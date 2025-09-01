Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Defense News Top 100 açıklandı: İlk 100'de 5 Türk şirketi!

    Defense News, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketini açıkladı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de ilk 100'de 5 Türk şirketi yer aldı.                         

    Defense News Top 100 açıklandı: İlk 100'de 5 Türk şirketi! Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayi sektörünün önde gelen yayınlarından Defense News dergisi tarafından hazırlanan "Defense News Top 100 (2025)" listesi hazırlandı. Şirketlerin 2024 yılındaki savunma sanayi cirosuna göre hazırlanan listede geçen sene olduğu gibi bu sene de ilk 100’de 5 Türk şirketi yer aldı.

    Defense News Top 100 listesinde bu sene ASELSAN 43’üncü, TUSAŞ 47’inci, ROKETSAN 71’inci, ASFAT 78’inci ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 80’inci sırada kendisine yer buldu. Cirosunu paylaşmayan Baykar gibi şirketler listeye eklenmedi.

    Geçen seneye kıyasla ASELSAN bir sıra geriledi, TUSAŞ üç sıra yükseldi, Roketsan aynı sırada yer aldı, MKE dört basamak yükseldi. ASFAT ise en yüksek sıçramayı yaşayan Türk şirketi olarak 16 basamak birden yükseldi ve 94’ten 78’e yükseldi.

    Geçen yıl olduğu gibi bu sene de listede ABD’nin ilk sıraları kapladığı görülüyor. İlk 10’da 6, ilk 100 ise 48 ABD’li şirket bulunuyor. İlk 100’deki şirketlerin menşei ülkelerine baktığımızda ABD’nin ardından İngiltere ilk 100’e 6 şirket sokarak ikinci sırada yer aldı. Türkiye, Çin ve Fransa ilk 100’deki 5 şirket ile yer buldu. Almanya, İtalya, Güney Kore ve İsrail ise Türkiye’nin gerisinde kaldı.

    Türk şirketlerin sıralaması ve 2024'te savunma sanayi ürünlerinden elde ettiği gelir

    • 43. ASELSAN: $3.541.261.567
    • 47. TUSAŞ: $3.151.029.596
    • 71. ROKETSAN: $1.545.052.590
    • 78. ASFAT: $1.276.176.000
    • 80. MKE: $1.209.280.000
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ioniq 5 menzil erkek muhabbet kuşu karnında şişlik top iğnesi olmadan top nasıl şişirilir astral seyahat günah mi amortisör takozu direksiyonu etkiler mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR A18
    MSI NB VECTOR A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum