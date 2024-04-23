Hyundai'nin yeni cam filmi, araç içi sıcaklığı 22 dereceye kadar düşürüyor!

Hyundai, geliştirdiği cam filminin gerçek dünya koşullarındaki performansını göstermek için Pakistan'ın Lahor kentindeki 70 araca uyguladı. Yaz aylarında hava sıcaklığı 50°C'lere çıkan kent, bahar aylarında dahi sıcak havasıyla test için uygun bir şehir.
Geleneksel cam filmlerinden çok daha etkili
Koreli üretici, Nano Soğutma Filmini geleneksel siyah filmlerle kıyaslayarak, sürücünün kafasının çevresindeki hava sıcaklığını 10,98°C'ye kadar düşürdüğünü belirtti. Herhangi bir filmin uygulanmadığı duruma göre ise sıcaklığın 12,33°C'ye kadar azaldığını açıkladı. Nano film, araç içi yüzey sıcaklığında ise daha iyi performans sergiledi. Geleneksel filmlere göre 15,38°C, filmsiz cama göre ise 22°C'lik sıcaklık düşüşü gerçekleştirerek etkinliğini ortaya koydu.
Hyundai, Nano Soğutma Filminin dış kaynaktan gelen ısıyı engellemenin yanında, içerideki ısının da kaçmasına izin verdiğini söylüyor. Filmin dış katmanı, orta kızılötesi dalga boylarında ısıyı aracın içinden dışına doğru yayarken, içteki iki katman, gelen ısıyı kızılötesine yakın dalga boylarında yansıtarak içeriye ulaşan toplam ısı miktarını azaltıyor.
Hyundai ayrıca filmin daha iyi sonuç vermesi için geleneksel koyu renkli filmlerle birlikte uygulanabileceğini de belirtti. Şirket, filmin son testlerden geçtiğini ve yakında seri üretime gireceğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.