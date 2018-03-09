Call of Duty Black Ops 4'ün ilk resmi Teaser videosu yayınlandı

Activision, Treyarch stüdyoları tarafından geliştirilecek olan Call of Duty Black Ops 4'ün ilk resmi Teaser videosunu resmi YouTube kanalında paylaştı. 30 saniyelik videoda oyunun tanıtım ve çıkış tarihine de yer veriliyor.

Activision, Call of Duty Black Ops 4'ün tanıtımını 12-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan E3 2018 Fuarı'nın gerisine çekerek 17 Mayıs'ta düzenleyeceği özel bir etkinlikte duyuracak. 12 Ekim’de de oyun severlerin beğenisine sunulacak olan Call of Duty Black Ops 4'ün ilk Teaser videosunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.