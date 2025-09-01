Defense News Top 100 açıklandı: İlk 100'de 5 Türk şirketi!

Defense News Top 100 listesinde bu sene ASELSAN 43’üncü, TUSAŞ 47’inci, ROKETSAN 71’inci, ASFAT 78’inci ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 80’inci sırada kendisine yer buldu. Cirosunu paylaşmayan Baykar gibi şirketler listeye eklenmedi.
Geçen seneye kıyasla ASELSAN bir sıra geriledi, TUSAŞ üç sıra yükseldi, Roketsan aynı sırada yer aldı, MKE dört basamak yükseldi. ASFAT ise en yüksek sıçramayı yaşayan Türk şirketi olarak 16 basamak birden yükseldi ve 94’ten 78’e yükseldi.
Geçen yıl olduğu gibi bu sene de listede ABD’nin ilk sıraları kapladığı görülüyor. İlk 10’da 6, ilk 100 ise 48 ABD’li şirket bulunuyor. İlk 100’deki şirketlerin menşei ülkelerine baktığımızda ABD’nin ardından İngiltere ilk 100’e 6 şirket sokarak ikinci sırada yer aldı. Türkiye, Çin ve Fransa ilk 100’deki 5 şirket ile yer buldu. Almanya, İtalya, Güney Kore ve İsrail ise Türkiye’nin gerisinde kaldı.
Türk şirketlerin sıralaması ve 2024'te savunma sanayi ürünlerinden elde ettiği gelir
- 43. ASELSAN: $3.541.261.567
- 47. TUSAŞ: $3.151.029.596
- 71. ROKETSAN: $1.545.052.590
- 78. ASFAT: $1.276.176.000
- 80. MKE: $1.209.280.000
