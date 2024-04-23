Hyundai'nin yeni cam filmi, araç içi sıcaklığı 22 dereceye kadar düşürüyor!

Tam Boyutta Gör Hyundai, ilk olarak geçen yaz duyurduğu Nano Cooling Film'ini test ediyor. Şirket, etkileyici soğutma performansı sunan cam filmini devrim niteliğinde olarak tanımlıyor.

Hyundai, geliştirdiği cam filminin gerçek dünya koşullarındaki performansını göstermek için Pakistan'ın Lahor kentindeki 70 araca uyguladı. Yaz aylarında hava sıcaklığı 50°C'lere çıkan kent, bahar aylarında dahi sıcak havasıyla test için uygun bir şehir.

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Geleneksel cam filmlerinden çok daha etkili

Koreli üretici, Nano Soğutma Filmini geleneksel siyah filmlerle kıyaslayarak, sürücünün kafasının çevresindeki hava sıcaklığını 10,98°C'ye kadar düşürdüğünü belirtti. Herhangi bir filmin uygulanmadığı duruma göre ise sıcaklığın 12,33°C'ye kadar azaldığını açıkladı. Nano film, araç içi yüzey sıcaklığında ise daha iyi performans sergiledi. Geleneksel filmlere göre 15,38°C, filmsiz cama göre ise 22°C'lik sıcaklık düşüşü gerçekleştirerek etkinliğini ortaya koydu.

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Hyundai, Nano Soğutma Filminin dış kaynaktan gelen ısıyı engellemenin yanında, içerideki ısının da kaçmasına izin verdiğini söylüyor. Filmin dış katmanı, orta kızılötesi dalga boylarında ısıyı aracın içinden dışına doğru yayarken, içteki iki katman, gelen ısıyı kızılötesine yakın dalga boylarında yansıtarak içeriye ulaşan toplam ısı miktarını azaltıyor.

Hyundai ayrıca filmin daha iyi sonuç vermesi için geleneksel koyu renkli filmlerle birlikte uygulanabileceğini de belirtti. Şirket, filmin son testlerden geçtiğini ve yakında seri üretime gireceğini açıkladı.

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Hyundai'nin yeni cam filmi, sıcaklığı 22 derece düşürüyor!