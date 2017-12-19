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Cam filmi yasağında son karar belli oldu

Cam filmi yasağına ilişkin yeni karar belli oldu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cam filmi yasağıyla ilgili yeni tasarıyı İçişleri Bakanlığına sundu. Bir şart ile cam filmine izin veriliyor.
1 yıl
14,2b
1
96
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cam filmi yasağında son karar belli oldu

Arapsaçına dönen cam filmi yasağına ilişkin yeni düzenleme belli oldu. Normal şartlarda Ekim ayında cam filmi yasağı kalkacakken yeni bir karar alınmış ve yasağı devam ettirme kararı alınmıştı. Sonrasında vatandaşların tepkisi üzerine bakanlıklar harekete geçmiş ve cam filmi yasağı netliğe kavuşana kadar ceza kesmeme kararı almışlardı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cam filmi yasağıyla ilgili olan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişiklikleri tasarı haline getirildi.

En az yüzde 70 ışık geçirgenliği şartı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na sunulan tasarıda, “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir” denildi.

Tasarıya göre ön cam dışındaki camlara en az yüzde 70 ışık geçirgenliği olması şartıyla cam filmi uygulanabiliyor. Yolcu taşıma araçlarında acil çıkış camlarına film uygulanamayacak.

Yeni tasarının yakın bir zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilip yürürlüğe sokulması bekleniyor. Denetimlerde ışık geçirgenliğinin nasıl ölçüleceği ve daha önce kesilen cezalarla ilgili nasıl bir karar alınacağı merak konusu.



http://www.haberturk.com/araclarda-cam-filmine-70-sarti-getiriliyor-1760379-ekonomi Yorum Yaz
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frozen125 1 yıl
Oh be sonunda cam filmimi takıp litresi 5.65 olan benzinimide alıp rahat bir şekilde dolaşabilirim. Bu konunun çözülmesi çok iyi oldu valla!!!!!
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12 Angry Men 1 yıl
Bu tepkı gosteren kişiler neden ötv ye ve yakıta tepki göstermıyor ? Araba alımının onundekı en buyuk engel ötv ama kımse ses cıkarmıyor, herkes cam filmine takmış.
Bu tepkı gosteren kişiler neden ötv ye ve yakıta tepki göstermıyor ? Araba alımının onundekı en buyuk engel ötv ama kımse ses cıkarmıyor, herkes cam filmine tak...
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1 Yanıt Yanıtla +73
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Omisis046 1 yıl
Hocam cam filmi böyle bir film mi?
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sleepingawake 3 ay
Muayenede sıkıntı var mı? Ne belirsizlik bu ülke. Yasak mı değil mi?
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Panthér 3 ay sleepingawake
Hafif kusur...
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berkay_53 11 ay
Şuan da millet harıl harıl taktırıyor batman gibi kapkara dolaşıyorlar kimsenin de bir şey dediği yok.
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Paul Muaddib 11 ay
bence iyi oldu
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Paul Muaddib 11 ay
saçma
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Hızlıöfkeli 11 ay
Seçim bitene kadar herhangi bir ceza yazcaklarını zannetmem
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Emekkk 12 ay
Harbi noldu bu iş
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Robert Lewandowski RL9 12 ay
Onu ellemesem geri kalan on2 arka 2 bagaj cami dahil film attirsam sıkıntı olurmu 2 numara düşünüyorum
On 2 arkalar 1 acaba komple 1 yapsam sikinti olurmu
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kendindenvazgeçenadam 12 ay Robert Lewandowski RL9
şubat ayından mayıs ayına kadar ön cam dahil filmli gezdim aracı sattım şuan. Şuanki aracımda ön cam hariç 2 numara film var sıkıntı yok.
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lowIQ 1 yıl
Hort :)
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Astforum 1 yıl
Bu iş tam yılan hikayesi oldu. :)))
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Tensi 1 yıl
Bu % kac sayilacak simdi? Ortalamasi mi alinacak? :D :D

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