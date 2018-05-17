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Call of Duty Black Ops 4 tanıtıldı!

Call of Duty serisinin merakla beklenen oyunu Call of Duty Black Ops 4 duyuruldu. Geleneksel hikaye modunu tarihe gömen Activision, oyunun 12 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC çıkacağını açıkladı.
1 yıl
5,3b
1
41
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Oyun severlerin merakla beklediği Call of Duty Black Ops 4 tanıtıldı. Single Player modu bulunmayan Call of Duty Black Ops 4'te çoklu oyuncu moduna odaklanılırken, zombi moduna ek olarak "blackout" isimli yepyeni bir eklenti eklenen oyunda PUBG ve Fortnite tarzı oyun deneyimi sunuluyor. Treyarch stüdyoları tarafından geliştirilen Call of Duty Black Ops 4; 12 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. İşte Call of Duty Black Ops 4'ün oyun içi görüntüleri: 

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keremec 1 yıl en beğenilen
Hikaye modu yoksa oyunu Black Ops diye piyasaya sürmenin mantığı ne?
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SakuraiTomoki 1 yıl
Hikaye modsuz bir Call Of Duty... Sağolun ben almayım..
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redoano 1 yıl
nur içinde yat COD.
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1 Avatar
Kaçan Aşık 9 ay
ana konu ne zaman acilicak ?
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calyente 11 ay
İyice kabak tadı vermeye başladı.
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E.w.i.f.K 11 ay
Seytan diyor git ps4 e cod 4 remastered al
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xooxxoox 12 ay
Vaybe ne oynardım eskiden Call of u. Şimdi yaşlandım tabi eskisi gibi oyun manyağı değilim daha doğrusu zaman olmuyor. Ama tek vazgeçemediğim oyun CS 1.6 dır. 100 yaşıma kadar oynayacağım herhalde. Birde Tomb Raider.
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hie 12 ay
Hikaye modu yok ise kalsın, almayayım.
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ZiveR 12 ay
Çok uzun süre MW 2-3 oynadım. Tek sıkıntım , oyunda hile kullanan kişilerdi. Oyunn Battle.net’e gelmesi beni sevindirdi açıkcası. Hile konusunda çok daha katı olucaklardır.
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zero fear 1 yıl
CS GO'da bile botlar var lan single player!
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gizmo_x 1 yıl
valla single player yokmus cok guzel, zaten sp 5 saat oyna bitir sonrasi sadece mp.... battle royale ye bakalim ne sey cikacak.
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Celonfix 1 yıl
Battlefield V geliyor diye paçaları tutuşmuş Activisionın.
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Frobisher 1 yıl
bunu alacağınıza titanfall 2 alın oynayın.
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