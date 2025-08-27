Giriş
    HAVELSAN, Mısır’da İHA üretecek

    HAVELSAN, Mısır'da bulut altı İHA'ların ortak üretimi için AOI ile iş birliği yaptı. Mısır'da üretilecek İHA'lar uygun fiyatlarla Afrika ülkelerine satılacak.         

    HAVELSAN, Mısır’da İHA üretecek Tam Boyutta Gör
    Türk İHA’larının başarısı dünyaya yayılmaya devam ediyor. HAVELSAN, Mısır’da insansız hava araçlarının ortak üretimi için Mısırlı Arap Sanayileşme Otoritesi (AOI) ile stratejik iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

    AOI ile yapılan anlaşma kapsamında HAVELSAN’ın bulut altı insansız hava araçlarından BAHA, BULUT ve BOZBEY modelleri için Mısır’da montaj ve ortak üretim hattı kurulacak. Üretilen İHA’lar Mısır ve Afrika ülkelerine satılacak.

    HAVELSAN, Mısır’da İHA üretecek Tam Boyutta Gör
    Bu iş birliği sayesinde Afrika pazarına güçlü bir giriş yapılacağını vurgulayan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şunları söyledi:

    "AOI gibi güçlü bir partner ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık, otonom İHA teknolojilerini bölgeye kazandırırken, yerli üretim kapasitesini artıracak ve Afrika pazarına güçlü bir şekilde giriş yapmamızı sağlayacak. Küresel ölçekte güvenilir, etkin ve yenilikçi çözümler sunan bir marka ve güçlü bir oyuncu olarak, yüksek teknolojiler geliştirmeye ve bölgesel pazarlara değer katmaya devam edeceğiz.”

    HAVELSAN ayrıca geçtiğimiz Mart ayında Mısır’da insansız kara araçlarının ortak üretimi için Kader firması ile iş birliği anlaşması imzaladı. Şirketin Mısır’da ürettiği otonom hava ve kara araçları Afrika pazarında boy gösterecek.

