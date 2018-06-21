Canlı Yayın: Türkiye ilk F35'ini teslim alıyor

Türkiye ilk F35 uçağını teslim alıyor. Teslim törenini canlı yayınlıyor ve F35 projesini yorumluyoruz. F35 gücümüze güç katacak mı? Türk Silahlı Kuvvetlerine faydası ne olacak ve fazlası?