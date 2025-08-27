HAVELSAN, Mısır’da İHA üretecek

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk İHA’larının başarısı dünyaya yayılmaya devam ediyor. HAVELSAN, Mısır’da insansız hava araçlarının ortak üretimi için Mısırlı Arap Sanayileşme Otoritesi (AOI) ile stratejik iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Tümamiral Yetkin: "Uçak gemisi 2028'de denize indi 1 gün önce eklendi

AOI ile yapılan anlaşma kapsamında HAVELSAN’ın bulut altı insansız hava araçlarından BAHA, BULUT ve BOZBEY modelleri için Mısır’da montaj ve ortak üretim hattı kurulacak. Üretilen İHA’lar Mısır ve Afrika ülkelerine satılacak.

Tam Boyutta Gör Bu iş birliği sayesinde Afrika pazarına güçlü bir giriş yapılacağını vurgulayan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şunları söyledi:

"AOI gibi güçlü bir partner ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık, otonom İHA teknolojilerini bölgeye kazandırırken, yerli üretim kapasitesini artıracak ve Afrika pazarına güçlü bir şekilde giriş yapmamızı sağlayacak. Küresel ölçekte güvenilir, etkin ve yenilikçi çözümler sunan bir marka ve güçlü bir oyuncu olarak, yüksek teknolojiler geliştirmeye ve bölgesel pazarlara değer katmaya devam edeceğiz.”

HAVELSAN ayrıca geçtiğimiz Mart ayında Mısır’da insansız kara araçlarının ortak üretimi için Kader firması ile iş birliği anlaşması imzaladı. Şirketin Mısır’da ürettiği otonom hava ve kara araçları Afrika pazarında boy gösterecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: