam üzerinden 25 TL’ye satılmaktaydı. Artık herkes ücretsiz olarak indirip yeni mod Danger Zone’u ve CS:GO’yu oynayabilecek. Daha öncesinde oyunu satın almış kullanıcılar ise oyuna yeni eklenen “Prime” özelliğine sahip oluyor. Bu özellik ile prime oyunculara özel odalar kurabileceksiniz. Ayrıca zaman içerisinde size ek kozmetik içerikler verilecek. Prime özelliğini sonradan almak isteyenler için fiyatı 77,50 TL.
https://www.theverge.com/2018/12/6/18129666/counter-strike-go-danger-zone-battle-royale-mode-free-to-play-expansion Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben daha önceden oyunu alıp 21 levelle seçkin olabiliyordum ve seçkin olamayanlarla maçlara giremiyordum.sadece seçkin araması ile seckin kişlerle maça giriyordum.
Şimdi oyunu ücretsiz alıp 21 levelle seçkin olunabiliyor mu?
Parami geri ödesinler. steam hesabima. geri iade yapsinlar sonra ne halt ederlerse etsinler prime üyelik 77 tl mis bilmemneymis benimde cok umrumda ben seckinlerle oynarken hile geldigini defalarca gördüm. almanyadayim prime status olayi burda. 13,25 € ama degil 13 1 cent etmez.
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ücretsiz, counter strike:global offensive ve