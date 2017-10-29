Cam film yasağını protestoya gitti, cam filmi cezası yedi

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak geldi. Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre bu yıl 26 Ekim tarihinde cam filmi serbest olacaktı ancak bu karar yürürlüğe girmeden geri çekildi ve cam filmi yasaklandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kararını protesto etmek için “Modifiye araç severler” adlı sosyal medya grubu, Adana’da bulunan Turgut Özel Bulvarı’nda etkinlik organize etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek önlem aldı. Protesto için belirlenen buluşma noktasına sadece 2 sürücü geldi.

301 Lira Trafik Cezası

Eylem yapmaya gelen sürücülerden birinin kullandığı otomobili polis ekipleri inceledi ve sürücüye cam filmi ve araçta teknik değişiklik ihlallerinden dolayı 301 lira trafik cezası uyguladı. Aracın bütün camlarında cam filmi ve standart dışı süspansiyon bulunuyor.

Cam filmi cezası yiyen sürücü yaptığı açıklamada "Arabamda komple film ve havalı süspansiyon var. Her şeyi suç teşkil ediyor zaten. Hem cam filminden hem süspansiyondan 301 lira ceza yazdılar." ifadesini kullandı. Sürücünün aracındaki cam filmi ve süspansiyonları sökmesi için bir hafta süresi bulunuyor.

Cam Filmi Söktürme Kuyruğu

Cam filmi ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ardından araçlarındaki cam filmleri söktürmek isteyen araç sahipleri oto sanayiye akın etti. Sanayilerde uzun kuyruklar oluştu. Trafik cezası ile karşı karşıya kalmamak isteyen vatandaşlar, cam filmini söktürmek için 50-100 lira arası ücret ödüyor.

http://aa.com.tr/tr/turkiye/cam-filmi-eylemine-gitti-filmli-camdan-ceza-yedi/950153