Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araçlarda cam filmi yeniden yasaklandı

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve bir yıl sonra cam filmi serbest bırakacak hüküm yürürlüğe girmeden cam film yeniden yasaklandı. Cam filmi takan araçlara ceza yazılacak.
1 yıl
26,8b
1
144
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Araçlarda cam filmi yeniden yasaklandı
Tam Boyutta Gör

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak geldi.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılan değişikliğe göre cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.

Bu maddede şu hüküm yer alıyor: "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır."

Normal Şartlarda Cam Filmi 26 Ekim’de Serbest Olacaktı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 26 Ekim 2016’da yayımladığı yönetmelikte bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Cam filmi serbesti gelmeden Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile cam filmi yasaklanmış oldu.

Bakanlık yetkilileri, ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, cam filmine yasak getirilmesinin mağduriyetler yaratacağını ileri sürerek, bu konuda yasal girişim başlatacaklarını bildirdi.

http://www.yenisafak.com/ekonomi/arabalarda-cam-filmi-ve-renkli-cama-yeniden-yasak-geldi-2804129 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Eeltorm 1 yıl en beğenilen
Millet taktırdı filmi, şimdi de ceza yazıp para toplayacaklar milleten ne olacak. Taşıma parayla ülke döndürüyorlar aynı vergilerde yaptıkları gibi.
1 Yanıt Yanıtla +171
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz006 1 yıl
emniyette çalışan personelin tüm özel araçları filmlidir onlarda yasaklansın
4 Yanıt Yanıtla +110
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-CD436C14A 1 yıl
Şu akp bir günde insanların lehine bişey yapsa ne olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +87
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
BoltAction 1 yıl
Filmleri bugün söktüm ama camlarımdaki şu ibare dikkatimi çekti 43R yazıyor. Araç Renault Symbol dolu paketi. Acaba bende fabrika çıkışı karartılmış cam mı var? Zira camlar diğer araçlar kadar şeffaf değil?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnderT 1 yıl
Arabayı aldığımda arka cam dahil bütün camlarda film vardı. Artık iyice rengi atmış belli bile olmuyor. Ben şimdi arka camdaki bu filmi sokersem resistance zarar görecek. En azından arka cam için esneklik yapılması iyi olurdu. Sonuçta milli servet. Rezistans için yabanci firmalara cam değişimi mi yapalım illa?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rambetiko 1 yıl
sadece arka bagaj tarafı camda olsa da yazılıyor değil mi? gerçi herhangi bir yer belirtilmemiş. başına gelen var mı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolcum 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

TÜVTÜRK’ün araç muayene hizmeti sırasında yaptığı değerlendirmeleri belirleyen kusurlar tablosu güncellendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan kusurlar tablosu ile ilgili değişiklik 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile ‘Ağır Kusur’ sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orjinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir.
milliyet.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bariskaratas 1 yıl
Artık muayeneden de geçemeyecek.
1 saat önce ağır kusur oldu diye tüvtürk'e yazı gitti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BabaHoroz 1 yıl
Güneşli havada camlar ısınıyor,olmadı saç kurutma makinası kullanırsınız,arka cam için rezistansı açın ısınsın,sonra ucundan hafif kaldırıp yavaş yavaş sökün.Söktürmek için boşuna para vermeyin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrEvo 1 yıl

@allaturcha detaylıca inceleyebilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aquapolis 1 yıl JrEvo
Tüm camları filmli demiş, ön camda da mı film var?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Serbestken bile ceza yazıyolardı be ne yazmıyolardı hemde duran park halindeki arabaya kaç paralık piyasa yapıosunda kesmiyolar etmiyolar savunuyosun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Peki aracın camları orijinal fabrika çıkışı siyah ise yinemi ceza alacağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Biz kültürlü kesimi etkilemiyor kro maganda çakal mafya bozuntulari düşünsün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26776 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cam filmi, cam filmi yasak mı ve
8 etiket daha cam filmi yasaklandı cam filmi serbest mi Otomobil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yerli siber güvenlik platformu: ATAR 1 yıl Mobilite: Sharp'ın dikkat çeken yeni telefonu 1 yıl PlayStation Store'da Cadılar Bayramı indirimi başladı 1 yıl The Punisher'ın çıkış tarihi yayınlanan yeni fragman ile duyuruldu 1 yıl VW CEO'su Tesla'yı milyonlarca dolar kaybetmesi ve düşük araç satışları için eleştirdi 1 yıl Fiber optik kablolar depremleri tespit edebilecek 1 yıl LTE destekli Surface Pro'nun çıkış tarihi ertelendi 1 yıl Birleşik Arap Emirlikleri ''yapay zekadan sorumlu bakan'' atadı 1 yıl MSI’dan fansız Cubi 3 mini PC serisi 1 yıl Cortana'lı akıllı hoparlör Harman Kardon Invoke satışa sunuldu 1 yıl Altın veren yerli atm gelecek yıl kullanıma sunulacak 1 yıl Yerli kamikaze İHA'nın seri üretimi başladı 1 yıl HTC U11 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı 1 yıl Japon teknoloji devi SoftBank 880 milyar dolarlık yatırım planlıyor 1 yıl Razer’dan ayarlanabilir LED ışıklı web kamera 1 yıl Samsung Galaxy Tab Active 2 resmiyet kazandı 1 yıl ABD Senatosu Apple'ın Çin'deki VPN yasağını araştırıyor 1 yıl Anlık Uygulamalar artık Google Play’de 1 yıl Push ile rahatlatıcı bir deneyim sizi bekliyor 1 yıl Vodafone’dan internet kazandıran Pokemon GO benzeri mobil oyun 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Araçlarda cam filmi yeniden yasaklandı Sonraki Mitsubishi 2020'ye kadar 6 yeni model piyasaya sürecek 1 yıl Toyota'dan yeni hidrojen yakıtlı konsept: Fine-Comfort Ride 1 yıl Bakan Arslan, FSM’den çift yönlü geçiş ücreti iddiasını yanıtladı 1 yıl Bitcoin on günde yüzde 20 değer kazandı: Ticaret hacmi 100 milyar doları aştı 1 yıl OnePlus 5T çerçevesiz ekran modasına uyuyor 1 yıl 2si1 "36 Taksit" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Google Assistant artık "Hey Google" komutuyla uyandırılabilecek 1 yıl American Truck Simulator'ın harita genişlemesi New Mexico için tanıtım videosu 1 yıl Kelebeklerin kanatları verimli güneş panellerine ilham verdi 1 yıl Cooler Master, MasterWatt serisini genişletiyor 1 yıl Apple'ın Animoji özelliği davalık oldu 1 yıl iPhone X özellikleri gelecek yıl yeni iPhone’larda karşımıza çıkacak 1 yıl Birinci Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu düzenlendi 1 yıl Facebook geliştiricilere Messenger'daki anlık oyunlardan para kazanma yolu açtı 1 yıl Türk Telekom müşterilerine Empati yapacak 1 yıl Boeing'ten otonom uçuş teknolojisine yatırım 1 yıl Efsanevi dizüstü bilgisayar klavyesi 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: İlkay Zaman 1 yıl Elon Musk'ın kazı şirketi hyperloop kazılarına başladı 1 yıl Microsoft, Windows 10'a oyunlarda hile yapılmasını engelleyen bir özellik ekledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim