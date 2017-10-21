Araçlarda cam filmi yeniden yasaklandı

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak geldi.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılan değişikliğe göre cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.

Bu maddede şu hüküm yer alıyor: "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır."

Normal Şartlarda Cam Filmi 26 Ekim’de Serbest Olacaktı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 26 Ekim 2016’da yayımladığı yönetmelikte bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Cam filmi serbesti gelmeden Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile cam filmi yasaklanmış oldu.

Bakanlık yetkilileri, ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, cam filmine yasak getirilmesinin mağduriyetler yaratacağını ileri sürerek, bu konuda yasal girişim başlatacaklarını bildirdi.

http://www.yenisafak.com/ekonomi/arabalarda-cam-filmi-ve-renkli-cama-yeniden-yasak-geldi-2804129