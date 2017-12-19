Cam filmi yasağında son karar belli oldu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cam filmi yasağıyla ilgili olan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişiklikleri tasarı haline getirildi.
En az yüzde 70 ışık geçirgenliği şartı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na sunulan tasarıda, “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir” denildi.
Tasarıya göre ön cam dışındaki camlara en az yüzde 70 ışık geçirgenliği olması şartıyla cam filmi uygulanabiliyor. Yolcu taşıma araçlarında acil çıkış camlarına film uygulanamayacak.
Yeni tasarının yakın bir zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilip yürürlüğe sokulması bekleniyor. Denetimlerde ışık geçirgenliğinin nasıl ölçüleceği ve daha önce kesilen cezalarla ilgili nasıl bir karar alınacağı merak konusu.
http://www.haberturk.com/araclarda-cam-filmine-70-sarti-getiriliyor-1760379-ekonomi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
On 2 arkalar 1 acaba komple 1 yapsam sikinti olurmu
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