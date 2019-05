Oyun severlerin merakla beklediği Call of Duty Black Ops 4 tanıtıldı. Single Player modu bulunmayan Call of Duty Black Ops 4'te çoklu oyuncu moduna odaklanılırken, zombi moduna ek olarak "blackout" isimli yepyeni bir eklenti eklenen oyunda PUBG ve Fortnite tarzı oyun deneyimi sunuluyor. Treyarch stüdyoları tarafından geliştirilen Call of Duty Black Ops 4; 12 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. İşte Call of Duty Black Ops 4'ün oyun içi görüntüleri:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.