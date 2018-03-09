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Call of Duty Black Ops 4'ün ilk resmi Teaser videosu yayınlandı

Activision, yeni oyunu Call of Duty Black Ops 4'ün ilk resmi Teaser videosunu yayınladı. Videoda oyunun tanıtım ve çıkış tarihi ayrıntılarına da yer verilmiş. İşte detaylar:
1 yıl
4,8b
1
15
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Activision, Treyarch stüdyoları tarafından geliştirilecek olan Call of Duty Black Ops 4'ün ilk resmi Teaser videosunu resmi YouTube kanalında paylaştı. 30 saniyelik videoda oyunun tanıtım ve çıkış tarihine de yer veriliyor.
Activision, Call of Duty Black Ops 4'ün tanıtımını 12-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan E3 2018 Fuarı'nın gerisine çekerek 17 Mayıs'ta düzenleyeceği özel bir etkinlikte duyuracak. 12 Ekim’de de oyun severlerin beğenisine sunulacak olan Call of Duty Black Ops 4'ün ilk Teaser videosunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. 

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Das Boot 1 yıl
CoD 4 Modern Warfare'den sonrasını toplayamadım
Serinin kaçıncı oyunu bu? Fifa gibi de her yıl çıkmaz ki canım!
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zero fear 1 yıl
COD Öldün artık çık bu sektörden.
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Yavuzkilavuzoglu@gmail 1 yıl
türkçe dil desteği ni neden vermezler ki
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-Nefer- 1 yıl
Türkçe desteği şart. Atlasta Konya kadar yer kaplamayan ülkeler için dil desteği var Türkçe için yok. Akıl alır gibi değil. Treyarch yapacağı için Black Ops 3 den sonra iyi bir multiplayer gelebilir. Hikaye kısmı soru işaretleri oluşturuyor.
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canguler917 1 yıl
bir sonraki oyunu açıklıyorum: cod black ops IIIII
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System Lord 1 yıl
bf 1 den sonra cod serisi oynarmıyım bir daha bilmiyorum :)
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Glorfindel1907 1 yıl
Ghost devamı yapsalardı keşke.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Battlefield rakipsiz ;)
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SKYFALL 1 yıl
Bu oyunun tek tarafli bir kitlesi var o da konsol
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Bambusbonze 1 yıl
IIII- IV ?
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