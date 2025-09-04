Giriş
    Savunma, ağustos ayında da ihracat rekoru kırdı

    Savunma ve havacılık sanayisi, ağustos ayında ihracatta yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolara ulaştı. Ocak-ağustos döneminde toplam ihracat 5,4 milyar doları geçti.

    Savunma, ağustos ayında da ihracat rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisi, ihracatta hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ağustos ayında sektörün yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu, tüm zamanların en iyi ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

    İlk 8 ayda 5.4 milyar dolar

    Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sektörün ihracat performansını değerlendirdi. Buna göre, ocak-ağustos döneminde toplam ihracat yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara ulaştı.

    Görgün, “Savunma Sanayii Başkanlığı olarak uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ana yüklenicilerimizden KOBİ’lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

    2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Türkiye, savunma ve havacılık sanayii ihracat gelirinin bu yıl 7,3 milyar dolara ulaşacağını bekliyor. 2024 yılı 7,15 milyar dolar ile kapanmıştı. Görgün ise Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada 8-8,5 milyar dolarlık gelir beklentisinin olduğunu söylemişti.

