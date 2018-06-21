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Canlı Yayın: Türkiye ilk F35'ini teslim alıyor
Türkiye ilk F35 uçağını teslim alıyor. Teslim törenini canlı yayınlıyor ve F35 projesini yorumluyoruz. F35 gücümüze güç katacak mı? Türk Silahlı Kuvvetlerine faydası ne olacak ve fazlası?
11 ay
6,2b
1
52
Savunma Sanayi
245
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türkiye'nin ilk F35'ini teslim alma törenini canlı yayında yorumluyoruz.
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deoks
11 ay
en beğenilen
editörün seçimi
Ne kadar üretimine biz de katılsak da bu abd uçaklarına hiç güvenemiyorum. En kısa zamanda kendi uçağımızı üretmemiz gerek.
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+50
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Kefelon
11 ay
editörün seçimi
Apple haricinde hiçbir teknoloji firmasının yayınını yapmayan DonanımHaber'in seçimden 2-3 gün önce "Türkiye F35'ini alıyor." yayını yapmasının arkasında farklı amaçlar aramak sizce de hakkımız değil mi?
Apple haricinde hiçbir teknoloji firmasının yayınını yapmayan DonanımHaber'in seçimden 2-3 gün önce "Türkiye F35'ini alıyor." yayını yapmasının arkasında farklı...
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1 Yanıt
Yanıtla
+43
İşlemler
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WB
11 ay
editörün seçimi
Cehapelilerin down oldugu an
2 Yanıt
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+38
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mavizaman
9 ay
editörün seçimi
milliyet.com.tr/...
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+0
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malifural
10 ay
editörün seçimi
güzel program elinize sağlık. özellikle savunma sanayisinde tarafsız program yapmanız güzel.hepimizin fikri ne olursa olsun destek vermemiz gereken bir konu.
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ÇatlakMerlin
11 ay
editörün seçimi
Aldık almasına, geçen gün canlı izledim hatta töreni ama bu uçaklardan işgillendim bir kere. Adamlar önce vermeyeceğiz falan filan dediler. Ne belli yazılımsal ya da donanımsal bir sıkıntı ile bize teslim etmedikleri..? Ben güvenemiyorum şahsen.
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+2
İşlemler
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mavizaman
11 ay
editörün seçimi
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin aldığı F-35'lerin sistemlerini kontrol edebilir
tr.sputniknews.com/...
Türkiye'ye F-35 teslimatına Amerikan savunma bütçesinden sonra dışişleri bütçesinde de engel çıkarıldı
tr.sputniknews.com/...
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+1
İşlemler
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BeforeIforget
11 ay
editörün seçimi
Bu paraya kaç tane imamhatip yapılırdı
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+0
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sericik
11 ay
editörün seçimi
Uçaklar ülkemize 1.5 sene sonra abd isterse gelecek
şu anki tören sembolik
sanki envantere girmiş gibi konuşmayın
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+4
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aspirin_00
11 ay
editörün seçimi
Hani amerikan senatosunda iptal kararı çık mıştı oxford üniversitesine katılıyprum yalan haberde türkiye 1. Olması şaşırtmadı..
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+2
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erdogan_82
11 ay
editörün seçimi
Şimdi çoğu arkadaş F16 ların yazılımlarının yerli yazılıma çevrildiğini söylemiş. O iş ingilizceyi Türkçe ye çevirmeye benzemez. O yazılım kodlarının kırılması için Amerikaya milyar dolar para ödedi Türkiye, ancak o şekilde kodları açıp değiştirebildiler. Bu olay çok derin bi mevzu burada konuşulmaz. F35 leri Amerika Türkiyeye vermemek için herşeyi yapıyor ve yapacaktır. Verirmi bilinmez ama Türkiye en yakın zamanda Kendi savaş uçağını yapmalı, belki 20 yılda yapar ama olsun yapmalı bu yönde ciddi yatırımlara yönelmeli.
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+3
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cemsinan
11 ay
editörün seçimi
Trump onaylamadıkça kullanamıyoruz.
İnşallah onaylar.
Toplu bir fatura çıkaracaklar muhtemelen. Zarrab vesaire dahil.
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mavizaman
11 ay
editörün seçimi
tr.sputniknews.com/...
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tr.sputniknews.com/...
Türkiye'ye F-35 teslimatına Amerikan savunma bütçesinden sonra dışişleri bütçesinde de engel çıkarıldı
tr.sputniknews.com/...
şu anki tören sembolik
sanki envantere girmiş gibi konuşmayın
İnşallah onaylar.
Toplu bir fatura çıkaracaklar muhtemelen. Zarrab vesaire dahil.
1 Misafir
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