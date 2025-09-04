Savunma, ağustos ayında da ihracat rekoru kırdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisi, ihracatta hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ağustos ayında sektörün yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu, tüm zamanların en iyi ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

İlk 8 ayda 5.4 milyar dolar

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sektörün ihracat performansını değerlendirdi. Buna göre, ocak-ağustos döneminde toplam ihracat yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara ulaştı.

Görgün, “Savunma Sanayii Başkanlığı olarak uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ana yüklenicilerimizden KOBİ’lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Türkiye, savunma ve havacılık sanayii ihracat gelirinin bu yıl 7,3 milyar dolara ulaşacağını bekliyor. 2024 yılı 7,15 milyar dolar ile kapanmıştı. Görgün ise Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada 8-8,5 milyar dolarlık gelir beklentisinin olduğunu söylemişti.

