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Cam film yasağını protestoya gitti, cam filmi cezası yedi

Adana'da fıkra gibi bir olay yaşandı. “Modifiye araç severler” adlı sosyal medya grubu tarafından oluşturulan cam filmi yasağı protestosuna katılan araç sahibine 301 lira cam filmi cezası verildi.
1 yıl
10,3b
1
77
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cam film yasağını protestoya gitti, cam filmi cezası yedi
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak geldi. Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre bu yıl 26 Ekim tarihinde cam filmi serbest olacaktı ancak bu karar yürürlüğe girmeden geri çekildi ve cam filmi yasaklandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kararını protesto etmek için “Modifiye araç severler” adlı sosyal medya grubu, Adana’da bulunan Turgut Özel Bulvarı’nda etkinlik organize etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek önlem aldı. Protesto için belirlenen buluşma noktasına sadece 2 sürücü geldi.

301 Lira Trafik Cezası

Eylem yapmaya gelen sürücülerden birinin kullandığı otomobili polis ekipleri inceledi ve sürücüye cam filmi ve araçta teknik değişiklik ihlallerinden dolayı 301 lira trafik cezası uyguladı. Aracın bütün camlarında cam filmi ve standart dışı süspansiyon bulunuyor.

Cam film yasağını protestoya gitti, cam filmi cezası yedi

Cam filmi cezası yiyen sürücü yaptığı açıklamada "Arabamda komple film ve havalı süspansiyon var. Her şeyi suç teşkil ediyor zaten. Hem cam filminden hem süspansiyondan 301 lira ceza yazdılar." ifadesini kullandı. Sürücünün aracındaki cam filmi ve süspansiyonları sökmesi için bir hafta süresi bulunuyor.

Cam Filmi Söktürme Kuyruğu

Cam filmi ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ardından araçlarındaki cam filmleri söktürmek isteyen araç sahipleri oto sanayiye akın etti. Sanayilerde uzun kuyruklar oluştu. Trafik cezası ile karşı karşıya kalmamak isteyen vatandaşlar, cam filmini söktürmek için 50-100 lira arası ücret ödüyor.


http://aa.com.tr/tr/turkiye/cam-filmi-eylemine-gitti-filmli-camdan-ceza-yedi/950153 Yorum Yaz
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CARNIVALE 1 yıl en beğenilen
az bile ceza vermişler. arabayı ne hale getirmiş şu tipe bak
3 Yanıt Yanıtla +145
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MuammA_ 1 yıl
Bu araba gibi araçlar yüzünden cam filmi bu kadar olay oluyor...
Arka camlar 2 numara on yan camlar 1 numara yap geç... Bu ne zifiri karanlık bir kere ne olursa olsun ön cama ( ön yan demiyorum direk ön) film yapılmaz görüşü engelleyecek hiç bişey yapılmaz. Bu aracın savunulacak bir tarafı yok iyi olmuş...
Bu araba gibi araçlar yüzünden cam filmi bu kadar olay oluyor...Arka camlar 2 numara on yan camlar 1 numara yap geç... Bu ne zifiri karanlık bir kere ne o...
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eric13 1 yıl
Senin ben zevkine tukureyim o ne bicim modifikasyon
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Kral_Jumong 1 yıl
Bu arabayı beğenen net kekodur
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DH Misafiri 1 yıl
akadaşlar ben söktün ne olursa olsun bide sökerken ısıtın camda iz kalıyor video cektim izlersiniz
youtube.com/... [DHVideo=]
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atilasat 1 yıl
saçma sapan bir yasaktır cama film uygulama yasağı. sana ne arabanın içinde ne olduğu. evlere perde yasağı getirmek gibi bişey bu.
not:arabam yok fakirim
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mect82 1 yıl
Cam filmi için diyorlar ki bayanları tacizden kurtarırmış. Diyelim ki camları kapkara bir mini sınıf araç. Bayan sürüyor ve başka bir araca her zamanki gibi yanlış yapıyor solu kapıyor önüne kırıyor ani fren sinyalsiz dönüş sıkıştırma vs adam çıldırıyor ve yanına gelip başlıyor tacize kornaya içeriyi göremeyince haliyle aracın içinde maganda var zannediyor. Oda sıkıştırıyor önüne kırıyor ve o bayan şoför heycanlanip kaza yapacak belki o adama vuracak heyecandan sonra arabada ağlama krizine girecek sonuçları tahmin edin. O arabada film olmasa adam bakacak kadın hepimizin her zaman yaptığı gibi Allah seni bildiği gibi yapsın bayan şoförmüş der görmezden gelirsiniz.
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cancan_burak 1 yıl
israili bakkaldan aldığı coca cola yı yere dökerek protesto eden adamın akrabası
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vonderplanitz 1 yıl
Protesto yapmak meydanlarda bedava sucuk ekmek yemege benzemez.
Böcek olmayı kabul edenin üstüne basılınca ciyaklamaya hakkı yoktur.
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aycibin 1 yıl
buluşma yapmışlar 2 kişi gelmiş! sizin yapacağınız organizasyonun da...yapacağınız protestononun da...göz zevkinizin de....
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boombip 1 yıl
bu cam filmli araçların bir kısmını gece yarısı mühye köyü civarında görebilirsiniz. mobil aşk yuvası diyelim kısaca.
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vonderplanitz 1 yıl
Eh heh :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AnadoluEfes 1 yıl
Süspansiyondan sanane üstüne sanki sen mi oturacaksın ?
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