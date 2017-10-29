Cam film yasağını protestoya gitti, cam filmi cezası yedi

301 Lira Trafik Cezası
Eylem yapmaya gelen sürücülerden birinin kullandığı otomobili polis ekipleri inceledi ve sürücüye cam filmi ve araçta teknik değişiklik ihlallerinden dolayı 301 lira trafik cezası uyguladı. Aracın bütün camlarında cam filmi ve standart dışı süspansiyon bulunuyor.
Cam filmi cezası yiyen sürücü yaptığı açıklamada "Arabamda komple film ve havalı süspansiyon var. Her şeyi suç teşkil ediyor zaten. Hem cam filminden hem süspansiyondan 301 lira ceza yazdılar." ifadesini kullandı. Sürücünün aracındaki cam filmi ve süspansiyonları sökmesi için bir hafta süresi bulunuyor.
Cam Filmi Söktürme Kuyruğu
Cam filmi ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ardından araçlarındaki cam filmleri söktürmek isteyen araç sahipleri oto sanayiye akın etti. Sanayilerde uzun kuyruklar oluştu. Trafik cezası ile karşı karşıya kalmamak isteyen vatandaşlar, cam filmini söktürmek için 50-100 lira arası ücret ödüyor.
http://aa.com.tr/tr/turkiye/cam-filmi-eylemine-gitti-filmli-camdan-ceza-yedi/950153 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arka camlar 2 numara on yan camlar 1 numara yap geç... Bu ne zifiri karanlık bir kere ne olursa olsun ön cama ( ön yan demiyorum direk ön) film yapılmaz görüşü engelleyecek hiç bişey yapılmaz. Bu aracın savunulacak bir tarafı yok iyi olmuş...